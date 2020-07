Hasan Salihamidzics goldene Woche beim FC Bayern München: Das Glas füllt sich

Hasan Salihamidzic hat eine für ihn goldene Woche hinter sich: Mit Tanguy Kouassi und Leroy Sane verpflichtete er zwei persönliche Wunschspieler und löste damit sein Transferversprechen ein, außerdem wurde er zum Sportvorstand befördert. Nach einer komplizierten Anfangszeit wird der 43-Jährige zunehmend mit positiven Nachrichten in Verbindung gebracht.

Es war im November 2018, in einer Zeit, als es in Fußballstadien noch geöffnete Mixed Zones und beim FC Bayern noch einen Präsidenten namens Uli Hoeneß gab. Hoeneß jedenfalls kam damals nach einem 5:1-Sieg in der Champions League gegen Benfica Lissabon in die Mixed Zone der Allianz Arena und statt selbst etwas zu sagen, sagte er nur: "Heute wird Hasan zu Ihnen sprechen." Und dann sprach Hasan eben. Was genau, blieb aber weniger in Erinnerung als die Ankündigung an sich.

Es war in einer Zeit, als vor allem Hoeneß aber auch sein Co-Alphatier Karl-Heinz Rummenigge händeringend versuchten, das angeschlagene öffentliche Standing ihres Sportdirektors Hasan Salihamidzic zu verbessern - während sie es nebenher selbst torpedierten.

Womöglich am exemplarischsten bei der schon längst legendären Pressebeschimpfungskonferenz einige Wochen zuvor, als Hoeneß und Rummenigge Salihamidzic zwar auf dem Podium sitzen und ganz ernst schauen ließen, ihm als es wirklich wichtig wurde, aber das Wort entzogen. Es schien stets so, als wären die jahrelangen Alphatiere etwas unschlüssig: Einerseits wollten sie Salihamidzic vollends vertrauen, aber irgendwie waren sie sich auch nicht sicher, ob sie das tatsächlich wollten.

Womöglich geht die gerade abgelaufene Kalenderwoche 27 in diesem Jahr 2020 als Wendepunkt in die Geschichte ein, als endgültiger Durchbruch Salihamidzics in seiner Rolle als Verantwortungsträger des FC Bayern. In dieser für ihn goldenen Woche verkündete er nicht nur die Transfers seiner beiden Wunschspieler Tanguy Kouassi und Leroy Sane, sondern wurde zum 1. Juli auch vom Sportdirektor zum Sportvorstand befördert. Es war die Erfüllung seines großen Ziels seit seinem Amtsantritt im Sommer 2017.

Kompromisslösung Salihamidzic und das Glas Wasser

Ein Jahr zuvor hatte der bisherige Sportvorstand Matthias Sammer den Klub verlassen, woraufhin sich die beiden Alphatiere nicht auf einen Nachfolger einigen konnten. Hoeneß wollte dem Vernehmen nach Borussia Mönchengladbachs Manager Max Eberl, Rummenigge Philipp Lahm.

Als vermeintliche Kompromisslösung kam Salihamidzic, der anders als Sammer nur zum Sportdirektor ernannt und bei seiner Vorstellung ob seiner Positivität mit einem Glas Wasser verglichen wurde. "Wenn ich Hasan mit einem Objekt beschreiben müsste, dann wäre es ein zur Hälfte gefülltes Glas", sagte Rummenigge. "Bei vielen wäre es halbleer, bei ihm immer halbvoll." In der breiten öffentlichen Wahrnehmung wurde Salihamidzics Arbeit seitdem jedoch eher halbleer als halbvoll gesehen und das hatte Gründe.

Salihamidzics Flirts, Selbsteinschätzungen und Ansprachen

Da war beispielsweise der verzweifelte Flirt mit seinem erklärten Wunschspieler Callum Hudson-Odoi, in den er sich sogar "verliebt" habe, der jedoch letztlich beim FC Chelsea verlängerte.

Da waren erstaunliche Selbsteinschätzungen wie im Dezember 2018: "In meiner bisherigen Arbeit habe ich wahrscheinlich mehr bewegt als meine Vorgänger in ihrer gesamten Amtszeit beim FC Bayern." Wobei mit Christian Nerlinger (2009 bis 2012) die einzige Referenzgröße tatsächlich gescheitert war. Zuvor regierte Hoeneß, danach Sammer in der Rolle als Sportvorstand.

Und da waren auch skurrile Ansprachen wie nach der Beinahe-Blamage im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum im vergangenen Oktober: "Ich bin da, aber einfach nur, um da zu sein."

Bald darauf trennte sich der Klub von Trainer Niko Kovac, einem langjährigen Freund und Verbündeten von Salihamidzic. Der nächste große Tiefpunkt - und seitdem der letzte. Seitdem geht es für Salihamidzic bergauf, seitdem wird er zunehmend mit positiven Nachrichten in Verbindung gebracht.

