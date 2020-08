Kaderbreite des FC Bayern München: Es fehlen die Sänger und Schlawiner

Laut Kapitän Manuel Neuer ist die Kaderbreite ein wichtiger Faktor beim aktuellen Triumphzug des FC Bayern München. Mit einem Sieg im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain (Sonntag, 21 Uhr live auf DAZN) kann er mit dem FC Bayern das zweite Triple nach 2013 perfekt machen.

Angesprochen auf Vergleiche mit der Triple-Mannschaft von 2013 sagte Neuer nach dem 3:0-Sieg im Champions-League-Halbfinale gegen Olympique Lyon (die Highlights im Video): "Wir sind in der Breite besser aufgestellt." Stimmt das?

FC Bayern: Die Tor-Kaderbreite im Vergleich 2013/2020

Stammbesetzung 2012/13 in der entscheidenden CL-Phase: Manuel Neuer

Ersatzspieler 2012/13 (mit mindestens 90 Spielminuten): Tom Starke

Stammbesetzung 2019/20 in der entscheidenden CL-Phase: Manuel Neuer

Ersatzspieler 2019/20 (mit mindestens 90 Spielminuten): Sven Ulreich

Sowohl 2013 als auch 2020 heißt der Stammtorwart des FC Bayern Manuel Neuer. Seines Zeichens ein passionierter Kaderbreitenliebhaber - jedoch nur, sofern die Position des Torwarts nicht betroffen ist. Diesbezüglich verabscheut Neuer ernsthafte Rivalen und vor allem solche mit Ansprüchen auf Einsätze.

Vor einigen Monaten erdreistete sich der FC Bayern bekanntlich, mit Alexander Nübel einen potenziellen Herausforderer zu verpflichten und diesem zu allem Überfluss angeblich 15 Pflichtspieleinsätze pro Saison zuzusichern. Neuer soll daraufhin intern kommuniziert haben, nicht einmal auf ein einziges Freundschaftsspiel verzichten zu wollen. "Ich bin kein Statist, sondern Protagonist. Ich möchte immer spielen", tönte er.

