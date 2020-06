FC Bayern München, News und Gerüchte - Coutinho-Berater über Zukunft: "Ist allein Bayerns Entscheidung"

Der Berater von Philippe Coutinho kann sich eine Zukunft seines Klienten beim FC Bayern vorstellen und legt die Entscheidung in die Hände des Vereins. Ein Update gibt es bei den angeschlagenen Lucas Hernandez und Thiago. Außerdem hat Bayern-Präsident Hainer über einen Transfer von Leroy Sane gesprochen. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

Philippe Coutinho kann sich FCB-Verbleib vorstellen

Kia Joorabchian, Berater von Bayern-Star Philippe Coutinho (27), hat die Zukunft seines Klienten weiter offengelassen und kann sich trotz durchwachsener Leistungen in der laufenden Saison auch einen Verbleib des Brasilianers in München vorstellen. Das bestätigte Joorabchian bei Sky Sports News UK.

Nach Aussage des Beraters habe es bereits Gespräche mit dem Verein über die Planungen für die kommende Saison gegeben, das letzte Wort liege demnach beim FCB: "Es liegt an Bayern München, ob sie die Leihe verlängern wollen oder nicht. Es ist allein Bayerns Entscheidung", sagte Joorabchian weiter.

Zuletzt verkündete Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge, dass der FC Bayern nicht die im Leihvertrag verankerte Kaufoption von etwa 120 Millionen Euro ziehen werde, um Coutinho fest vom FC Barcelona zu verpflichten. Verhandlungen über eine niedrigere Ablöse ließ der Bayern-Boss im Spiegel-Interview offen: "Jetzt müssen wir erst einmal intern die Kaderplanung abschließen und sehen, ob er weiter eine Rolle bei uns spielen soll oder nicht."

Sollte Coutinho den Verein verlassen, ist eine Rückkehr in die Premier League die bevorzugte Option. Dort werden unter anderem Newcastle United und der FC Chelsea als Destinationen gehandelt. "Er will irgendwann wieder in der Premier League spielen", sagte sein Berater. "Vielleicht schon dieses Jahr, vielleicht auch nicht."

Nach Informationen der Mundo Deportivo ist ein Verbleib beim FC Barcelona ausgeschlossen. Die Katalanen streben demnach einen Verkauf an, könnten sich notfalls aber auch mit einer Leihe anfreunden. Kostenpunkt: Zehn Millionen Euro.

Coutinho musste sich Ende April einer Sprunggelenks-Operation unterziehen und befindet sich aktuell im Aufbautraining. Ein Comeback in der laufenden Saison ist fraglich. "Das Wichtigste für ihn ist jetzt, sich auf eine schnelle Genesung zu konzentrieren, um seinem Team so schnell wie möglich wieder auf dem Platz helfen zu können", erklärte Joorabchian hierzu.

Obwohl sich Trainer Hansi Flick mehrfach als Coutinho-Fan geoutet hat und auch dieser klarstellte, sich in München wohlzufühlen, konnte der Offensivspieler nur in Ansätzen überzeugen: In 32 Pflichtspielen für den FC Bayern kommt er auf neun Tore und acht Assists.

Philippe Coutinho: Die Saison 2019/20 in Zahlen

Gespielte Minuten 2035 Tore 9 Vorlagen 8 Kreierte Großchancen 10 Vergebene Großchancen 8 Passquote 83,2 % Zweikampfquote 51,9 %

© imago images

FC Bayern: Thiago-Einsatz weiter fraglich

Der FC Bayern musste in den vergangenen drei Begegnungen auf Thiago (29) verzichten, der mit Adduktorenproblemen zu kämpfen hat. Beim 5:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf kam mit Rekordeinkauf Lucas Hernandez (24) ein weiterer angeschlagener Spieler hinzu. Der Franzose musste nach 45 Minuten mit einer ähnlichen Verletzung ausgewechselt werden, nachdem er erstmals seit Februar in der Startelf stand.

Nach Informationen des kicker steht Hernandez allerdings für das Topspiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen sehr wahrscheinlich wieder zur Verfügung. Bereits nach Spielende stellte Trainer Hansi Flick klar, dass es sich bei der Auswechslung lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt habe. Schon am Mittwoch soll der Verteidiger wieder voll mit der Mannschaft trainieren, nachdem er am Dienstag noch ein reduziertes Programm absolviert.

Schwieriger gestaltet sich die Lage bei Thiago: Zwar konnte der Spanier am Montag wieder auf dem Platz arbeiten, die Verantwortlichen wollen jedoch nicht das Risiko eines zu frühen Einsatzes eingehen. Mit Joshua Kimmich und Leon Gorektza stehen adäquate Vertretungen bereit, Javi Martinez und Michael Cuisance stellen weitere Alternativen dar.

© imago images

Bayern-Präsident: Sane-Transfer? "Nächste Wochen abwarten"

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat im Transferpoker um Nationalspieler Leroy Sane etwas Geduld gefordert. "Man muss die nächsten Wochen abwarten und dann sehen wir, wie das ausgeht", sagte Hainer in der Sendung Blickpunkt Sport des Bayerischen Rundfunks.

