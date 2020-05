FC Bayern München siegt beim Bundesliga-Comeback in Berlin: Alter Trott in einer neuen Situation

Dem FC Bayern reicht bei Union Berlin eine durchschnittliche Leistung. Nach neun Wochen Zwangspause wird nur eines deutlich: Es ist alles beim Alten.

Die Alte Försterei ist im Normalfall das komplette Gegenteil dieser neuartigen, steril wirkenden Baukasten-Stadien, die in den vergangenen Jahren aus dem Boden sprossen, um etliche altehrwürdige Spielstätten in die Mottenkiste zu verbannen. Die Gemäuer in Berlin-Köpenick erzählen legendäre Geschichten. Am späten Sonntagnachmittag wurden die Annalen um ein Kapitel reicher.

Ein Kapitel, das rückblickend bei niemandem an der Wuhlheide großartige Emotionen auslösen dürfte. Ein Kapitel, das aufgrund der aktuellen Lage jedoch unumgänglich war. Erstmals in der kurzen Bundesliga-Historie von Union Berlin mussten die Eisernen ohne ihr geliebtes Publikum auskommen. Seelenlose Geisterspiel-Sterilität, ausgerechnet gegen den großen FC Bayern München, dem man nur allzu gerne gezeigt hätte, was man im Stande ist, fantechnisch aufzufahren.

FC Bayern bei Union Berlin: Glanzlos, aber souverän

Ob und welchen Effekt die Abwesenheit des Union-Anhangs hatte, ist natürlich rein spekulativ. Wenn man die 90 Minuten Revue passieren lässt, gewinnt man allerdings den Eindruck, dass die Begegnung vor voller Hütte den gleichen Verlauf genommen hätte. Weil die Münchner unter Hansi Flick die traditionelle FCB-Stärke, selbst bei glanzlosen Leistungen souverän zu gewinnen, längst wiedererlangt haben. Am Ende prangte somit berechtigterweise ein erwartbares 2:0 an der verhältnismäßig neumodischen Digital-Anzeigetafel.

Ganz so, als hätte es die neunwöchige Corona-Zwangspause nie gegeben, vermittelten die Gäste aus dem Süden, ähnlich wie beim bis dato letzten Auftritt gegen den FC Augsburg Anfang März (2:0), einen ebenso durchschnittlichen wie vollumfänglich disziplinierten und professionellen Eindruck. Obwohl die Hauptstädter den Bayern vor allem im ersten Durchgang mit Blick auf die Zweikampfführung extrem zusetzten (61,4 Prozent zu 38,6 gewonnene Duelle aus Union-Sicht), ließ sich der Favorit zu keinem Zeitpunkt aus der Ruhe bringen.

Ein Elfmetergeschenk wurde von Robert Lewandowski im Stile eines eiskalten Vollstreckers dankend angenommen (40.), nach dem Seitenwechsel drehte die Flick-Truppe zudem die Zweikampfbilanz zu ihren Gunsten (65,5 Prozent zu 35,5 Prozent) und zurrte in Person von Benjamin Pavard kurz vor Schluss den Dreier fest (80.). Eine Konstante in unsteten Zeiten: Immerhin in der Bundesliga ist allem Anschein nach - zumindest aus rein sportlicher Sicht - alles beim Alten.

