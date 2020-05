Jerome Boateng kann sich einen Verbleib beim FC Bayern vorstellen. Grund dafür sei FCB-Coach Hansi Flick. Hier gibt es News und Gerüchte rund um den FC Bayern München.

FC Bayern, News und Gerüchte: Jerome Boateng kann sich Verbleib in München vorstellen

Jerome Boateng hat im Interview mit der Welt am Sonntag erklärt, dass er sich einen Verbleib beim FC Bayern vorstellen kann. "Derzeit fühle ich mich wohl und kann mir vorstellen, dass ich bleibe", so der 31-Jährige.

Grund dafür sei vor allem Trainer Hansi Flick: "Ich brauche das Vertrauen des Trainers und des Trainerteams. Das habe ich wieder. Auch vor der Zeit unter Hansi Flick habe ich gut und hart trainiert, durfte aber nicht spielen und hatte so nie die Chance, in meinen Rhythmus zu kommen. Da ist es für jeden Spieler schwer. Hansi Flick hat mir gleich am Anfang gesagt, dass er mit mir plant und meine Qualitäten schätzt. Jetzt habe ich wieder richtig Spaß am Fußball.

Unter Ex-Trainer Niko Kovac kam der Weltmeister von 2014 nur selten zum Einsatz. "Ich habe mich in den vergangenen Jahren immer durchgekämpft, auch wenn der Rückhalt durch den vorherigen Trainer oder andere Personen nicht da war. Ich stehe immer noch hier", erklärte Boateng.

Der Vertrag des Innenverteidigers läuft noch bis Sommer 2021. Gespräche über eine Verlängerung habe es aber noch nicht gegeben.

FC Bayern: Franz Beckenbauer spricht über FCB-Sieg

Franz Beckenbauer wurde von Karl-Heinz Rummenigge zum Spiel gegen Eintracht Frankfurt eingeladen - und bekam eine interessante Partie zu sehen. "Unter diesen Umständen, ohne Fans und Atmosphäre, war das ein hervorragendes Fußballspiel. Kompliment an beide Mannschaften, das war wirklich sehr, sehr guter Fußball", sagte Beckenbauer zu Sport1.

"Es ist zwar für den Fußballfan nicht ganz befriedigend, weil er nicht ins Stadion darf. Von der Leistung der Spieler her gibt es aber keinen Unterschied", erklärte der 74-Jährige weiter.

Die Saison ohne Zuschauer zu Ende zu bringen, hält Beckenbauer für die richtige Maßnahme. "Ich denke schon, dass man das vertreten kann, wenn sich alle an die Regeln halten", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern.

FCB: Jerome Boateng verteidigt Fußball-Profis

Jerome Boateng wehrt sich in der Debatte um mehr Demut im Profifußball gegen pauschale Forderungen aus Politik und Sport. "Ich finde, man sollte nicht mit dem Finger auf uns Fußballprofis zeigen. Wir dürfen uns alle angesprochen fühlen. Jeder sollte in diesen Zeiten ein Stück demütiger sein", sagte der Weltmeister von 2014 in einem Interview mit der Welt am Sonntag.

Boateng kann sich durchaus vorstellen, dass er und seine Mitspieler bei Bayern München während der Coronakrise längerfristig auf einen Teil ihres Gehalts verzichten. Es komme aber immer darauf an, "wo das Geld hingeht, generell halte ich es für möglich".