Pressestimmen zu FC Bayern vs. Olympique Lyon: "Ein Wirbelwind, der überall Zerstörung hinterlässt" © imago images/Poolfoto 1/15 Der FC Bayern hat das Champions-League-Halbfinale gegen Olympique Lyon mit 3:0 gewonnen. Hier gibt es die internationalen Pressestimmen. 2/15 FRANKREICH - L'Equipe: "Drei Schüsse, zwei Tore: Gnabry war effizient, wenngleich seine Mannschaft in Schwierigkeiten war. Der Traum von Lyon ist geplatzt. Sie werden im nächsten Jahr nicht europäisch sein." 3/15 Ouest France: "Zunächst wurden die Bayern von Lyon durchgeschüttelt. Aber dann setzte sich die Logik durch. Dann hat Gnabry Lyon den Boden unter den Füßen weggezogen." 4/15 Le Parisien: "Bayern schenkt sich sein Traumfinale. Das Match Frankreich-Deutschland geht am Sonntag weiter. Für die Bayern war Lyon nur ein Genusshappen." 5/15 Le Monde: "Das europäische Spiel ist aus. Nach Juventus und Manchester City erwiesen sich die Bayern als zu große Hürde. Lyon wurde glatt geschlagen von Münchnern mit unwiderstehlicher Effizienz." 6/15 Le Figaro: "Lyon war nicht kaltschnäuzig genug. Die erste Viertelstunde gehörte OL, dann war die Stufe zu hoch. Zur Halbzeit stand Lyon am Rande des Abgrundes, aber Bayern begnügte sich damit, den Vorsprung zu verwalten." 7/15 ITALIEN - Gazzetta dello Sport: "Die Bayern ziehen mit einem Koffer voller Enthusiasmus ins CL-Finale ein. De facto sind sie die Favoriten - trotz einiger untypischer Fehler Lewandowskis." 8/15 Corriere dello Sport: "Ein Doppelpack von Gnabry mit seiner beeindruckenden Natürlichkeit beflügelt Bayern. Das letzte Wort hat wie immer Torschütze Lewandowski, der den Rekorden Ronaldos nachjagt." 9/15 Tuttosport: "Bayern-PSG, ein großes Finale! Flick stoppt den Erfolgskurs Lyons und erkämpft sich das Finale am Sonntag. Ein außerordentlicher Doppelpack Gnabrys entscheidet das Spiel schon in der ersten Halbzeit." 10/15 Corriere della Sera: "Er hat zwar weder die Qualität von Neymar, noch die Kraft von Mbappe, doch Gnabry ist der Schlüssel, der Bayern den Einzug ins Finale ermöglicht. Er versenkt Lyon schon in der ersten Halbzeit." 11/15 La Repubblica: "Nachdem Lyon Juventus und City aus dem Turnier rausgeworfen hat, verfehlt die Mannschaft von Rudy Garcia einen weiteren Höhenflug. Gegen die große Qualität der Bayern bricht Lyon zusammen." 12/15 SPANIEN - Marca: "Bayern ist eine offensive Dampfwalze. Trotzdem waren die Bayern hinten gelegentlich anfällig. Ein Wahnsinnsfinale: Die deutsche Dampfwalze gegen das PSG von Neymar und Mbappe." 13/15 AS: "Dieses Bayern ist ein Wirbelwind, der überall, wo er vorbeizieht Zerstörung hinterlässt. Allerdings hat der deutsche Goliath auch eine Achillesferse, dieses Defizit befindet sich im Rücken von Alaba und Boateng." 14/15 Sport: "Bayern kommt ins Finale mit angezogener Handbremse. Gnabry weckte die schlafenden Bayern der Anfangsphase mit seinem tollen Tor auf. Wir können uns auf ein geiles Finale einstellen." 15/15 El Mundo Deportivo: "Gnabry und Lewandowski führen Bayern ins Finale gegen PSG. Bayern ließ keine Überraschung zu. Es gibt im Fußball ein ungeschriebenes Gesetz, wonach derjenige, der verzeiht, stirbt."

Praktisch also für Neuer, dass er sowohl 2013 als auch 2020 einen Ersatztorwart hatte bzw. hat, der diesen Anspruch nicht in Frage stellt, sich still einordnet und immer wieder brav hervorhebt, dass Neuer übrigens der beste Torwart der Welt sei. 2013 handelte es sich dabei um den 32-jährigen Tom Starke, einst Stammkeeper bei der TSG Hoffenheim. 2020 um den 32-jährigen Sven Ulreich, einst Stammkeeper beim VfB Stuttgart.

"Womit ich zufrieden bin, ist der Fakt, dass ich Teil dieser außergewöhnlichen Mannschaft sein darf", sagte Starke mal bei 11Freunde. "Nur weil ich nicht auf dem Platz stehe, heißt es doch nicht, dass ich keinen Anteil an den Erfolgen meiner Mannschaft habe." Musik in Neuers Ohren, genau solche Sätze will er hören - und von Ulreich gibt es sicherlich ähnliche.

Starke machte im Laufe der Saison 2012/13 jedenfalls vier (zum jeweiligen Zeitpunkt irrelevante) Pflichtspiele und kassierte sowohl gegen Hoffenheim, den 1. FC Nürnberg und den SC Freiburg (jeweils in der Bundesliga), als auch gegen den 1. FC Kaiserslautern (im DFB-Pokal) kein einziges Gegentor. Ulreich kam in dieser Saison nur beim 3:1 gegen den SC Freiburg am vorletzten Spieltag zum Einsatz. Beide wurden kaum gebraucht, lieferten aber ab, wenn doch.

SPOX-Wertung: Remis, 1:1.