"Sane hat noch ein Jahr Vertrag bei Manchester City und da muss man gucken, ob man da weiterkommt", schob Hainer nach. Für ihn sei Sane (24) eine "absolut interessante Persönlichkeit" und ein "unheimlich guter Spieler, den jedes Team gerne haben würde".

Hier geht es zur kompletten Meldung.

FC Bayern München: Spieler, die nicht mehr als fünf Partien im FCB-Trikot machten © imago images 1/33 Beim FC Bayern München schafft bekanntlich nicht jeder den Sprung zu den Profis. SPOX zeigt eine Auswahl der Spieler, die in der Geschichte der Bundesliga maximal fünf Spiele im FCB-Trikot gemacht haben. © imago images 2/33 Bernardo (5 Spiele) - von 1991 bis 1992 beim FC Bayern München: Kam aus Brasilien und schaffte den Durchbruch beim FCB nicht. Nach nur einem Jahr kehrte er in seine Heimat zurück. © imago images 3/33 Helmut Nerlinger (5 Spiele) - von 1970 bis 1971 beim FC Bayern München: Kam von den Löwen zum Rekordmeister, wechselte aber nach einer Saison zu den Kickers Offenbach. Er ist der Vater von Ex-FCB-Sportdirektor Christian Nerlinger. © imago images 4/33 Takashi Usami (5 Spiele) - von 2011 bis 2012 beim FC Bayern München: Kam aus Japan, wurde aber nie glücklich an der Isar. Es folgten Stationen bei Hoffenheim, Düsseldorf und Augsburg, ehe er 2019 zu Gamba Osaka zurückkehrte. © imago images 5/33 Julian Green (4 Spiele) - von 2009 bis 2017 beim FC Bayern München: Der US-Amerikaner durchlief beinahe die gesamte Münchner Jugend. Den Sprung zu den Profis schaffte er aber nicht. Inzwischen bei Greuther Fürth aktiv. © imago images 6/33 Herbert Zimmermann (4 Spiele) - von 1972 bis 1974 beim FC Bayern München: Anschließend zog es ihn nach Köln, wo er nach neun Jahren seine Karriere beendete. Dort gewann er dreimal den DFB-Pokal. 1980 wurde er zudem Europameister. © imago images 7/33 Alexander Baumjohann (4 Spiele) - von 2009 bis 2010 beim FC Bayern München: Spielte in Gladbach groß auf, bevor er nach München kam. Es folgten u.a. Stationen bei Hertha und Schalke. Heute spielt er in Australien. © imago images 8/33 Zvjezdan Misimovic (4 Spiele) - von 1997 bis 2004 beim FC Bayern München: Nachdem er nicht den Sprung zu den Profis schaffte, wechselte er nach Bochum. Mit Wolfsburg wurde er 2009 Meister, woran er großen Anteil hatte. © imago images 9/33 Lukas Raeder (3 Spiele) - von 2012 bis 2014 beim FC Bayern München: Das damalige Keeper-Talent sah hinter Manuel Neuer kein Land. Seit 2019 steht er beim VfB Lübeck in der Regionalliga unter Vertrag. © imago images 10/33 Serdar Tasci (3 Spiele) - 2016 beim FC Bayern München: Kam aufgrund vieler Verletzungen in der FCB-Defensive aus Moskau, wurde aber kaum beachtet. Nach seiner Rückkehr nach Russland ist er aktuell vereinslos. © imago images 11/33 Pepe Reina (3 Spiele) - von 2014 bis 2015 beim FC Bayern München: Guardiola holte den Keeper als zweiten Mann hinter Manuel Neuer. Nach einem Jahr ging er nach Neapel. Aktuell spielt der 37-Jährige bei Aston Villa. © imago images 12/33 Meritan Shabani (3 Spiele) - von 2006 bis 2019 beim FC Bayern München: Spielte sein halbes Leben im FCB-Trikot. 2019 wechselte er zu den Wolverhampton Wanderers. Derzeit laboriert er an einem Kreuzbandriss. © imago images 13/33 Berkant Göktan (3 Spiele) - von 1998 bis 2001 beim FC Bayern München: Wurde hauptsächlich nur verliehen, ehe er 2001 zu Galatasaray wechselte. 2014 beendete er seine Karriere beim Viertligisten SV Heimstetten. © imago images 14/33 David Jarolim (3 Spiele) - von 1997 bis 2000 beim FC Bayern München: Die HSV-Vereinslegende (neun Jahre) kam beim FCB nie wirklich zum Zug. 2014 beendete er seine Karriere. © imago images 15/33 Lars Lukas Mai (2 Spiele) - seit 2014 beim FC Bayern München: Der Innenverteidiger ist in der zweiten Mannschaft des FCB absoluter Leistungsträger. Dem 20-Jährigen blieb der große Sprung zu den Profis aber noch verwehrt. © imago images 16/33 Marco Friedl (2 Spiele) - von 2008 bis 2018 beim FC Bayern München: Der vielseitige Defensivspieler wechselte 2018 per Leihe nach Bremen, die den Österreicher schließlich fest verpflichteten. © imago images 17/33 Franck Evina (2 Spiele) - von 2015 bis 2019 beim FC Bayern München: Der Stürmer sorgte bei den FCB-Amateuren mit seinen Treffern regelmäßig für Jubelschreie. 