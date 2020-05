FC Bayern München: Sven Ulreich dementiert absoluten Wechselwunsch

Towart Sven Ulreich hat dementiert, dass er unter allen Umständen einen Abschied vom FC Bayern anstrebe. Ulreich bestätigte der Bild, mögliche Wechseloptionen zu prüfen, stellte aber für den Fall des Scheiterns der Gespräche klar: "Ansonsten werde ich hier in meinem letzten Vertragsjahr alles geben."

Am Mittwoch berichtete die Sport Bild, dass der ehemalige Stuttgarter den FC Bayern bei einem entsprechenden Angebot verlassen könne - ein Szenario, das für den Keeper auf der Suche nach Spielzeit durchaus denkbar wäre: "Ich werde mir alles anschauen, was in den nächsten Wochen passiert. Ich habe ja gesagt, falls sich etwas auftut, wo ich spielen kann, dann mache ich das gerne."

Durch die Verpflichtung von Alexander Nübel könnte Ulreich, der in der laufenden Saison hinter Manuel Neuer noch nicht zum Einsatz kam, künftig nur noch die Nummer drei des deutschen Rekordmeisters sein - auch wenn Trainer Hansi Flick betonte, dass Ulreich "seine Sache wirklich hervorragend" gemacht habe und beim FCB ausschließlich der Leistungsgedanke zähle.

