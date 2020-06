FC Bayern München - Uli Hoeneß: "Für diese Mannschaft gibt es im Moment keine Hindernisse"

Für Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist der deutsche Rekordmeister Bayern München in seiner aktuellen Verfassung kaum aufzuhalten. "Für diese Mannschaft gibt es im Moment keine Hindernisse", sagte der 68-Jährige der Abendzeitung (Mittwochsausgabe): "Wenn sie so spielt wie jetzt, wird sie überall um den Titel mitspielen können."

In der Bundesliga könnte die Mannschaft von Hansi Flick bereits am 31. Spieltag die achte Meisterschaft in Folge perfekt machen, im DFB-Pokal kämpft sie am Mittwoch (ab 20.45 Uhr im Liveticker) gegen Eintracht Frankfurt um den Finaleinzug. Die Champions League, in der die Münchner vor der Corona-Zwangspause dank des 3:0 im Hinspiel beim FC Chelsea auf Viertelfinalkurs lagen, soll dem Vernehmen nach im August in einem Finalturnier ausgespielt werden.

Das Wort "Triple" nehme er aber "nie in den Mund", sagte Hoeneß. "Das kann man nicht planen, das entwickelt sich. Man muss von Spiel zu Spiel denken und dann werden sich die Dinge schon gut entwickeln." Die ganze Mannschaft spiele momentan "wie aus einem Guss. Da braucht man sich im Moment keine Sorgen machen", ergänzte der ehemalige Aufsichtsratschef.

Dass in Deutschland in der Fußball-Bundesliga und auch der Basketball Bundesliga (BBL) wieder Spitzensport betrieben werde, ist für Hoeneß ein starkes Signal. "Ich glaube, dass der deutsche Sport genau wie die deutsche Politik in dieser Krise wirklich vorbildlich gearbeitet und Meilensteine für alle anderen Länder auf der Welt gesetzt haben. Insofern können jetzt gerne alle nach Deutschland schauen", sagte er.