FC Bayern München - News und Gerüchte: Sportdirektor Hasan Salihamidzic kündigt Gespräche mit Jerome Boateng an

FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat erklärt, dass er nach der Saison Gespräche mit dem formstarken Jerome Boateng führen will. Außerdem traut "Brazzo" dem FC Bayern den Triple-Gewinn zu. Alles News und Gerüchte rund um den FCB erfahrt Ihr.

FC Bayern, News: Sportdirektor Hasan Salihamidzic kündigt Gespräche mit Jerome Boateng an

Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat ein Gespräch mit Jerome Boateng (31) über dessen Zukunft beim Rekordmeister aus München angekündigt. "Jerome macht seine Sache sehr gut, und wir sind ja noch nicht am Ende der Saison", sagte der 43-Jährige der Bild am Sonntag. "Wir haben noch bis zum 23. August große Aufgaben vor uns und Ziele, danach werden wir sprechen", kündigte der zukünftige Sportvorstand an.

Der ehemalige Nationalspieler will die Münchner wohl nicht mehr unbedingt verlassen. Die Beziehung zwischen den Verantwortlichen des FCB und dem Weltmeister von 2014 war lange Zeit kompliziert gewesen. Boateng kokettierte immer wieder mit einem Abgang.

Unter Trainer Hansi Flick ist Boateng aber wieder zur alten Stärke zurückgekehrt. Sein Vertrag läuft in München noch bis Sommer 2021.

FC Bayern München - SC Freiburg: Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler © imago images / Stefan Matzke 1/16 Die Bayern gewinnen am 33. Spieltag trotz Rotation souverän gegen den SC Freiburg. Während Torjäger vom Dienst Robert Lewandowski wieder überragt, wackelt ein Edel-Reservist. Die Noten. © imago images / Markus Ulmer 2/16 SVEN ULREICH: Durfte nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder für Neuer zwischen den Pfosten stehen und verlebte einen recht entspannten Nachmittag. Beim Gegentor durch Höler ohne Chance, in der Nachspielzeit gegen Kwon mit starker Fußabwehr. Note: 3. © imago images / Peter Schatz 3/16 BENJAMIN PAVARD: Der Franzose beackerte die rechte Seite und war vornehmlich in des Gegners Hälfte zu finden. Immer wieder mit Hereingaben, die aber nur selten einen Abnehmer fanden. Note: 3,5. © imago images / Preiss/Witters 4/16 JEROME BOATENG: Trotz Rotation von Beginn an aufgeboten knüpfte Boateng an seine souveränen Leistungen der Vorwochen an. Aufmerksam und intelligent im Aufbauspiel, zudem mit den meisten Balleroberungen (8.). Note: 3. © imago images / Markus Ulmer 5/16 JAVI MARTINEZ: Ersetzte Alaba in der Innenverteidigung. Dem Spanier war die fehlende Spielpraxis anzumerken. Im Vorfeld des 2:1 mit einem unnötigen Fehlpass und auch im Anschluss nicht immer sattelfest. Note: 4. © imago images / Frank Hoermann/Sven Simon 6/16 LUCAS HERNANDEZ: Stellte sich beim zwischenzeitlichen 2:1 nicht sonderlich glücklich an, machte seinen Fehler mit der Vorlage zum 3:1 aber wieder weitestgehend wett. Gewann 66,7 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3,5. © imago images / Hans Rauchensteiner 7/16 JOSHUA KIMMICH: Organisierte neben Goretzka Münchens Mittelfeld und eröffnete die torreiche Partie mit einem überlegten Flachschuss. Insgesamt ein sehr engagierter Auftritt von Kimmich. Note: 2. © imago images / Stefan Matzke 8/16 LEON GORETZKA: Leitete die Treffer zum 2:0 und 3:1 mit ein und arbeitete unermüdlich in der Zentrale. Führte mit Abstand die meisten Zweikämpfe (17) und verbuchte dabei eine beeindruckende Quote (65 Prozent). Note: 2. © imago images / Stefan Matzke 9/16 MICHAEL CUISANCE: Startete auf der rechten Außenbahn. Im ersten Durchgang deutlich auffälliger, leitete der junge Franzose das 3:1 mit einem tollen Dribbling ein. Wurde in der 64. Minute durch Zirkzee ersetzt. Note: 3,5. © imago images / Hans Rauchensteiner 10/16 THOMAS MÜLLER: Fünfmal feuerte Müller in Richtung Schwolows Kasten, einzig der Erfolg blieb aus. Dennoch lieferte der Offensivmann eine ordentliche Leistung ab. Note: 2,5. © imago images / Hans Rauchensteiner 11/16 SARPREET SINGH: Startelf-Debüt für den Youngster. Setzte gleich mit einer Volleyabnahme eine Duftmarke. Sein Schuss wurde allerdings entscheidend geblockt. Nach dem Seitenwechsel tauchte Singh etwas ab. Note: 3,5. © imago images / Stefan Matzke 12/16 ROBERT LEWANDOWSKI: Bewies einmal Übersicht, als er Kimmich bediente – zudem stand der Torjäger vom Dienst zweimal da, wo er stehen muss. Seine herausragende Bilanz nach nun 33 Spieltagen: 33 Tore. Note: 1,5. © imago images / Jürgen Fromme 13/16 KINGSLEY COMAN (ab der 64. Minute für Singh): Hätte beinahe sehenswert getroffen, sein Schlenzer küsste jedoch nur die Querlatte. Lockeres Auslaufen für den Franzosen. Note: 3. © imago images / Bernd Feil/ 14/16 JOSHUA ZIRKZEE (ab der 64. Minute für Cuisance): Gab nach seiner Einwechslung noch einen Torschuss ab, der sein Ziel allerdings verfehlte. Ansonsten keine großen Aktien am Bayern-Sieg. Note: 3,5. © imago images / Stefan Matzke 15/16 CHRIS RICHARDS (ab der 84. Minute für Martinez): Sammelte ein bisschen Erfahrung im deutschen Oberhaus. Keine Bewertung. © imago images / Stefan Matzke 16/16 JAMAL MUSIALA (ab der 88. Minute für Müller): Das ehemalige Chelsea-Juwel kam erstmals für die Profis zum Einsatz. Keine Bewertung.