FC Bayern München: Alle Transfers von Hasan Salihamidzic im Check © imago images / Frank Hoermann 1/25 Seit August 2017 bekleidet Hasan Salihamidzic die Position des Sportdirektors beim FC Bayern München. Seither wird Brazzo für seine Arbeit häufig kritisiert - zurecht? SPOX macht einen Check zu den bisherigen Verpflichtungen. © getty 2/25 Salihamidzic übernahm das Amt erst in der Sommervorbereitung 2017, weshalb die Transfers von Niklas Süle, Sebastian Rudy, Corentin Tolisso und Serge Gnabry hier nicht beleuchtet werden. De facto konnte Brazzo erst im Winter 2018 wirklich eingreifen. © getty 3/25 Sandro Wagner (von der TSG Hoffenheim - Ablösesumme: 13 Millionen Euro): Der Stürmer, der bereits in der FCB-Jugend spielte, wurde geholt, um Robert Lewandowski einige Verschnaufpausen zu bescheren. © getty 4/25 Wagner war seiner Rolle von Beginn an bewusst und beschwerte sich nur selten über fehlende Einsatzzeiten. In der ersten Saison traf er achtmal in der Liga. Im Winter 2019 zog es ihn nach China. Note: 3. © getty 5/25 Alphonso Davies (von den Vancouver Whitecaps - Ablösesumme: 10 Millionen Euro): Nachdem er in seiner ersten Saison in München kaum bei der ersten Mannschaft zum Zug kam, ist er heute Stammspieler. © getty 6/25 Davies rutschte aufgrund vieler Verletzungen in die erste Elf des FC Bayern. Unter Flick blühte der schnelle Kanadier auf der linken Abwehrseite so richtig auf und überzeugt stets mit starken Leistungen. Note: 1. © getty 7/25 Leon Goretzka (vom FC Schalke 04 - ablösefrei): Solch einen Spieler für kein Geld zu verpflichten, ist ein absoluter Jackpot. Goretzka kann im zentralen Mittelfeld alle Rollen übernehmen. © getty 8/25 Absolut gesetzt ist Goretzka in München aber nicht. Zu selten ruft er sein Potenzial konstant ab, obgleich die Konkurrenz im Münchner Mittelfeld auch enorm ist. Nach dem Re-Start außerdem einer der Gewinner. Note: 2. © getty 9/25 Lucas Hernandez (von Atletico Madrid - Ablösesumme: 80 Millionen Euro): Der teuerste Transfer der Bundesliga-Geschichte! Der Franzose kann in der Verteidigung sowohl auf der linken Seite als auch innen spielen. © getty 10/25 Auf viele Einsatzminuten brachte er es bis dato jedoch nicht. Hernandez kam mit einer schweren Verletzung im Gepäck an die Isar und zeigte sich auch in der laufenden Saison als sehr anfällig. Konnte seinen Preis noch nicht rechtfertigen. Note: 4. © getty 11/25 Benjamin Pavard (vom VfB Stuttgart - Ablösesumme: 35 Millionen Euro): Der Franzose brauchte nicht lange, um sich an sein neues Umfeld zu gewöhnen. Auf der rechten Abwehrseite ist er derzeit gesetzt. © getty 12/25 Pavard ermöglichte Joshua Kimmich, auf seiner Wunschposition im Mittelfeld zu spielen. Der 24-Jährige leistet sich kaum Fehler. Sein Offensivspiel wird auch immer besser. Note: 2. © getty 13/25 Jann-Fiete Arp (vom Hamburger SV - Ablösesumme: 3 Millionen Euro): Das Talent überzeugte in Hamburg mit seiner Technik und vielen Dribblings, die zu Toren führten. Sobald der Wechsel aber bekannt wurde, blieben weitere Einsätze aus. © getty 14/25 So auch beim FC Bayern. Arp kommt lediglich in der 3. Liga für die zweite Mannschaft zum Einsatz. Für die Profis spielte er noch keine Minute im FCB-Trikot. Auffällig wird er nur durch Verletzungen. Note: 4,5. © getty 15/25 Michael Cuisance (von Borussia Mönchengladbach für 12 Millionen Euro): In Gladbach spielte er in der vergangenen Saison nur noch selten, obwohl er dort ein sehr hohes Ansehen genoss. © getty 16/25 Bei den Bayern kommt der junge Franzose noch weniger zum Einsatz und findet sich häufig im Kader der zweiten Mannschaft wieder. In der Rückrunde kam er ein paar Mal spät von der Bank und machte zuletzt einen besseren Eindruck. Note: 4. © getty 17/25 Philippe Coutinho (vom FC Barcelona - Leihgebühr: 8,5 Millionen Euro): Der Brasilianer sollte die gescheiterten Transfers der Bayern vergessen machen und den Rekordmeister mit seiner Technik auf die nächste Stufe hieven. © getty 18/25 Der Brasilianer fand aber weder unter Ex-Trainer Kovac noch unter Flick - bis auf ein paar Ausreißer - zu seinen starken Leistungen aus Liverpooler Zeiten. Unwahrscheinlich, dass der FCB die Kaufoption zieht. Note: 3,5. © getty 19/25 Ivan Perisic (von Inter Mailand - Leihgebühr: 5 Millionen Euro): Nach den Abgängen von Robben und Ribery wurde der Kroate als Alternative für die Flügel geholt. Perisic füllt seine Rolle perfekt aus. © getty 20/25 Er ist immer zur Stelle, wenn Gnabry oder Coman verletzt sind oder eine Pause brauchen. Die Bayern denken über eine feste Verpflichtung von Perisic nach. Ein solider Rotationsspieler. Note: 2. © getty 21/25 Alvaro Odriozola (von Real Madrid - Leihgebühr: keine): Der spanische Rechtsverteidiger kam in Madrid kaum auf Spielminuten. In München sollte er in der Rückrunde eine Alternative für Kimmich und Pavard darstellen. © getty 22/25 Flick setzt aber lieber auf Altbewährtes und schenkte Odriozola kaum Einsatzminuten. Es reichte nur für zwei Startelf-Nominierungen in der Bundesliga und einen Kurzeinsatz im Pokal. Note: 5. © FC Bayern München 23/25 Tanguy Kouassi (von PSG - ablösefrei): Die ersten Transfers für die kommende Spielzeit hat Salihamidzic auch schon eingetütet. Der 18 Jahre alte französische Nationalspieler Kouassi ist einer davon. Er sammelte bereits Erfahrungen im Profi-Kader von PSG. © FC Bayern München 24/25 Alexander Nübel (vom FC Schalke 04 - ablösefrei): Schon länger bekannt ist auch der Wechsel von Nübel zu den Bayern. Ein U21-Nationaltorhüter für lau? Klingt erstmal gut. Doch Nübel muss sich nach den turbulenten letzten Wochen bei Schalke erst beweisen. © imago images / Simon 25/25 Leroy Sane (von Manchester City - kolportierte Ablösesumme: 49 Millionen Euro): Für diesen Preis ein absolutes Schnäppchen. Ein Transfer mit Potenzial zum Coup.