2019 wurde er zum Drittligisten KFC Uerdingen ausgeliehen. © imago images 18/33 Uwe Tschiskale (2 Spiele) - von 1987 bis 1988 beim FC Bayern München: Kam von Wattenscheid nach München, um ein Jahr später auf Schalke zu landen. 1996 beendete er seine Karriere bei Eintracht Coesfeld. © imago images 19/33 Alvaro Odriozola (2 Spiele) - seit 2020 beim FC Bayern München: Fungiert nur als Backup auf der rechten Abwehrseite, kommt aber nicht an Benjamin Pavard vorbei. Im Sommer kehrt er zu Real Madrid zurück. © imago images 20/33 Marco Grimm (2 Spiele) - von 1993 bis 1995 beim FC Bayern München: Nach einem kurzen Intermezzo kehrte er nach Stuttgart zurück, um später für Graz zu spielen. U.a. war er auch beim 1. FC Kaiserslautern. © imago images 21/33 Woo-yeong Jeong (2 Spiele) - seit 2020 beim FC Bayern München: Sorgte bereits 2018 für Furore bei den Amateuren, ehe er nach Freiburg wechselte. Im Winter kehrte er per Leihe an die Isar zurück. © imago images 22/33 Kwasi Okyere Wriedt (2 Spiele) - von 2017 bis 2020 beim FC Bayern München: Der Stürmer wechselt nach Ablauf der Spielzeit ablösefrei zu Willem II Tilburg in die Eredivisie. In der 3. Liga hat er 17 Tore auf dem Konto. © imago images 23/33 Stefan Maierhofer (2 Spiele) - von 2005 bis 2007 beim FC Bayern München: Machte sich nach seiner Zeit in München als Wandervogel einen Namen. Seit 2020 spielt der 37-Jährige für die WSG Tirol in Österreich. © imago images 24/33 Leon Dajaku (2 Spiele) - seit 2019 beim FC Bayern München: Kam aus der Jugend des VfB Stuttgart nach München und gehört in der 3. Liga bei den Amateuren zum Stammkader. Er hat einen Vertrag bis 2023. © imago images 25/33 Niklas Dorsch (1 Spiel) - von 2013 bis 2018 beim FC Bayern München: Nachdem er die Jugendabteilung des FC Bayern durchlief, landete er 2018 beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Dort ist er Stammkraft. © imago images 26/33 Rainer Aigner (1 Spiel) - von 1989 bis 1991 beim FC Bayern München: Kam von 1860 zu den Bayern, etablierte sich aber nie. Anschließend ließ er seine Karriere bei Fortuna Düsseldorf ausklingen. © imago images 27/33 Sinan Kurt (1 Spiel) - von 2014 bis 2016 beim FC Bayern München: Kam als gefeiertes Talent von Borussia Mönchengladbach, wurde seinem Status aber nie gerecht. Auch bei Hertha lief es nicht. Aktuell ist er vereinslos. © imago images 28/33 Max Eberl (1 Spiel) - von 1989 bis 1994 beim FC Bayern München: Der heutige Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach durchlief die FCB-Jugend.Danach spielte er für Bochum, Fürth und seinen heutigen Arbeitgeber. © imago images 29/33 Pasi Rautiainen (1 Spiel) - von 1980 bis 1981 beim FC Bayern München: Wechselte nach nur einer Spielzeit nach Bremen. Später war er auch für Arminia Bielefeld aktiv. 1995 beendete er seine Karriere bei HJK Helsinki. © imago images 30/33 Fabian Benko (1 Spiel) - von 2013 bis 2018 beim FC Bayern München: Schaffte nie den Durchbruch zu den Profis und heuerte 2018 beim Linzer ASK an. Seit 2020 spielt er beim österreichischen Zweitligisten FC Juniors. © imago images 31/33 Milos Pantovic (1 Spiel) - von 2013 bis 2018 beim FC Bayern München: War in der Jugend des FC Bayern aktiv und wechselte 2018 zum VfL Bochum. In der aktuellen Spielzeit kommt er auf 17 Einsätze. © imago images 32/33 Steffen Hofmann (1 Spiel) - 1997 bis 2002 beim FC Bayern München: Nachdem er den Sprung aus der zweiten Mannschaft nicht schaffte, wechselte er zu Rapid Wien. Er war auch für 1860 München aktiv. © imago images 33/33 Sarpreet Singh (1 Spiel) - seit 2019 beim FC Bayern München: Kam von Wellington Phoenix aus Australien nach Bayern. Noch wird er nur in der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters eingesetzt.

FC Bayern: Die tabellarische Situation in der Bundesliga

Mit sieben Punkten Vorsprung befindet sich der FCB in einer komfortablen Situation. Drei Siege aus den verbleibenden fünf Spielen sind noch nötig, um die deutsche Meisterschaft aus eigener Kraft sicherzustellen.