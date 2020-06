FC Bayern München, News und Gerüchte: Alphonso Davies stand wohl auch im Fokus des FC Barcelona

Vor seinem Wechsel zum FC Bayern war wohl auch der FC Barcelona an Alphonso Davies interessiert und verhandelte mit dessen Berater. Vorstand Oliver Kahn bevorzugt eine Fortsetzung der Champions League mit Hin- und Rückspiel und bringt München als möglichen Ort für das Finalturnier ins Spiel. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern: Davies war wohl auch im Fokus von Barca

Vor seinem Wechsel zum FC Bayern im Januar 2019 war wohl auch der FC Barcelona an Alphonso Davies (19) interessiert. Dies berichtet die Mundo Deportivo. Demnach besuchte der Berater des kanadischen Flügelflitzers bereits die katalanische Metropole, um mit den Verantwortlichen zu verhandeln.

Barca habe Davies insbesondere in den Jahren 2017 und 2018 intensiv beobachtet. Ausschlaggebend dafür, dass ein Wechsel letztlich nicht zustande kam, sei die aufgerufene Ablösesumme gewesen. Die Vancouver Whitecaps, Davies' damaliger Verein, forderten angeblich acht Millionen Euro. Als weitere ehemalige Interessenten werden von der Mundo Deportivo der FC Liverpool, Manchester United, Paris St. Germain, Real Madrid und die PSV Eindhoven genannt.

Der FC Bayern zahlte schließlich zehn Millionen Euro für den 19-Jährigen, der in der laufenden Saison seit dem neunten Bundesliga-Spieltag durchgehend zum Stammpersonal des deutschen Rekordmeisters als linker Verteidiger zählt. In 36 Pflichtspieleinsätzen kommt er auf zwölf Torbeteiligungen. Auch beim klaren Sieg gegen Fortuna Düsseldorf am vergangenen Samstag steuerte er einen Treffer bei.

Seine überraschend starken Leistungen führten bereits Ende April dazu, dass sich beide Seiten auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit bis 2025 verständigten: "Der FC Bayern ist einer der besten Vereine der Welt. Ich habe mich vom ersten Tag an wohlgefühlt. Ich möchte so viele Titel wie möglich mit diesem Verein holen", sagte Davies damals.

Alphonso Davies: Leistungsdaten in der aktuellen Saison nach Wettbewerb

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Minuten Bundesliga 25 3 4 1.951 Champions League 4 - 3 360 DFB-Pokal 3 - 1 270 3. Liga 3 - 1 255

Oliver Kahn - CL-Turnier in München: "Sicherlich nichts Verkehrtes"

Bayern-Vorstand Oliver Kahn hat München als möglichen Austragungsort eines Champions-League-Turniers ins Spiel gebracht: "Das wäre sicherlich nichts Verkehrtes", sagte Kahn bei Sky 90, erklärte allerdings auch: "Es gibt sicherlich auch andere Städte, die infrage kommen."

Ursprünglich sollte das Finale der Königsklasse im Atatürk-Stadion in Istanbul ausgetragen werden, einem Bericht der New York Times zufolge denke die UEFA allerdings über eine Verlegung nach. Denkbar sei außerdem, dass die Spiele ab dem Viertelfinale in Turnierform innerhalb von maximal zehn Tagen an einer Spielstätte stattfinden. Dabei würde auf das gängige Format mit Hin- und Rückspielen verzichtet werden.

Während mit einer Entscheidung über das weitere Vorgehen bei einem Treffen des UEFA-Exekutivkomitees am 17. Juni zu rechnen ist, sieht Kahn die "bessere Lösung" darin, durch zwei Spiele den jeweiligen Sieger zu ermitteln, da sich so auch wirklich das bessere Team durchsetze. Gleichzeitig sagte aber auch: "Wir nehmen es so, wie es kommt:"

Der FC Bayern muss vor dem Viertelfinale noch sein Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea bestreiten. Dieses soll Ende Juni stattfinden, nach dem klaren 3:0-Hinspielerfolg ist das Weiterkommen wohl nur noch Formsache. Für das Finale gilt laut der französischen Nachrichtenagentur AFP der 29. August als favorisierter Termin.

FC Bayern, Gerücht: PSG angeblich in Gesprächen mit Bayern-Kandidat Dest

Paris Saint-Germain ist offenbar ins Rennen um Ajax-Talent Sergino Dest eingestiegen. Das berichtet die französische Fachzeitschrift France Football.

Demnach soll PSG Gespräche mit dem Management Dests begonnen haben. Der französische Meister ist ob eines möglichen Abganges von Thomas Meunier im Sommer auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger und Dest passe genau ins Profil.

Zuletzt war der 19-jährige US-Amerikaner vor allem mit dem FC Bayern München und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht worden. Mitte Mai berichtete Sky, dass sich Dest einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister sehr gut vorstellen könne.

