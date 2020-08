FC Bayern, News und Gerüchte: FCB-Leihgabe Alvaro Odriozola erhält wohl zweite Chance bei Real Madrid

FC Bayerns Leihgabe Alvaro Odriozola wird wohl in der kommenden Saison wieder für Real Madrid spielen. Ein Verkauf von Lucas Hernandez ist für den FCB kein Thema und Thomas Müller fordert Lockerheit. Die wichtigsten News und Gerüchte zum FC Bayern findet Ihr hier.

FC-Bayern-Leihgabe erhält wohl zweite Chance bei Real Madrid

Alvaro Odriozola wird dem FC Bayern nach Abschluss der Champions-League-Saison verlassen. Der Spanier wird nach seiner Leihe zu Real Madrid zurückkehren. Dort soll er offenbar eine neue Chance erhalten.

Das berichtet die Marca. Laut einem ausführlichen Bericht stehen bei den Königlichen zehn Spieler auf der Verkaufsliste. Odriozola ist nicht darunter.

Nach dem Verkauf von Achraf Hakimi zu Inter könnte der 24-Jährige den Backup für Dani Carvajal in der kommenden Saison geben. Der Verbleib Odriozolas in Madrid scheint jedoch aus der Not geboren, da sich der Transfermarkt in diesem Sommer schwierig gestaltet.

FC Bayern: Hernandez-Verkauf kein Thema

Nach einer schwierigen ersten Saison beim FC Bayern rankten sich um Lucas Hernandez zuletzt Wechselgerüchte. Diese sind nach Angaben der AZ jedoch kein Thema bei den FCB-Verantwortlichen.

Stattdessen plane man fest mit dem Franzosen. Hernandez saß zuletzt im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Chelsea (die Highlights im Video) 90 Minuten auf der Bank.

Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Jerome Boateng wurde ihm der lange ausgefallene Niklas Süle vorgezogen. Trainer Hansi Flick begründete dies mit dem positionsgetreuen Wechsel des rechten Innenverteidigers.

Lucas Hernandez: Leistungsdaten in dieser Saison für den FC Bayern

FC Bayern: Thomas Müller fordert "Schuss Lockerheit"

Der FC Bayern bereitet sich gerade an der Algarve auf das Viertelfinale in der Champions League gegen den FC Barcelona (Freitag ab 21 Uhr im LIVETICKER) vor. Thomas Müller sprach angesprochen auf die Bedingungen in Portugal von einer "Wohlfühlatmosphäre".

Zugleich forderte der 30-Jährige: "Der Fokus muss aufs Spiel gerichtet sein, aber gleichzeitig darf auch dieser Schuss Lockerheit nicht fehlen."

In das Duell gegen Barca gehen die Münchner bei den Buchmachern sogar als Favorit. Wir haben natürlich extrem viel Selbstvertrauen aus der Bundesligaphase gezogen. Wir stürmen aktuell ja gefühlt von Rekord zu Rekord, das kommt ja nicht von ungefähr", sagte Müller.

