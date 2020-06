FC Bayern, News und Gerüchte: Ivica Olic legt dem FCB Verpflichtung von Ivan Perisic nahe

Ivica Olic hat sich für eine feste Verpflichtung von Ivan Perisic seitens des FCB ausgesprochen. Arturo Vidal nennt als Vorbild in Sachen Frisur einen früheren Bayern-Star. Außerdem hat Thomas Müller ein Statement zum Gehaltsverzicht veröffentlicht. Die wichtigsten News und Gerüchte zum FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern: Ivica Olic legt dem FCB Verpflichtung von Ivan Perisic nahe

Ivica Olic hat dem FC Bayern die feste Verpflichtung von Ivan Perisic nahegelegt. "Ich würde mich sehr freuen, wenn Bayern ihn kauft. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass Ivan dem FCB auch in Zukunft weiterhelfen kann", sagte der ehemalige Bayern-Stürmer der Sport Bild.

Olic zufolge sei der Klub mit der Entwicklung seines Landsmanns vollkommen zufrieden.v"Ivans großes Plus neben seiner Erfahrung ist, dass er in der Offensive viele Positionen bekleiden kann: links, rechts, aber auch im Zentrum. Da er mit beiden Füßen gleichstark schießt, ist er unberechenbar für die Gegenspieler", führte Olic aus.

FC Bayern: Olic vergleicht Kimmich mit Lahm

Aus dem aktuellen Kader des FC Bayern ist Alphonso Davies der Lieblingsspieler von Olic. "Wenn ein Gegenspieler an ihm vorbei ist und denkt, er habe einen Vorsprung, kommt Davies wie ein Flugzeug angeflogen und klärt die Situation. Er ist für mich einfach der absolute Hit der Mannschaft und des Vereins. Ich kann mich nicht erinnern, dass sich ein Spieler so schnell zur absoluten Top-Klasse entwickelt hat."

Der Kroate, der von 2009 bis 2012 für Bayern stürmte, ist sich sicher, dass der 19-jährige Linksverteidiger "noch viel besser, cleverer und auf Dauer ein Aushängeschild und Publikumsliebling des Vereins" werden wird.

Zudem verglich Olic Joshua Kimmich mit Philipp Lahm. "Kimmich verliert nur ganz wenige Bälle. Seine Flanken kommen perfekt und wenn die Chance hat, selbst ein Tor zu erzielen, ist er eiskalt. Er lebt nicht nur von seiner Super-Technik, sondern reibt sich für die Mannschaft auf und kämpft unermüdlich. Er ist ein absoluter Motor dieser Bayern-Mannschaft", sagte Olic.

Ivan Perisic: Leistungsdaten in der Saison 2019/20 für den FC Bayern

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Bundesliga 21 4 5 Champions League 6 1 3 DFB-Pokal 2 1 - GESAMT 29 6 8

FCB, News: Salihamidzic gibt Update zu Alaba

FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat sich bei Sky über eine mögliche Vertragsverlängerung von David Alaba geäußert. "Wir haben auch schon einige Gespräche geführt und werden weiter miteinander reden, aber im Moment konzentrieren wir uns alle auf das Sportliche", so Salihamidzic.

Der Sportdirektor zeigte sich aber gegenüber einer Vertragsverlängerung mit dem Österreicher optimistisch: "Wir werden alles versuchen und ich glaube, alle Parteien wissen, was sie aneinander haben." Alabas aktueller Vertrag beim Rekordmeister läuft noch bis 2021.

FC Bayern: Thomas Müller ordnet Gehaltsverzicht-Aussage ein

Thomas Müller hat seine vermeintlich kritischen Aussagen zur Transferpolitik des FC Bayern eingeordnet. In einem Video, das er auf seinen sozialen Kanälen am Sonntag hochlud, stellte er klar, dass es "keinen internen Streit beim FC Bayern um einen Gehaltsverzicht in Bezug auf Transfers im Sommer gibt".

Darüber hinaus prangerte er die Interpretation der Medien an.Sie hätten sein Aussage über Kai Havertz "provokativ und geschichtsfortführend" wiedergegeben.

Es sei "ein bisschen paradox, wenn man immer über Neuzugänge spricht und gleichzeitig Gehälter eingespart werden", hatte Müller nach dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eingracht Frankfurt gesagt.

FC Bayerns Christian Ziege war Vorbild für Arturo Vidals Frisur

Arturo Vidal hat verraten, dass mit Christian Ziege ein ehemaliger Spieler des FC Bayern sein Vorbild für seinen Irokesenschnitt sei. "Seit ich 19 Jahre alt bin, rasiere ich mir den Kamm. Ich war mit Chile in Südamerika, und vor einem Spiel habe ich das deutsche Team spielen gesehen", sagte der 33-Jährige bei El Periodico.

Dabei habe er sein Faible für Ziege, der zu der Zeit diese Frisur trug, entdeckt. "Ich habe in sein Gesicht gesehen, den Iro und diese Aggressivität, die Gegner hatten mehr Angst vor ihm als normalerweise. Da kam mir die Idee, und ich habe es zu meinem Spiel hinzugefügt", sagte Vidal.

FC Bayern München: Restprogramm in der Bundesliga

Der FC Bayern steht kurz vor der achten Meisterschaft in Folge. Diese können die Münchner bereits am drittletzten Spieltag vor Schluss unter Dach und Fach bringen.

Der FCB braucht dafür einen Sieg gegen Werder Bremen am kommenden Dienstag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Insgesamt reicht dem Rekordmeister ein dreifacher Punktgewinn aus den drei ausstehenden Partien für den Titel, selbst wenn der BVB alle seine Spiele gewinnt.