FC Bayern, News und Gerüchte - Thomas Müller lobt Leverkusens Kai Havertz: "Habe es genossen mit ihm zu spielen"

Thomas Müller lobt Bayer Leverkusens Kai Havertz in den höchsten Tönen. Außerdem: Die Bayern stehen nach einem 2:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal-Finale. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FCB - Müller über Havertz: "Habe es genossen mit ihm zu spielen"

Nach dem 2:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt gestern Abend hat sich Thomas Müller im Anschluss lobend über Bayer Leverkusens Kai Havertz geäußert. "In meinen letzten Berufungen für die Nationalmannschaft haben ich es immer genossen mit ihm zu trainieren und zu spielen", so der 30-Jährige.

"Er ist ein sehr guter Spieler, wenn nicht sogar der aktuell beste Spieler seiner Altersklasse in Europa. Seine Fähigkeiten sind außergewöhnlich. Beim FC Bayern wollen wir natürlich immer die besten Spieler haben", sagte Müller weiter.

Havertz wurde in den vergangenen Wochen immer wieder mit einem Abgang aus Leverkusen in Verbindung gebracht - auch der FC Bayern gilt als einer der möglichen Abnehmer. Dennoch scheint der deutsche Rekordmeister einen Transfer von Leroy Sane zu priorisieren. Dass neben dem Manchester-City-Star noch finanzielle Mittel für einen Havertz-Transfer zur Verfügung stehen, darf im Angesicht der Coronakrise bezweifelt werden.

Thomas Müller: Leistungsdaten 19/20

Wettbewerb Einsätze Tore Assists Bundesliga 30 7 20 Champions League 6 2 2 DFB-Pokal 5 2 2 DFL-Supercup 1 - - GESAMT 42 11 24

FC Bayern: Tolisso bei Manchester United und Inter auf dem Zettel

2017 für die vereinsinterne Rekordablöse von 41,5 Millionen Euro verpflichtet, schaffte Corentin Tolisso beim FC Bayern München auch aufgrund zahlreicher Verletzungen nicht den Sprung zur unumstrittenen Stammkraft. Da die erhoffte Entwicklung bisher ausblieb, wird der 25-jährige Mittelfeldmann bereits seit längerem als einer der Abschiedskandidaten für den Sommer gehandelt. Der französische Sender RMC berichtet nun vom Interesse von Manchester United und Inter Mailand.

Inter-Coach Antonio Conte habe sich bereits 2017 - damals noch als Übungsleiter des FC Chelsea - um Tolisso bemüht und sei weiterhin von dessen Qualitäten überzeugt. Auch die Red Devils scheiterten bei der Personalie bereits mit einem ersten Versuch: Dem kicker zufolge lehnte der FC Bayern im Winter ein halbjähriges Leihgeschäft noch ab.

Laut RMC würde der Bundesligist für einen permanenten Abgang non sogar ein Transferminus in Kauf nehmen. Mindestens 35 Mio. Euro fordern die Münchner demnach für den ehemaligen Rekordeinkauf, der in den Plänen von Trainer Hansi Flick keine Rolle mehr spielen soll.

FC Bayern steht im Finale des DFB-Pokals

Der FC Bayern München steht nach einem knappen 2:1-Sieg am gestrigen Abend gegen Eintracht Frankfurt im Finale des DFB-Pokals. Dort trifft die Mannschaft von Hansi Flick auf Bayer Leverkusen, das schon gestern den 1. FC Saarbrücken mit 3:0 besiegte.

Den frühen Führungstreffer von Ivan Perisic (14.) glich Frankfurts Danny da Costa Mitte der zweiten Halbzeit aus (69.). Robert Lewandowski traf eine Viertelstunde vor Schluss schließlich zum entscheidenden 2:1 (75.).

"Wir müssen deutlich höher führen in der ersten Halbzeit", zeigte sich Thomas Müller dennoch nicht zufrieden. "Gefühlt bin ich alles andere als zufrieden heute. Summa summarum war es eines der pomadigsten Halbfinals, die ich so in Erinnerung habe."

