FC Bayern - Rummenigge und Hainer kündigen an: "Bereit für die nächste Mission"

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Vereinspräsident Herbert Hainer von Champions-League-Sieger Bayern München machen den Fans des deutschen Fußball-Rekordmeisters große Hoffnungen auf weitere Titel-Partys. "Wir sind alle bereit für die nächste Mission", heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Dankesbrief des Führungs-Duos an die "lieben" Anhänger der Bayern-"Familie".

"Wir können alle zuversichtlich in die Zukunft schauen", schreiben Rummenigge und Hainer: "Der FC Bayern hat die Spitze von Fußball-Europa erobert, und so, wie sich diese Mannschaft nun schon seit vielen Monaten präsentiert, besteht viel Anlass zu hoffen, dass wir weiter noch viel Freude an unserem FC Bayern haben werden."

Der ganze Klub werde "alles dafür geben, Euch Spaß am Fußball zu vermitteln, Zusammengehörigkeit und ein gemeinschaftliches Miteinander mit großen Zielen."

Der zweite Dreifachtriumph der Vereinsgeschichte nach 2013 sei "auf ein absolut herausragende Weise" gelungen, und zwar "in sämtlichen Belangen", hieß es weiter.

Dabei hätten auch die Fans "gezeigt, wie stark der Zusammenhalt unter uns ist, obwohl uns Corona leider dazu zwingt, Distanz zu halten." Dieser Zusammenhalt der Klubfamilie sei "ganz gewiss genauso wertvoll wie der außergewöhnliche sportliche Erfolg unserer Mannschaft in dieser Saison".