FC Bayern - Eintracht Frankfurt: Noten und Einzelkritiken des FCB © imago images 1/16 Der FC Bayern setzte sich am 27. Spieltag mit 5:2 (2:0) gegen Eintracht Frankfurt durch. Die Noten und Einzelkritiken des FCB zu einem Duell, in dem Alphonso Davies und Thomas Müller auftrumpften - und die Defensive kurz schlief. © imago images 2/16 MANUEL NEUER: In Hälfte eins arbeitslos, in Hälfte zwei plötzlich gefordert. War bei den beiden Gegentoren durch Martin Hinteregger (52., 55.) machtlos, parierte später aber noch einen Schuss von Mijat Gacinovic exzellent. Note: 3. © imago images 3/16 BENJAMIN PAVARD: Interpretierte seine Rolle zunächst sehr offensiv. Zwang SGE-Keeper Kevin Trapp aus fünf Metern per Kopf zu einer Glanztat (14.). In Halbzeit zwei weniger solide, ließ Filip Kostic einige Mal durchkommen. Note: 3,5. © imago images 4/16 JEROME BOATENG (bis 73.): Gute Spieleröffnung, gutes Stellungsspiel - bis die zehnminütige Sturm-und-Drang-Phase der Eintracht anbrach. Verlor das Kopfballduell vor dem ersten Hinteregger-Tor. Ordentliche Leistung - nicht mehr, nicht weniger. Note: 3. © imago images 5/16 DAVID ALABA: Viele Ballkontakte, viele Vorstöße, defensiv aber nicht immer sicher. Hätte beim ersten Hinteregger-Tor aber durchaus etwas giftiger nachsetzen können. Note: 3,5. © imago images 6/16 ALPHONSO DAVIES: Wie gewohnt sehr agil auf der linken Bayern-Seite, spielte mit Da Costa und Toure Katz und Maus. Bereitete das 2:0 durch Müller mit einer schönen Flanke vor, traf nach einem Patzer von Fernandes zum 4:2. Note: 1,5. © imago images 7/16 JOSHUA KIMMICH (bis 85.): Übernahm in Abwesenheit von Thiago die Rolle des Regisseurs im Mittelfeld. Hatte die meisten Ballaktionen (111) und kreierte einige Chancen. Defensiv nicht immer sattelfest, gewann nur die Hälfte seiner Zweikämpfe. Note: 3. © imago images 8/16 LEON GORETZKA: Strukturierte das Spiel an Kimmichs Seite, agierte aber mehr auf der Acht als auf der Sechs. Belohnte sich für seinen Offensivdrang schon früh mit dem 1:0 nach einer Müller-Flanke in der 17. Minute - sein viertes Rückrunden-Tor. Note: 2,5. © imago images 9/16 KINGSLEY COMAN (bis 85.): Unauffällig in Hälfte eins. Bereitete kurz nach der Pause das 3:0 durch Lewandowski vor. Versagte in der 65. im Eins-gegen-Eins mit Trapp. Wegen einiger Abspielfehler ein insgesamt durchwachsener Auftritt. Note: 3,5. © imago images 10/16 THOMAS MÜLLER: Wie gewohnt überall zu finden, eine ständige "Nervensäge" für die SGE-Abwehr. Legte das 1:0 mit dem schwächeren Linken für Goretzka auf, machte das 2:0 kurz vor der Pause dann mit dem schwächeren Linken selbst. Note: 1,5. © imago images 11/16 IVAN PERISIC (bis 64.): Vergab eine Topchance in der 12. Minute, prüfte Trapp ansonsten nur mit zwei harmlosen Schüssen (21., 48.) und spielte oft den Ball nicht ab, wenn es angebracht gewesen wäre. Unglückliche Vorstellung. Note: 4. © imago images 12/16 ROBERT LEWANDOWSKI: Hielt sich bei so manchen Zweikämpfen etwas zurück - wohl auch, weil er bei einer Gelben Karte gesperrt worden wäre. Machte trotzdem seinen Job, als er kurz nach der Pause zum 3:0 einköpfte. Note: 2,5. © imago images 13/16 SERGE GNABRY (ab 64.): Ersetzte Perisic und erzwang das kuriose 5:2, das sich Hinteregger selbst in die Maschen eierte. Trat ansonsten nicht mehr besonders in Erscheinung. Note: 3. © imago images 14/16 LUCAS HERNANDEZ (ab 73.): Kam für Boateng und sammelte noch ein bisschen Spielpraxis. Wurde nicht mehr sonderlich gefordert. Keine Bewertung. © imago images 15/16 JOSHUA ZIRKZEE (ab 85.): Kam in den Schlussminuten für Coman. Keine Bewertung. © imago images 16/16 MICHAEL CUISANCE (ab 85.): Durfte anstelle von Kimmich noch ein paar Minuten mitwirken. Hatte ein paar Ballkontakte. Keine Bewertung.

Hernandez-Berater: "Wird bei Bayern bleiben"

Der Agent von Lucas Hernandez, Manuel Garcia Quilon, hat sich bei Sky Sport News zu den Gerüchte um einen möglichen Wechsel seines Schützlings geäußert: "Lucas wird nicht wechseln und definitiv bei Bayern bleiben."

Die Bild-Zeitung berichtete zuvor von einem Interesse von Newcastle United an dem 80-Millionen-Mann. Die Bayern-Bosse sollen laut Sky aber weiter an einen Durchbruch von Hernandez glauben.

FC Bayern stellt neuen Bundesliga-Rekord auf

Durch den 5:2-Sieg über Eintracht Frankfurt hat der FC Bayern einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Als erste Mannschaft erzielten die Bayern 80 Tore an den ersten 27 Spieltagen einer Bundesliga-Saison.

Die Bundesliga-Tabelle