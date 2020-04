FC Bayern: Alphonso Davies war als Kind gezwungenermaßen Chelsea-Fan

Linksverteidiger Alphonso Davies vom FC Bayern München hat in einem Video-Interview mit dem ehemaligen englischen Nationalspieler Gary Lineker für den Guardian verraten, dass er als Kind dem FC Chelsea die Daumen drückte.

"Mein Vater ist Chelsea-Fan", erklärte Davies. Er selbst habe deshalb - gezwungenermaßen - dem Premier-League-Klub die Daumen gedrückt. "Er mochte Didier Drogba sehr. Als ich aufgewachsen bin, lief immer ein Chelsea-Spiel im Hintergrund", so der 19-Jährige, dem deshalb keine andere Wahl geblieben sei.

Davies betonte: "Es gab so viele tolle Teams zu sehen, aber ich hatte keinen speziellen Verein, zu dem ich gehalten habe. Es war also zwangsweise Chelsea." Das Aufeinandertreffen zwischen Chelsea und Bayern in der Champions League vor wenigen Wochen wird Davies' Vater daher wohl mit besonderem Interesse verfolgt haben.

Mit 3:0 siegte der deutsche Rekordmeister Ende Februar an der Stamford Bridge, Davies zeigte dabei eine herausragende Leistung.