Union - FC Bayern München: Die Noten und Einzelkritiken der Spieler des FC Bayern © imago images 1/15 Der FC Bayern hat sich am 26. Spieltag mit 2:0 bei Union Berlin durchgesetzt. Hier gibt es die Noten und Einzelkritiken der FCB-Profis. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Musste nach wenigen Minuten einen Ball von Bülter parieren, im weiteren Spielverlauf nur noch bei der einen oder anderen Flanke gefordert. In der Schlussphase hielt er gegen Kroos. Note: 3,5. © imago images 3/15 BENJAMIN PAVARD: In der Defensive selten gefordert, offensiv in Halbzeit zwei präsenter. Traf kurz vor der Pause aus der Distanz das Außennetz, köpfte einmal knapp vorbei und machte dann den Deckel drauf. Note: 2,5. © imago images 4/15 JEROME BOATENG: Ohne groben Fehler, aber mit ein paar Wacklern und Fehlpässen. Klärte einmal fast ins eigene Tor. Note: 4. © getty 5/15 DAVID ALABA: Zusammen mit Davies das Ziel der hohen Union-Bälle, wusste sich aber zu behaupten. Nur einmal lief im Ujah im Rücken weg. Setzte Davies mit langen Bällen mehrfach gut in Szene. Note: 3,5. © imago images 6/15 ALPHONSO DAVIES: Wenn er ins Laufen kam und an die Grundlinie geschickt wurde, wurde es stets gefährlich. In der Defensive wurde er von Union gesucht, mehrfach wurde es über seine Seite brenzlig, etwa als ihn Prömel vernaschte (3.). Note: 3,5. © getty 7/15 JOSHUA KIMMICH: Zunächst nicht so präsent wie Thiago, ließ sich dann mehr zwischen die Innenverteidiger fallen und fand so deutlich besser ins Spiel. Hatte am Ende die meisten Ballaktionen, bereitete das 2:0 vor. Note: 3. © imago images 8/15 THIAGO ALCANTARA: Als Ballverteiler im Mittelfeld gefragt, initiierte viele Flankenwechsel. Für seine Verhältnisse aber zu viele Fehlerchen, ohne Abschluss oder Vorlage. Note: 3,5. © imago images 9/15 LEON GORETZKA: Aus dem Spiel heraus kaum Szenen, wenig Ballaktionen und zu träge. Im Strafraum aber gefährlich: Leitete das Abseitstor ein, holte geistesgegenwärtig den Elfer raus, zielte einmal knapp vorbei (49.). Für ihn kam Coman (71.). Note: 3,5. © imago images 10/15 THOMAS MÜLLER: Sein Tor in Halbzeit eins zählte nicht, beim Kopfball von Gnabry hauchdünn im Abseits. Zunächst auf dem Flügel fast unsichtbar, fand dann aber die Räume und kam so immer besser ins Spiel. Gute Zweikampfquote (58 Prozent). Note: 3. © imago images 11/15 SERGE GNABRY: Man hatte ihn lange schon spritziger gesehen. In Halbzeit eins wenige Offensivaktionen, verlor seine Zweikämpfe. Schwer zu sagen, ob Müller ihm sein Tor "klaute". Gegen aufmachende Berliner dann deutlich gefährlicher. Note: 3,5 © imago images 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Bekam in Halbzeit eins fast nichts Verwertbares, weitete seine Kreise deshalb über den Strafraum hinaus aus. Beim Strafstoß eiskalt, trat für seine Verhältnisse aber selten in Erscheinung. Note: 3,5. © imago images 13/15 KINGSLEY COMAN (ab 71.): Kam für die letzten 20 Minuten, seine Hereingabe auf Gnabry verpasste dieser denkbar knapp (76.). Keine Bewertung. © imago images 14/15 IVAN PERISIC (ab 85.): Durfte für Gnabry die letzten Minuten bestreiten. Keine Bewertung. © imago images 15/15 MICHAEL CUISANCE (ab 90.): Kam für Müller und so noch auf ein paar Minuten Spielpraxis. Keine Bewertung.

Hansi Flick lobt Konzentration, Manuel Neuer hebt Bewusstsein hervor

"Es war ein Arbeitssieg, aber am Ende ein verdienter Erfolg", konstatierte Trainer Flick im Anschluss bei Sky und führte aus: "Wir haben etwas schwer reingefunden. Aber ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Sie hat konzentriert die 90 Minuten runtergespielt. Ich war am Ende mit dem Ergebnis zufrieden."

Kapitän Manuel Neuer sagte: "Hier kennen wir eigentlich eine andere Atmosphäre an der Alten Försterei. Es kommt dann wirklich nur auf uns an." Es sei alles eine Frage der "Motivation, der Einstellung und des Bewusstseins dafür, was für ein Spiel hier heute stattfindet". Genau dieses Bewusstsein hatten Flick und sein Trainerteam anscheinend im Vorfeld geschärft.