Dem Vernehmen nach fordert Ajax für den Nationalspieler der USA eine Ablöse in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro. Dest, der in Ajax' Akademie ausgebildet wurde, hatte in dieser Saison, die in den Niederlanden wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen wurde, seinen Durchbruch beim niederländischen Meister gefeiert, bei dem er noch bis Sommer 2022 unter Vertrag steht.

FC Bayern München: Spieler, die nicht mehr als fünf Partien im FCB-Trikot machten © imago images 1/33 Beim FC Bayern München schafft bekanntlich nicht jeder den Sprung zu den Profis. SPOX zeigt eine Auswahl der Spieler, die in der Geschichte der Bundesliga maximal fünf Spiele im FCB-Trikot gemacht haben. © imago images 2/33 Bernardo (5 Spiele) - von 1991 bis 1992 beim FC Bayern München: Kam aus Brasilien und schaffte den Durchbruch beim FCB nicht. Nach nur einem Jahr kehrte er in seine Heimat zurück. © imago images 3/33 Helmut Nerlinger (5 Spiele) - von 1970 bis 1971 beim FC Bayern München: Kam von den Löwen zum Rekordmeister, wechselte aber nach einer Saison zu den Kickers Offenbach. Er ist der Vater von Ex-FCB-Sportdirektor Christian Nerlinger. © imago images 4/33 Takashi Usami (5 Spiele) - von 2011 bis 2012 beim FC Bayern München: Kam aus Japan, wurde aber nie glücklich an der Isar. Es folgten Stationen bei Hoffenheim, Düsseldorf und Augsburg, ehe er 2019 zu Gamba Osaka zurückkehrte. © imago images 5/33 Julian Green (4 Spiele) - von 2009 bis 2017 beim FC Bayern München: Der US-Amerikaner durchlief beinahe die gesamte Münchner Jugend. Den Sprung zu den Profis schaffte er aber nicht. Inzwischen bei Greuther Fürth aktiv. © imago images 6/33 Herbert Zimmermann (4 Spiele) - von 1972 bis 1974 beim FC Bayern München: Anschließend zog es ihn nach Köln, wo er nach neun Jahren seine Karriere beendete. Dort gewann er dreimal den DFB-Pokal. 1980 wurde er zudem Europameister. © imago images 7/33 Alexander Baumjohann (4 Spiele) - von 2009 bis 2010 beim FC Bayern München: Spielte in Gladbach groß auf, bevor er nach München kam. Es folgten u.a. Stationen bei Hertha und Schalke. Heute spielt er in Australien. © imago images 8/33 Zvjezdan Misimovic (4 Spiele) - von 1997 bis 2004 beim FC Bayern München: Nachdem er nicht den Sprung zu den Profis schaffte, wechselte er nach Bochum. Mit Wolfsburg wurde er 2009 Meister, woran er großen Anteil hatte. © imago images 9/33 Lukas Raeder (3 Spiele) - von 2012 bis 2014 beim FC Bayern München: Das damalige Keeper-Talent sah hinter Manuel Neuer kein Land. Seit 2019 steht er beim VfB Lübeck in der Regionalliga unter Vertrag. © imago images 10/33 Serdar Tasci (3 Spiele) - 2016 beim FC Bayern München: Kam aufgrund vieler Verletzungen in der FCB-Defensive aus Moskau, wurde aber kaum beachtet. Nach seiner Rückkehr nach Russland ist er aktuell vereinslos. © imago images 11/33 Pepe Reina (3 Spiele) - von 2014 bis 2015 beim FC Bayern München: Guardiola holte den Keeper als zweiten Mann hinter Manuel Neuer. Nach einem Jahr ging er nach Neapel. Aktuell spielt der 37-Jährige bei Aston Villa. © imago images 12/33 Meritan Shabani (3 Spiele) - von 2006 bis 2019 beim FC Bayern München: Spielte sein halbes Leben im FCB-Trikot. 2019 wechselte er zu den Wolverhampton Wanderers. Derzeit laboriert er an einem Kreuzbandriss. © imago images 13/33 Berkant Göktan (3 Spiele) - von 1998 bis 2001 beim FC Bayern München: Wurde hauptsächlich nur verliehen, ehe er 2001 zu Galatasaray wechselte. 2014 beendete er seine Karriere beim Viertligisten SV Heimstetten. © imago images 14/33 David Jarolim (3 Spiele) - von 1997 bis 2000 beim FC Bayern München: Die HSV-Vereinslegende (neun Jahre) kam beim FCB nie wirklich zum Zug. 2014 beendete er seine Karriere. © imago images 15/33 Lars Lukas Mai (2 Spiele) - seit 2014 beim FC Bayern München: Der Innenverteidiger ist in der zweiten Mannschaft des FCB absoluter Leistungsträger. Dem 20-Jährigen blieb der große Sprung zu den Profis aber noch verwehrt. © imago images 16/33 Marco Friedl (2 Spiele) - von 2008 bis 2018 beim FC Bayern München: Der vielseitige Defensivspieler wechselte 2018 per Leihe nach Bremen, die den Österreicher schließlich fest verpflichteten. © imago images 17/33 Franck Evina (2 Spiele) - von 2015 bis 2019 beim FC Bayern München: Der Stürmer sorgte bei den FCB-Amateuren mit seinen Treffern regelmäßig für Jubelschreie. 