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt: Die Einzelkritiken zum DFB-Pokal-Halbfinale © imago images 1/30 Der FC Bayern München hat sich mit 2:1 gegen Eintracht Frankfurt durchgesetzt und steht somit im Finale des DFB-Pokals. Nach einer starken ersten Hälfte brach der Rekordmeister im zweiten Abschnitt ein. Die Noten und Einzelkritiken der Spieler. © imago images 2/30 MANUEL NEUER: Erlebte über weite Strecken einen komplett beschäftigungslosen Abend. Beim Gegentor war er chancenlos. Note: 3,5. © imago images 3/30 BENJAMIN PAVARD: Setzte offensiv deutlich weniger Akzente als sein Pendant auf links (Davies). Konnte lediglich eine Zweikampfsquote von 31 Prozent aufweisen, was aber keine großen Folgen hatte. Note: 3,5. © imago images 4/30 JEROME BOATENG: Hatte keine Probleme damit, die einzige Frankfurter Spitze Silva zu verteidigen. Im Aufbauspiel zwar nicht so präsent wie Alaba, aber ebenfalls mit einigen guten Pässen. Note: 3,5. © imago images 5/30 DAVID ALABA: Defensiv zunächst überhaupt nicht gefordert, in der Schlussphase aber mit Problemen. Offensiv mit etlichen tollen Pässen in die Spitze. Manchmal dribbelte er sogar in Lucio-Manier über den Platz. Note: 2,5. © imago images 6/30 ALPHONSO DAVIES: Zeigte sich erneut extrem bemüht und umtriebig auf seiner linken Seite, vielen seiner Aktionen fehlte diesmal jedoch die Genauigkeit. Leitete das 2:1 stark ein. Note: 2,5. © imago images 7/30 JOSHUA KIMMICH: Trat einige gute Standards und ordnete das Spiel im Mittelfeld mit gutem Passspiel. Anfang der zweiten Halbzeit musste er behandelt werden, traf dann beinahe zum 2:0 und bereitete schließlich das 2:1 vor. Note: 2. © imago images 8/30 LEON GORETZKA: Nicht ganz so auffällig wie in den vergangenen Spielen, mit seiner körperlichen Präsenz und Zweikampfstärke im Zentrum aber trotzdem ein wichtiger Baustein für Bayerns Dominanz. Note: 3. © imago images 9/30 KINGSLEY COMAN: Eine engagierte Vorstellung auf dem rechten Flügel. Im Vorfeld des 1:0 spielte er einen tollen Pass auf Lewandowski. Anschließend vergab er aber zwei Großchancen kläglich (25. und 28.). Note: 2,5. © imago images 10/30 THOMAS MÜLLER: Riss das Spiel von Beginn an an sich und tauchte überall auf dem Platz auf. Immer wieder ließ er sich auf rechts fallen, von wo er auch das Tor zum 1:0 vorbereitete. In der 6. klärte Kohr seinen Kopfball auf der Linie. Note: 2. © imago images 11/30 IVAN PERISIC: Eine Bewerbung für mehr Einsätze! Sorgte gemeinsam mit Davies für viel Betrieb über die linke Seite und versprühte permanent Torgefahr. Mit seinem tollen Flugkopfball erzielte er das 1:0. In der 62. ausgewechselt. Note: 2. © imago images 12/30 ROBERT LEWANDOWSKI: Kläglich vergab er eine Großchance in der 8., anschließend war er deutlich unauffälliger als seine Offensivkollege, ehe er mit seinem Treffer in der 75. zum Matchwinner wurde. Note: 2. © imago images 13/30 LUCAS HERNANDEZ: Wurde in der 61. für Perisic eingewechselt und übernahm den Posten links hinten. Sorgte gleich für eine Schrecksekunde, als er nach einem Zweikampf zu Boden ging. Beim 1:1 war er zu weit vom Torschützen Da Costa weg. Note: 4. © imago images 14/30 THIAGO: Gleichzeitig mit Hernandez kam Thiago, der sich im Mittelfeld neben Kimmich einordnete. Dem Spanier war es anzumerken, dass