FC Bayern München: Rekordmeister lehnte Alphonso Davies zunächst ab

Alphonso Davies war in dieser Saison die positive Überraschung beim FC Bayern. Davies' Berater verriet nun, dass es zunächst nur wenig Interesse am Kanadier gab. Auch die Bayern wollten sich Davies zunächst nicht einmal anschauen.

Laut Davies' Berater Neil Sang gab es am Linksverteidiger nur wenig Interesse, als dieser noch für die Vancouver Whitecaps in der MLS auflief. "Ich habe eine Menge Klubs kontaktiert, aber keiner wollte wirklich etwas darüber wissen", erklärte Sang in einem Gespräch mit der Times.

"Vielleicht hatte das mit der Wertschätzung der MLS zu tun oder der Tatsache, dass es sich um einen Teenager aus Kanada handelt." Letztlich war es Sang, der Davies 2018 den Bayern anbot. Zunächst lehnten die Münchner Davies aber ab.

Chefscout Marco Neppe sagte demnach zu Sang, dass der FC Bayern nicht in der MLS scouten würde. Nach einiger Überzeugungsarbeit schaute sich der Scout dann doch Davies vor Ort an und kehrte mehrfach nach Nordamerika zurück.

© getty

Alphonso Davies: Auch Manchester United war dran

So waren die Bayern letztlich schneller als Manchester United, die bereits 2017 den jungen Kanadier hätten verpflichten können. Da Vancouver aber eine Einladung für ein zweiwöchiges Probetraining von Davies in Manchester ablehnten, waren die Red Devils nicht bereit, 2,3 Millionen Euro für den Linksverteidiger auf den Tisch zu legen.

Im Sommer boten die Engländer nach einigen guten Spielen von Davies doch rund neun Millionen Euro, die Whitecaps lehnten aber ab. Stattdessen erhielten die Bayern im Winter 2019 den Zuschlag, sie zahlten rund 10 Millionen Euro, wobei diese Summe mit Boni auf bis zu 18,8 Millionen ansteigen kann.

Der gebürtige Ghanaer absolvierte seither 35 Pflichtspiele für die Bayern, in denen er zwei Tore erzielte und sieben weitere auflegte. Er gilt als die Entdeckung der Saison.

Alphonso Davies: Seine Statistiken beim FC Bayern