Auch Thomas Müller ging auf das Novum ein, ein Bundesligaspiel vor non-existenter Kulisse bestreiten zu müssen, nahm den Umstand, dass Union nicht auf den vielzitierten zwölften Mann bauen durfte, als Vorteil wahr. Immerhin können die Zuschauer ihm zufolge "gerade an der Alten Försterei das Zünglein an der Waage" sein.

"Es war natürlich ein bisschen Kribbeln da, weil es endlich wieder losgeht. Ein bisschen wie beim ersten Bundesligaspieltag im August", erklärte das bayrische Urgestein weiter und schob nach: "Aber wirklich nervös, dass irgendwas schiefgeht, war ich nicht."

© imago images

Thomas Müller: Atmosphäre erinnerte an "alte Herren 19 Uhr bei Flutlicht"

Eine Aussage, die die fußballerische Darbietung unbewusst recht treffend zusammenfasste, obwohl Müller damit eigentlich die für alle Protagonisten ungewohnten Rahmenbedingungen meinte, die ihm zufolge an "alte Herren 19 Uhr bei Fluchtlicht" erinnerten. Obwohl das Spiel dann doch ein höheres Niveau als der Müller'sche Vergleich vermuten lassen könnte, aufwies, fuhren die Bayern gegen aufopferungsvoll kämpfende, aber eben chancenlose Berliner nicht die ganz großen Geschütze auf, die im Saisonendspurt voraussichtlich noch vonnöten sein werden.

Besonders natürlich am übernächsten Dienstag, wenn der Serienchampion beim aktuell ärgsten Verfolger Borussia Dortmund vor den leeren Rängen des nächsten legendären Tempels antreten muss. Dass der BVB jedoch auch ohne Vorhandensein der Fans in der Lage ist, vorzüglichen Fußball zu spielen, bewies er am Samstag im Derby, als er den Erzrivalen Schalke 04 mit 4:0 deklassierte und zurück nach Gelsenkirchen prügelte.

