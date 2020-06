FC Bayern, News und Gerüchte: OGC Nizza schnappt FCB offenbar U19-Kapitän Flavius Daniliuc weg

Der FC Bayern verliert offenbar seinen A-Junioren-Kapitän an OGC Nizza. Lucas Hernandez wird von Didi Hamann kritisiert und der Lauf des FC Bayern II geht weiter. Die wichtigsten News und Gerüchte zum FCB findet Ihr hier.

FC Bayern: OGC NIzza schnappt FCB offenbar U19-Kapitän weg

Der FC Bayern verliert offenbar Flavius Daniliuc. Nach Angaben der französischen Zeitungsgruppe Nice-matin wechselt der 19-jährige Innenverteidiger zu OGC Nizza in die Ligue 1.

Demnach hat der Klub von der Cote d'Azur die Bayern ausgestochen. Der Rekordmeister hatte dem Österreicher nämlich auch einen Profivertrag angeboten. Der Youngster entschied sich wegen der großen Konkurrenz beim FC Bayern aber wohl für Nizza, wo er am Montag zum Medizincheck erwartet wird.

Daniliuc kam in dieser Saison bereits zu vier Einsätzen in der 3. Liga für die Amateure. Außerdem stand er für die U19 in 16 Partien der Bundesliga Süd/Südwest sowie in sieben Spielen der Youth League auf dem Platz.

FC Bayern: Didi Hamann kritisiert Hernandez

Didi Hamann hat bei Sky90 den Rekordtransfer des FC Bayern, Lucas Hernandez, scharf kritisiert. Für den ehemaligen Nationalspieler passt der Franzose nicht zu den Münchnern.

Hamann nannte Hernandez "das größte Problem, das die Bayern für nächste Saison haben. Du musst jetzt schauen, dass du eine Lösung für den Sommer findest". Weiter führte der 46-Jährige aus: "Ich bin gespannt, wie es im Sommer weitergeht. Hansi Flick wird David Alaba nicht rausnehmen. Und ich sehe die Kombination mit Alaba nicht."

Hamann brachte sogar einen Hernandez-Abgang im Sommer ins Spiel. Demnach würden sich die Bayern "nicht beschweren, wenn ein Engländer kommen würde und einen Teil der Ablöse zahlen würde, die Bayern gezahlt hat".

Hernandez ist nach mehreren Blessuren in dieser Saison nur Ersatz in der Abwehr hinter den gesetzten David Alaba und Alphonso Davies. In der Partie gegen Borussia Mönchengladbach stand der 24-Jährige in der Startelf und wurde in der 62. Minute ausgewechselt.

Lucas Hernandez: Leistungsdaten für den FC Bayern in der Saison 2019/20

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Bundesliga 16 - - Champions League 2 - - DFB-Pokal 2 1 - GESAMT 20 - -

FC Bayern II schiebt sich auf Rang zwei in der 3. Liga

Der Lauf der Amateure des FC Bayern in der 3. Liga geht weiter. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß besiegte am Sonntag Waldhof Mannheim mit 3:2.

Damit schob sich der FCB II auf Rang zwei. Die Münchner sind nun seit sieben Spielen ungeschlagen.

Ein Aufstieg in die 2. Liga ist jedoch nicht erlaubt, da zwischen der ersten und zweiten Mannschaft mindestens zwei Ligen Unterschied sein müssen.

FC Bayern II in der 3. Liga