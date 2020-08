FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge bei David Alaba "vorsichtig optimistisch"

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ist "vorsichtig optimistisch", dass Abwehrchef David Alaba seinen 2021 auslaufenden Vertrag beim Rekordmeister verlängert. Man arbeite an "einer Lösung", sagte Rummenigge am Dienstag in München.

Der umworbene Österreicher wollte sich am Samstag nach dem Achtelfinalspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea (die Highlights im Video) nicht zu seiner Zukunft äußern. Der Fokus liege derzeit vielmehr auf dem Finalturnier in Lissabon.

Dagegen erscheint ein Wechsel von Thiago (29) im Sommer weiter wahrscheinlich. "Es ist bekannt, dass er etwas Neues machen will. Wenn ein Verein auf uns zukommt und eine faire Ablöse bietet, werden wir uns damit befassen", sagte Rummenigge.

Gleichzeitig schloss er erneut eine Weiterbeschäftigung von Philippe Coutinho beim Rekordmeister aus. Der FC Bayern könne angesichts der Coronakrise "in dieser auch für uns wirtschaftlich schwierigen Zeit keine weiteren Invests in dieser Größenordnung vornehmen".

Coutinho (28) ist vom FC Barcelona ausgeliehen und nimmt aktuell noch für die Münchner an den Champions-League-Spielen teil, danach läuft sein Vertrag bei den Bayern aus.

FC Bayern: Rummenigge warnt vor Messi

Gegen Barca geht es ausgerechnet im Viertelfinale der Königsklasse. Vor der Partie warnte Rummenigge vor Barcelonas Superstar Lionel Messi. "Ich habe einen Riesenrespekt vor ihm. Er hat etwas, was kaum ein anderer hat: Er kann Spiele im Alleingang entscheiden", sagte Rummenigge.

Man müsse Messi (33) im Duell am Freitag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) "aufmerksam beobachten und ihm aggressiv und taktisch klug die Freude am Spiel nehmen. Dann haben wir gute Voraussetzungen", betonte der Bayern-Boss. Messi sei immerhin "der Superstar des letzten Jahrzehnts".

Goldener Schuh: Ronaldo nicht im Kader - Immobile bester Knipser Europas © imago images / Hoch zwei 1/19 Da Cristiano Ronaldo am letzten Spieltag nicht im Juve-Kader steht, hat Ciro Immobile den Goldenen Schuh als bester Torjäger Europas sicher. Lange hatte es so ausgesehen, als würde Lewandowski den Preis mit seinen 34 Treffern abstauben. Das Ranking. © imago images / Agencia EFE 2/19 Die Punkte in der Rangliste setzen sich aus dem Produkt der erzielten Treffern und dem Liga-Faktor zusammen. Während es in den Topligen den Faktor von 2 gibt, haben die unteren Ligen nur einen Wert von 1,5 oder 1. © imago images / PanoramiC 3/19 PLATZ 17: u.a. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) – 36 Punkte nach 18 Toren. Kein verbleibendes Spiel. © imago images / Peter Byrne 4/19 PLATZ 16: Mohamed Salah (FC Liverpool) – 38 Punkte nach 19 Toren. Kein verbleibendes Spiel. © imago images 5/19 PLATZ 15: Raheem Sterling (Manchetser City) – 40 Punkte nach 20 Toren. Kein verbleibendes Spiel. © imago images / Juan Jo Martin 6/19 PLATZ 13: Karim Benzema (Real Madrid) – 42 Punkte nach 21 Toren. Kein verbleibendes Spiel. © imago images / LaPresse 7/19 PLATZ 13: Francesco Caputo (US Sassuolo) – 42 Punkte nach 21 Toren. Ein verbleibendes Spiel. © imago images / Richard Heathcote 8/19 PLATZ 12: Danny Ings (FC Southampton) – 44 Punkte nach 22 Toren. Kein verbleibendes Spiel. © imago images / Richard Heathcote 9/19 PLATZ 11: Pierre-Emerick Aubameyang (FC Arsenal) – 44 Punkte nach 22 Toren. Kein verbleibendes Spiel. © imago images / Eibner Europa 10/19 PLATZ 10: Shon Weissman (Wolfsberger AC) – 45 Punkte nach 30 Toren. Kein verbleibendes Spiel. © imago images / Geisser 11/19 PLATZ 9: Jean-Pierre Nsame (Young Boys Bern) – 45 Punkte nach 30 Toren. Drei verbleibende Spiele. © imago images / Steve Feeney 12/19 PLATZ 8: Jamie Vardy (Leicester City) – 46 Punkte nach 23 Toren. Kein verbleibendes Spiel. © imago images / Fabio Ferrari 13/19 PLATZ 7: Romelu Lukaku (Inter Mailand) – 46 Punkte nach 23 Toren. Ein verbleibendes Spiel. © imago images / Miguelez 14/19 PLATZ 5: Lionel Messi (FC Barcelona) – 50 Punkte nach 25 Toren. Kein verbleibendes Spiel. © imago images / Jan Hübner 15/19 PLATZ 5: Erling Haaland (RB Salzburg – Faktor 1,5 / Borussia Dortmund) – 50 Punkte nach 16 / 13 Toren. Kein verbleibendes Spiel. © imago images / Christian Schrödter 16/19 PLATZ 4: Timo Werner (RB Leipzig) – 56 Punkte nach 28 Toren. Kein verbleibendes Spiel. © imago images / Xinhua 17/19 PLATZ 3: Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) – 62 Punkte nach 31 Toren. Kein verbleibendes Spiel. © imago images / Stefan Matzke 18/19 PLATZ 2: Robert Lewandowski (FC Bayern München) – 68 Punkte nach 34 Toren. Kein verbleibendes Spiel. © imago images / Antonietta Baldassarre 19/19 PLATZ 1: Ciro Immobile (Lazio Rom) – 70 Punkte nach 35 Toren. Ein verbleibendes Spiel.

Rummenigge: Lewandowski hätte Ballon d'Or verdient

Einen Vergleich zwischen dem Argentinier und Bayerns derzeit überragendem Torjäger Robert Lewandowski wollte Rummenigge nicht ziehen. Beide würden auf "etwas unterschiedlichen Positionen" spielen. Aber Lewandowski (31) sei "in der Form seines Lebens. Besser geht es nicht", sagte Rummenigge und sprach sich erneut für eine Wahl zum Weltfußballer des Polen aus: "Robert hätte es verdient."

Das Final-Turnier in Lissabon (12. bis 23. August) sei wie eine "europäische Klub-WM. Du musst wahnsinnig konzentriert und auf den Punkt topfit sein", sagte Rummenigge zudem.

Doch auch wenn es gegen die Katalanen "sehr schwer" werde, sei die Mannschaft "dazu in der Lage", das Halbfinale am 19.8. zu erreichen. Vor allem Trainer Hansi Flick habe sein Vertrauen: "Seitdem Hansi das übernommen hat, läuft es ja wie geschnitten Brot." Aber, warnte er, "wir dürfen jetzt nicht schon vom Finale träumen, sondern müssen es wie 2013 step-by-step und mit einem Schuss Demut angehen."