Leroy Sane und der FC Bayern München: Die Chronologie der Transfer-Saga © imago images 1/29 Der FC Bayern hat sich laut Sport Bild grundsätzlich mit Leroy Sane auf einen Wechsel geeinigt. Demnach soll der Nationalspieler einen Fünfjahresvertrag beim FC Bayern unterschreiben. Mit ManCity müsse jedoch noch um die Ablöse gefeilscht werden. © imago images 2/29 Angeblich will der FC Bayern aufgrund der Corona-Pandemie sowie der Verletzungssorgen von Sane nur 40 Millionen Euro bezahlen. Ursprünglich war von einem dreistelligen Millionenbetrag die Rede. Wir blicken auf die Chronologie der Sane-Saga. © getty 3/29 Sane galt im vergangenen Sommer als Transferziel Nummer eins bei den Bayern. Der Nationalspieler sollte der Königstransfer werden - doch es kam alles ganz anders … © getty 4/29 Nachdem gleich mehrere Medien übereinstimmend davon berichten, dass die Münchner sich mit der Sane-Seite grundsätzlich geeinigt hätten, verletzt sich der Flügelspieler am 4. August im Community Shield gegen Liverpool schwer. © getty 5/29 Nach einigen ruhigen Tagen folgt am 8. August die Diagnose. Das Ergebnis: Ein Schock! Sowohl für City als auch für den FCB. Sane hat sich nach rund zehn Minuten auf dem Platz das Kreuzband angerissen und muss unters Messer. © getty 6/29 Durch die anstehende Operation ist klar, dass Sane mehrere Monate ausfallen wird, eventuell auch die komplette Saison von der Tribüne verfolgen muss. Ein Wechsel an die Isar scheint in weite Ferne gerückt zu sein. © getty 7/29 Vereinsboss Karl-Heinz Rummenigge schließt einen Sommer-Wechsel nach dem Auftaktspiel der Bundesliga schließlich aus: “Nein, Leute, jeder weiß was eine Kreuzband-OP bedeutet und was die Ausfallzeit betrifft.” © getty 8/29 Am 18. August wird Sane erfolgreich operiert. Den Eingriff führt der renommierte Knie-Experte Dr. Christian Fink in Innsbruck durch, obwohl City-Teammanager Pep Guardiola eigentlich Dr. Cugat aus Barcelona empfohlen hat. © getty 9/29 Genaue Angaben über den Zeitpunkt einer Rückkehr gibt es nicht - lediglich reichlich Spekulationen. Indes reagiert der FC Bayern und verpflichtet einen Tag später Philippe Coutinho vom FC Barcelona per einjähriger Leihe mit anschließender Kaufoption. © imago images 10/29 Während Sane sich auskuriert, so langsam in die Reha startet und in Los Angeles an seinem Comeback arbeitet, wird es etwas stiller um den deutschen Nationalspieler - bis im November neue Gerüchte aufkommen. © imago images 11/29 Wie die englische Zeitung Mirror berichtet, will der FC Bayern Sane mit einem Mega-Gehalt von über 20 Millionen Euro von einem Wechsel überzeugen. Kommt der Flügelflitzer trotz Verletzung sogar schon im Winter? © getty 12/29 Wie mehrere englische Medien im Dezember aber vermelden, will City den damals noch 23-Jährigen bis zum Saisonende halten, um in der entscheidenden Phase noch eine weitere Alternative für die Außenbahn zu haben. © imago images 13/29 Nach Informationen von SPOX und Goal ist Sane zu diesem Zeitpunkt bereits nach Manchester zurückgekehrt, um dort intensiver an seinem Comeback zu arbeiten. Bei den Skyblues hofft man auf eine Rückkehr schon im Februar. © getty 14/29 Der kicker und die Sport Bild berichten hingegen, dass die Bayern intern über einen Winter-Transfer diskutieren. Zudem sorgt ein Zitat von Trainer Hansi Flick für Spekulationen: "Wir beobachten immer den Markt." © getty 15/29 Während Sane mittlerweile wieder mit dem Ball trainiert und Guardiola gute Fortschritte vermeldet, schließt FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic am 9. Januar in Katar einen Winterwechsel aus: "Wir brauchen einen Spieler, der uns jetzt gleich hilft." © getty 16/29 Ein Bericht von The Athletic offenbart kurz darauf neue Details zum geplatzten Deal im Sommer. Demnach habe Sane im Community Shield, bei dem er sich verletzte, gar nicht spielen sollen. Stattdessen sei Mahrez für die Startelf vorgesehen gewesen. © getty 17/29 Dieser habe bei der algerischen Nationalmannschaft aufgrund einer Erkältung allerdings angeblich Nasenspray bekommen, weshalb City eine Sperre befürchtet. Das Ende vom Lied: Es kommt zum folgenschweren Sane-Einsatz. © getty 18/29 Der nächste Höhepunkt lässt nicht lange auf sich warten. Am 18. Januar berichtet Sport1, dass Sane sich "rund um Silvester" von seiner Berater-Agentur DB Ventures Limited, die unter anderem von David Beckham betrieben wird, getrennt hat. © getty 19/29 Brisant: Sane soll sich erst vor einem halben Jahr für eine Zusammenarbeit mit der Agentur entschieden haben, um einen Wechsel nach München zu forcieren. Da dieser platzt, heuert er bei LIAN Sports an. Neue Entwicklungen in der Sane-Saga! © getty 20/29 Denn laut Sport Bild ist es den neuen Sane-Beratern aufgrund einer dreimonatigen Kündigungsfrist erst ab dem 1. April erlaubt, Gespräche bezüglich eines Transfers mit dem FCB zu führen. Die Details des Deals müssten dann wohl komplett neu geklärt werden. © imago images 21/29 Dem kicker zufolge sollen erste Gespräche zwischen dem FCB und LIAN Sports aber schon vor dem 1. April stattgefunden haben - offenbar mit keinem positiven Ausgang aus Sicht der Münchner. © imago images 22/29 Demnach seien sich die FCB-Bosse nicht mehr sicher, ob die Mentalität und der Charakter von Sane zum Verein passen würde und er wirklich zum FCB wechseln möchte. © imago images 23/29 Vor allem soll Sanes Beraterwechsel zu LIAN Sports ein großes Thema gewesen sein. Sane soll demnach seine Wechsel-Zusage an die Münchner zweimal widerrufen haben, nachdem er sich dieser Agentur anschloss. 24/29 Nach Informationen von SPOX und Goal kümmert sich in erster Linie Giovanni Branchini um den Sane-Deal. Der italienische Spielervermittler hat schon so einige Bayern-Deals in der Vergangenheit eingetütet. Er gilt als absoluter Verhandlungsexperte. © imago images 25/29 Bayern-Legende Lothar Matthäus rät den Bayern Anfang April von einem Sane-Transfer ab. Er würde Timo Werner gern in München sehen. "Da ist die Unruhe-und-Bling-Bling-Gefahr deutlich niedriger", sagte Matthäus bei Sky. © imago images 26/29 In der Führungsebene der Bayern soll Uneinigkeit bestehen. Während Flick als Befürworter einer Werner-Verpflichtung gilt, soll sich Salihamidzic für einen Wechsel von Sane nach München stark machen. © imago images 27/29 Am 14. Mai folgt die erste Annäherung von Sanes neuem Beraterteam. "Der FC Bayern ist der einzige Klub in Deutschland, den sich Leroy als nächsten Karriere-Schritt vorstellen kann", sagt LIAN SPORTS-Geschäftsführer Smoljan gegenüber der Sport Bild. © imago images 28/29 26. April: Salihamidzic kündigt zur neuen Saison zwei Transfers an. "Wir wollen uns mit einem Toptalent aus Europa verstärken und auch einen internationalen Star nach München bringen", sagt er der Welt am Sonntag. Bayern-Präsident Hainer stimmt dem zu. © imago images 29/29 Drei Tage später berichtet die Sport Bild von einem 30-minütigen Telefonat zwischen Flick und Sane. Darin soll es um die Rolle gegangen sein, die Sane künftig beim FC Bayern einnehmen könnte.

Ulreich: Keine konkreten Gespräche mit Hertha BSC?

Jürgen Schwalb, Berater von Ulreich, schickte bereits im April eine Kampfansage an Nübel: "Schauen wir so mal, wer am Ende hinter Manuel Neuer auf der Bank sitzt", sagte er dem kicker. Mit Christian Früchtl, derzeitiger U23-Stammkeeper, könnte ein weiterer Konkurrent auf die Reservistenrolle durch eine Leihe zu einem deutschen Erst- oder Zweitligisten sowie ins Ausland anderweitig Spielpraxis sammeln.

Ulreich, der seit 2015 für den FC Bayern auf 69 Pflichtspieleinsätze kommt, wird unter anderem mit Hertha BSC Verbindung gebracht, wo sein ehemaliger Trainer Bruno Labbadia in Zukunft die Geschicke leitet. Konkrete Gespräche soll es nach Bild-Informationen nicht geben, allerdings stehe der Namen Ulreichs auf der Liste der Berliner.