2019 wurde er zum Drittligisten KFC Uerdingen ausgeliehen. © imago images 18/33 Uwe Tschiskale (2 Spiele) - von 1987 bis 1988 beim FC Bayern München: Kam von Wattenscheid nach München, um ein Jahr später auf Schalke zu landen. 1996 beendete er seine Karriere bei Eintracht Coesfeld. © imago images 19/33 Alvaro Odriozola (2 Spiele) - seit 2020 beim FC Bayern München: Fungiert nur als Backup auf der rechten Abwehrseite, kommt aber nicht an Benjamin Pavard vorbei. Im Sommer kehrt er zu Real Madrid zurück. © imago images 20/33 Marco Grimm (2 Spiele) - von 1993 bis 1995 beim FC Bayern München: Nach einem kurzen Intermezzo kehrte er nach Stuttgart zurück, um später für Graz zu spielen. U.a. war er auch beim 1. FC Kaiserslautern. © imago images 21/33 Woo-yeong Jeong (2 Spiele) - seit 2020 beim FC Bayern München: Sorgte bereits 2018 für Furore bei den Amateuren, ehe er nach Freiburg wechselte. Im Winter kehrte er per Leihe an die Isar zurück. © imago images 22/33 Kwasi Okyere Wriedt (2 Spiele) - von 2017 bis 2020 beim FC Bayern München: Der Stürmer wechselt nach Ablauf der Spielzeit ablösefrei zu Willem II Tilburg in die Eredivisie. In der 3. Liga hat er 17 Tore auf dem Konto. © imago images 23/33 Stefan Maierhofer (2 Spiele) - von 2005 bis 2007 beim FC Bayern München: Machte sich nach seiner Zeit in München als Wandervogel einen Namen. Seit 2020 spielt der 37-Jährige für die WSG Tirol in Österreich. © imago images 24/33 Leon Dajaku (2 Spiele) - seit 2019 beim FC Bayern München: Kam aus der Jugend des VfB Stuttgart nach München und gehört in der 3. Liga bei den Amateuren zum Stammkader. Er hat einen Vertrag bis 2023. © imago images 25/33 Niklas Dorsch (1 Spiel) - von 2013 bis 2018 beim FC Bayern München: Nachdem er die Jugendabteilung des FC Bayern durchlief, landete er 2018 beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Dort ist er Stammkraft. © imago images 26/33 Rainer Aigner (1 Spiel) - von 1989 bis 1991 beim FC Bayern München: Kam von 1860 zu den Bayern, etablierte sich aber nie. Anschließend ließ er seine Karriere bei Fortuna Düsseldorf ausklingen. © imago images 27/33 Sinan Kurt (1 Spiel) - von 2014 bis 2016 beim FC Bayern München: Kam als gefeiertes Talent von Borussia Mönchengladbach, wurde seinem Status aber nie gerecht. Auch bei Hertha lief es nicht. Aktuell ist er vereinslos. © imago images 28/33 Max Eberl (1 Spiel) - von 1989 bis 1994 beim FC Bayern München: Der heutige Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach durchlief die FCB-Jugend.Danach spielte er für Bochum, Fürth und seinen heutigen Arbeitgeber. © imago images 29/33 Pasi Rautiainen (1 Spiel) - von 1980 bis 1981 beim FC Bayern München: Wechselte nach nur einer Spielzeit nach Bremen. Später war er auch für Arminia Bielefeld aktiv. 1995 beendete er seine Karriere bei HJK Helsinki. © imago images 30/33 Fabian Benko (1 Spiel) - von 2013 bis 2018 beim FC Bayern München: Schaffte nie den Durchbruch zu den Profis und heuerte 2018 beim Linzer ASK an. Seit 2020 spielt er beim österreichischen Zweitligisten FC Juniors. © imago images 31/33 Milos Pantovic (1 Spiel) - von 2013 bis 2018 beim FC Bayern München: War in der Jugend des FC Bayern aktiv und wechselte 2018 zum VfL Bochum. In der aktuellen Spielzeit kommt er auf 17 Einsätze. © imago images 32/33 Steffen Hofmann (1 Spiel) - 1997 bis 2002 beim FC Bayern München: Nachdem er den Sprung aus der zweiten Mannschaft nicht schaffte, wechselte er zu Rapid Wien. Er war auch für 1860 München aktiv. © imago images 33/33 Sarpreet Singh (1 Spiel) - seit 2019 beim FC Bayern München: Kam von Wellington Phoenix aus Australien nach Bayern. Noch wird er nur in der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters eingesetzt.

FC Bayern: Das Restprogramm in Bundesliga und DFB-Pokal

Sollte der FCB das Pokal-Halbfinale gegen die Eintracht für sicht entscheiden, geht es am 4. Juli im Finale von Berlin um den Titel. In der Bundesliga beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger Dortmund fünf Spieltage vor Saisonende sieben Punkte.