Internationale Pressestimmen zum Bundesliga-Neustart © imago images 1/17 Die Bundesliga hat in Corona-Zeiten als erste große Fußball-Liga den Neustart gewagt. Die Samstagsspiele, darunter das Revierderby zwischen dem BVB und Schalke 04, wurden international aufmerksam beobachtet. Die Pressestimmen (gesammelt von SID/SPOX). © imago images 2/17 ENGLAND - BBC: "Ein Erfolg für den Fußball, aber leere Stadien lassen die Fans zweifeln: Die Bundesliga hat einen Einblick gegeben, wie die Premier League und andere Topligen aussehen könnten, wenn sie zurückkommen." © imago images 3/17 Guardian: "Der Restart der Bundesliga nach einer neunwöchigen Pause war eine seltsam klinische Sache, die wahrscheinlich eher für ungewohnte Hygiene-Routinen, eine gespenstische Atmosphäre und seltsame Ellbogen-Checks in Erinnerung bleibt." © imago images 4/17 Daily Mail: Kein "totales Desaster": "Besonders in einer Liga mit einer solch lebendigen Fankultur war es eine traurige Angelegenheit. Aber auch unterhaltsam, dieser erste Versuch, Fußball zu spielen in Zeiten des Coronavirus." © imago images 5/17 FRANKREICH - L'Equipe: "Ein kräftiger Wiederbeginn" © imago images 6/17 SPANIEN - Marca: "Fußball mit zerbrochenen Umarmungen. Das Konzept scheint auf den ersten Blick zu greifen, die Fußballfans haben weltweit nach Fußball gelechzt, trotz der Geisterkulissen. Viele hatten eine Vorfreude, als würde die WM beginnen." © imago images 7/17 AS: "Gegen Haaland gibt es keine Impfung." © imago images 8/17 El Mundo Deportivo: "So lief Tag 1 der Bundesliga-Rückkehr" - "Der Neustart der Bundesliga zeigt, wie der Fußball in der nahen Zukunft sein wird: Es wird gespielt, aber ohne Leidenschaft. Es kehrt eine Liga zurück, aber nicht der Fußball." © imago images 9/17 ITALIEN - Gazzetta dello Sport: "Die Welt schaut auf die Bundesliga. Tore und Show: Wir haben auf euch gewartet! Die Bundesliga wird zur Protagonistin des Weltfußballs." © imago images 10/17 Tuttosport: "Leere Stadien, Masken und sanfter Jubel: Die Bundesliga gibt dem europäischen Fußball den Neustart, einen Neustart mit Atemschutz, Handschuhen und ohne Fans, aber immerhin einen Neubeginn mit dem historischen Ruhr-Derby." © imago images 11/17 Corriere dello Sport: "Torjubel mit dem Ellbogen. 29 Minuten lang muss man auf das erste Tor in der Coronavirus-Ära warten. Auch ohne Zuschauer wird das Derby Borussia-Schalke zu einer Show, die fußballhungrige Fans auf der ganzen Welt befriedigt." © imago images 12/17 USA - CNN: "Die Bundesliga ist die erste große europäische Fußball-Liga, die wieder den Spielbetrieb aufnimmt, vielleicht bietet sie in mancher Hinsicht eine Vorlage, wie die amerikanischen Sportligen weitermachen können." © imago images 13/17 ESPN: "Keine Fans, viele Verletzungen. Wie hat sich die Bundesliga bei ihrer Rückkehr geschlagen? Fitness und Social Distancing bereiteten Probleme, aber es war ein Schritt in die richtige Richtung." © imago images 14/17 Sports Illustrated: "Die Rückkehr bringt Eigenheiten für Spieler und Zuschauer mit sich. Es gibt nun ein Modell, dem der Rest Europas folgen kann. Als Spektakel mag es nicht perfekt sein, aber es ist das, was wir haben." © imago images 15/17 NIEDERLANDE - De Telegraaf: "Alles ist jetzt anders. Einstudierte Tänzchen, Mundschutz und leere Stadien. In Deutschland haben sie einen Weg gefunden, um auf verantwortungsvolle Weise die Bundesliga wieder beginnen zu lassen." © imago images 16/17 De Volkskrant: "Dortmund zeigt auch ohne Publikum großartige Offensive. Die Welt der Bundesliga muss auch weiterlaufen, sonst rollt aus dem Geldhahn kein klingender Euro mehr. Es mag ein Ersatz ohne Zuschauer sein, aber Ersatz ist besser als nichts." © imago images 17/17 ARGENTINIEN - OLE: "Keine Menschen, keine Umarmungen, keine Küsse. Die Rückkehr der Bundesliga zeigt den Fußball, den wir jetzt im TV sehen und aus der Ferne feiern können. Es ist hässlich, aber besser als nichts."

Müller: Duell mit BVB "mitentscheidend, wie spannend es wird"

Aufregender Hurra-Fußball gegen nüchternen, aber erfolgreichen Minimalismus - so ließe sich das Duell zwischen den Schwarz-Gelben und Bayern sowohl vor als auch nach der Corona-Unterbrechung einordnen. In den vergangenen Jahren setzte sich bekanntermaßen langfristig stets das zweite Modell durch.

"Wir haben jetzt einen von neun Spieltagen hinter uns, da kann noch einiges passieren", gab sich Neuer diplomatisch, als er mit einem möglichen Zweikampf um den Titel konfrontiert wurde. Müller betrachtet die Begegnung mit Dortmund als "mitentscheidend, wie spannend es wird". Es sei schwer einzuschätzen, wie die Mannschaften mit der neuen Situation umgehen. Die Partie an der Alten Försterei hat zumindest einen kleinen Hinweis darauf gegeben, wie die Bayern mit der Sachlage umgehen: So professionell, dass der alte Trott bereits wieder Formen anzunehmen droht.