es ihm durch die fehlende Spielpraxis an Rhythmus fehlt. Note: 4. © imago images 15/30 JAVI MARTINEZ: Kam in der Schlussphase für Goretzka. Keine Bewertung. © imago images 16/30 KEVIN TRAPP: Bei den beiden Gegentoren chancenlos, in der 31. bei einem Lewandowski-Schuss mit einer starken Parade. Note: 3,5. © imago images 17/30 DAVID ABRAHAM: Der einzige verbliebene Frankfurter aus der Startelf des DFB-Pokal-Finals von 2018. Wie die Frankfurter Defensivabteilung zunächst sehr wackelig, im Laufe des Spiels stabiler. In der 36. klärte er immerhin stark vor Perisic. Note: 3,5. © imago images 18/30 MARTIN HINTEREGGER: Leistete sich in der Anfangsphase einen Querschläger, in der Folge aber halbwegs sicher und immer präsent. Zog sich mit seinem Check gegen Thiago kurz vor Schluss den Ärger der FCB-Spieler zu. Note: 3,5. © imago images 19/30 EVAN NDICKA: Das linke Glied der Frankfurter Dreierkette hatte permanent Probleme mit den spritzigen Coman und Müller, der den Treffer zum 1:0 von seiner Seite aus vorbereitete. Immer wieder leichtsinnig im eigenen Strafraum. Note: 4,5. © imago images 20/30 ALMAMY TOURE: Ganz schwache Vorstellung. Bekam Davies und Perisic auf seiner rechten Seite nie in den Griff. Vor dem 0:1 ließ er Perisic entwischen. Zum Zeitpunkt seiner Auswechslung hatte er die meisten Ballverluste aller Spieler. Note: 5. © imago images 21/30 DOMINIK KOHR: Klärte einen Müller-Kopfball in der 6. auf der Linie und verhinderte einen noch früheren Rückstand. Schaffte es genau wie Rode auf der anderen Seite nicht, die Lücken vor der Abwehrkette zu schließen. Nach der Pause engagierter. Note 3,5. © imago images 22/30 STEFAN ILSANKER: Versuchte dem Münchner Sturmlauf mit Körperlichkeit auf der Sechs entgegenzutreten, was jedoch nur mäßig klappte. Leistete sich für einen Spieler auf seiner Position viel zu viele Fehlpässe. Note: 4. © imago images 23/30 SEBASTIAN RODE: Drosch den Ball in der ersten Hälfte zweimal auf die Ränge – einmal in der eigenen Hälfte als Klärungsmanöver, einmal in der gegnerischen als Fernschussversuch. Immerhin mit vielen Ballaktionen und starker Zweikampfquote. Note: 3,5. © imago images 24/30 TIMOTHY CHANDLER: In der ersten Halbzeit offensiv völlig wirkungslos und defensiv immer wieder mit Problemen mit Coman. Nach dem Seitenwechsel im Angriffsspiel aktiver, etwa im Vorfeld des 1:1. Note: 4. © imago images 25/30 MIJAT GACINOVIC: War als Zehner im Offensivspiel zunächst zwar der bemühteste Frankfurter, in seinen Aktionen aber trotzdem glücklos. Nach gutem Solo verfehlte er in der 26. das Tor. Note: 4. © imago images 26/30 ANDRE SILVA: Fand zu keinem Zeitpunkt Bindung zum Frankfurter Spiel und hing somit gänzlich in der Luft. Note: 4. © imago images 27/30 DAICHI KAMADA: In der 66. für Gacinovic eingewechselt. Stellte sich zunächst mit einem Foul an Boateng vor und bereitete vier Minuten später den Ausgleich vor. Note: 2,5. © imago images 28/30 DANNY DA COSTA: Hütters zweiter starker Joker. Ersetzte ab der 66. Toure und traf in der 70. zum 1:1. Note: 2,5. © imago images 29/30 BAS DOST: Spät eingewechselt und ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung. © imago images 30/30 LUCAS TORRO: In der Schlussphase eingewechselt. Klärte in der 87. stark gegen Lewandowski. Keine Bewertung.