FCB: Hansi Flick gibt Alvaro Odriozola Startelfgarantie in Wolfsburg

Leihgabe Alvaro Odriozola wird gegen den VfL Wolfsburg (Sa. 15.30 Uhr im Liveticker) von Anfang an spielen. Das gab Hansi Flick nach dem Sieg gegen den SC Freiburg bekannt: "Klar, er hatte nicht viele Einsätze, aber am Wochenende gegen den VfL Wolfsburg wird er auf jeden Fall von Anfang an spielen."

Der Rechtsverteidiger kommt bislang nur auf drei Pflichtspieleinsätze und 98 Minuten Einsatzzeit. Der Vertrag des Spaniers, der von Real Madrid ausgeliehen ist, endet eigentlich am Ende des Monats. Flick wünschte sich eine Verlängerung bis Saisonende.

"Ich hätte den aktuellen Kader gerne auch für die Champions-League-Phase beisammen. Das weiß Brazzo (Sportdirektor Hasan Salihamidzic, d. Red.). Man muss dafür aber mit den abgebenden Vereinen verhandeln. Brazzo ist auch schon dabei", sagte Flick am Samstagabend.

FC Bayern: Hasan Salihamidzic traut dem FCB den Triple-Gewinn zu

Im Interview mit der Bild am Sonntag sprach Salihamidzic außerdem über einen möglichen Triple-Gewinn des FCB: "Erst einmal wollen wir das DFB-Pokalfinale gewinnen, dann gehen Spieler und Trainer in einen kurzen Urlaub, und dann beginnt die Vorbereitung auf die Champions League. Unsere Champions-League-Saison war bislang makellos. Ich traue unserer Mannschaft den Sieg zu, doch wir alle wissen: Das wird ein steiniger Weg."

Der FC Bayern bestreitet am 4. Juli das DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen. Am 7. August steht dann das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea auf dem Programm. Das Hinspiel entschieden die Münchener mit 3:0 für sich.

Danach würde ab dem 12. August das Champions-League-Finalturnier in Lissabon auf dem Programm stehen.