Salihamidzics Einflüsse auf die Transferpolitik

Alphonso Davies, der auf Salihamidzics Betreiben im Januar 2019 zum FC Bayern wechselte, erkämpfte sich einen Stammplatz und avancierte innerhalb kürzester Zeit zu einem der besten und konstantesten Linksverteidiger Europas. Auf der gegenüberliegenden Seite überzeugte Benjamin Pavard, an dessen Verpflichtung Salihamidzic ebenfalls einen großen Anteil hatte, die wegen der bestehenden Ausstiegsklausel aber auch recht einfach zu realisieren war. Davies und Pavard verfügen über die beiden Attribute, die Salihamidzic bei Neuzugängen am wichtigsten sind: Jung und flexibel einsetzbar.

In den vergangenen Monaten gewann Salihamidzic auch bei seiner persönlichen Öffentlichkeitsarbeit an Profil. Etwa, als er Trainer Hansi Flick für dessen Forderung von zwei Winterneuzugängen rügte ("Ich bin kein Freund von medialer Kaderplanung.") und ihm mit Alvaro Odriozola nur einen besorgte. Der Kader war in der Tat dünn, Salihamidzic pokerte also hoch, darf sich nach dem souveränen Gewinn des Meistertitels in seinem Vorgehen aber bestätigt fühlen.

Rummenigge lobt Salihamidzic für Sane-Transfer

Auch in Sachen Königstransfer für diesen Sommer setzte sich Salihamidzic durch: Er gilt seit jeher als Fan von Sane, während Flick dem Vernehmen nach eher eine Verpflichtung von Timo Werner anstrebte. Glaubt man Rummenigge, hatte Salihamidzic einen großen Anteil an der Realisierung des komplizierten Sane-Transfers. "Ich möchte Hasan Salihamidzic für die erfolgreiche Umsetzung des Transfers ein großes Kompliment aussprechen", erwähnte er explizit.

Die Verpflichtung von Sane war zwei Tage nach der des 18-jährigen flexiblen Defensivspielers Tanguy Kouassi der zweite Teil der Einlösung von Salihamidzics Transferversprechen vom April ("Wir wollen uns mit einem Toptalent aus Europa verstärken und auch einen internationalen Star nach München bringen.") und außerdem der krönende Abschluss seiner goldenen Kalenderwoche 27 im Jahr 2020. Das halbleere Glas füllt sich langsam.