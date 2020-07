FC Bayern München: Rummenigge spricht über Thiago-Wechsel und "Weltfußballer" Lewandowski

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, hat über einen möglichen Wechsel von Thiago gesprochen und erneut betont, keinen Corona-Rabatt zu gewähren. Zudem berichtete der 64-Jährige über ein Gespräch mit FIFA-Boss Gianni Infantino anlässlich Robert Lewandowski und der abgesagten Weltfußballer-Wahl.

Der FC Bayern wolle einen Abgang Thiagos akzeptieren, "wenn er mit irgendeinem Verein klar sein sollte und dieser Verein eine Ablöse in einer gewissen Größenordnung zahlen sollte", erklärte Rummenigge im Interview mit Sky, wollte allerdings keine konkrete Summe nennen, die Interessenten zahlen müssen. Insbesondere beim FC Liverpool soll der Spanier heiß begehrt sein.

"Darüber möchte ich jetzt in der Öffentlichkeit keinen Kommentar abgeben, welche Größenordnung uns im Hinterkopf vorschwebt. Wir werden, auch das habe ich schon gesagt, keinen Summer-Sale veranstalten. Es wird immer eine gewisse Summe X fließen müssen, dass wir einem Spieler auch frühzeitig die Freigabe erteilen", ergänzte Rummenigge.

Thiago führte mit dem FC Bayern bereits konkrete Gespräche bezüglich einer Ausdehnung des bis 2021 auslaufenden Kontrakts, entschied sich dann aber doch für eine neue Herausforderung. Sauer sei Rummenigge deshalb aber nicht: "Ich finde, er ist ein toller Fußballer, ein feiner Fußballer und er ist auch ein guter Charakter. Er ist mit 29 Jahren in einem Alter, wo er, wenn er was Neues machen will, es jetzt machen muss."

Außerdem sprach der Bayern-Boss erneut über die abgesagte Verleihung der Weltfußballerwahl Ballon d'Or. Nachdem Rummenigge zuletzt bereits seinen Ärger darüber zum Ausdruck gebracht hatte, bestätigte er nun ein Gespräch mit FIFA-Boss Infantino: "Ich habe ihm gesagt, dass ich sehr überrascht bin, dass der Ballon d'Or in diesem Jahr nicht stattfinden soll."

SPOX-Voting: Dieser Spieler hätte den Ballon d'Or 2020 gewinnen sollen © imago images / MIS 1/21 Das französische Magazin France Football wird 2020 erstmals keinen Ballon d'Or für den besten Fußballspieler der Welt verleihen. Wir wollten von Euch wissen, wen Ihr gewählt hättet. 5755 User haben abgestimmt. Das ist das Ergebnis. © imago images / Xinhua 2/21 Platz 20: Neymar (Brasilien, Paris Saint-Germain) - 1 Stimme © imago images / PA Images 3/21 Platz 19: Paul Pogba (Frankreich, Manchester United) - 2 Stimmen © imago images / PA Images 4/21 Platz 18: Harry Kane (England, Tottenham Hotspur) - 3 Stimmen © imago images / PA Images 5/21 Platz 17: Raheem Sterling (England, Manchester City) - 6 Stimmen © imago images / AFLOSPORT 6/21 Platz 16: Eden Hazard (Belgien, Real Madrid) - 7 Stimmen © imago images / PA Images 7/21 Platz 15: Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United) - 12 Stimmen © imago images / Matt Wilkinson 8/21 Platz 14: Alisson Becker (Brasilien, FC Liverpool) - 18 Stimmen © imago images / HochZwei/Syndication 9/21 Platz 13: Paulo Dybala (Argentinien, Juventus Turin) - 21 Stimmen © imago images / PanoramiC 10/21 Platz 12: Kylian Mbappe (Frankreich, Paris Saint-Germain) - 26 Stimmen © imago images / Poolfoto 11/21 Platz 11: Thomas Müller (Deutschland, FC Bayern München) - 47 Stimmen © imago images / Martin Rickett 12/21 Platz 10: Mohamed Salah (Ägypten, FC Liverpool) - 59 Stimmen © imago images / Jorge Gonzalez 13/21 Platz 9: Kevin De Bruyne (Belgien, Manchester City) - 85 Stimmen © imago images / Moritz Müller 14/21 Platz 7: Jadon Sancho (England, Borussia Dortmund) - 88 Stimmen © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 15/21 Platz 7: Karim Benzema (Frankreich, Real Madrid) - 88 Stimmen © imago images / PA Images 16/21 Platz 6: Sadio Mane (Senegal, FC Liverpool) - 102 Stimmen © imago images / PRiME Media Images 17/21 Platz 5: Virgil van Dijk (Niederlande, FC Liverpool) - 195 Stimmen © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 18/21 Platz 4: Sergio Ramos (Spanien, Real Madrid) - 237 Stimmen © imago images / Xinhua 19/21 Platz 3: Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus Turin) - 400 Stimmen © imago images / Nick Potts 20/21 Platz 2: Lionel Messi (Argentinien, FC Barcelona) - 633 Stimmen © imago images / Kevin Voigt/Jan Huebner/Pool 21/21 Platz 1: Robert Lewandowski (Polen, FC Bayern München) - 3.725 Stimmen

Rummenigge: Ballon-d'Or-Verleihung doch möglich?

Dies habe auch "etwas mit Tradition" zu tun, eine Gala sei trotz Corona möglich, "zumindest in einem kleinen Kreis". Er wünsche Lewandowski aufgrund seiner "fantastischen Saison" den Preis, stellte aber klar: "Es ging mir dabei gar nicht primär um Robert, sondern einfach um den Fakt, dass ja normal Fußball gespielt wurde."

Infantino, gegen den seit Donnerstag die Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt und dem die Suspendierung droht, habe Rummenigge mitgeteilt, dass er seine Argumente nachvollziehen könne: "Er denkt grundsätzlich genauso wie ich und will das mit seinem Panel besprechen. Ich habe den Eindruck gehabt, dass er sich das vorstellen kann."