FC Bayern, News und Gerüchte: Scheitert Upamecano-Wechsel an fehlender Perspektive?

Ein Transfer von Dayot Upamecano zum FC Bayern könnte an der fehlenden Perspektive beim Rekordmeister scheitern. Außerdem: Hansi Flick stärkt Manuel Neuer im Vertragspoker den Rücken. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München.

FCB: Scheitert Upamecano-Wechsel an fehlender Perspektive?

Schon länger soll RB-Innenverteidiger Dayot Upamecano auf der Transferliste des FC Bayern stehen. Wie die französische L'Equipe berichtet, sollen die Münchner sogar des bislang einzige Interessent sein, der einen Wechsel im kommenden Sommer forciert.

L'Equipe-Informationen zufolge legt Upamecano aber großen Wert auf die sportliche Perspektive bei seinem neuen Arbeitgeber. Demnach fordert der 21-Jährige Einsatzzeiten und möchte nicht als Ergänzungsspieler bei einem Top-Klub auf der Ersatzbank sitzen. Bei den Bayern, bei denen aktuell mit Lucas Hernandez, Niklas Süle, Jerome Boateng und Benjamin Pavard vier etatmäßige Innenverteidiger im Kader stehen, könnte dies schwierig werden.

Upamecano steht bei den Roten Bullen noch bis 2021 unter Vertrag. Aufgrund einer festgeschriebenen Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro kann der Franzose RBL jedoch vorzeitig verlassen.

FC Bayern München: Die schnellsten FCB-Spieler seit der Datenerfassung 2013/14 © getty 1/26 Alphonso Davies hat seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2025 verlängert. Wenn es um den Titel des Sprintkönigs geht, ist in München aber noch jemand schneller. SPOX zeigt die schnellsten FCB-Spieler in der Bundesliga seit der Datenerfassung 2013/14. © imago images 2/26 PLATZ 25 - Mitchell Weiser am 07.02.2015: 33,26 km/h. (Quelle: Opta) © getty 3/26 PLATZ 24 - Lucas Hernández am 21.02.2020: 33,31 km/h. © getty 4/26 PLATZ 22 - Mats Hummels am 19.11.2016: 33,32 km/h. © getty 5/26 PLATZ 22 - Javi Martinez am 29.10.2016: 33,32 km/h. © imago images 6/26 PLATZ 21 - Xherdan Shaqiri am 15.02.2014: 33,34 km/h. © getty 7/26 PLATZ 20 - Thomas Müller am 10.05.2014: 33,35 km/h. © getty 8/26 PLATZ 19 - Corentin Tolisso am 16.08.2019: 33,43 km/h. © getty 9/26 PLATZ 18 - Sinan Kurt am 25.04.2015: 33,44 km/h. © getty 10/26 PLATZ 17 - Philipp Lahm am 15.10.2016: 33,47 km/h. © getty 11/26 PLATZ 16 - Sebastian Rode am 19.09.2015: 33,53 km/h. © getty 12/26 PLATZ 15 - Diego Contento am 15.02.2014: 33,55 km/h. © getty 13/26 PLATZ 14 - Leon Goretzka am 18.05.2019: 33,57 km/h. © getty 14/26 PLATZ 13 - Serge Gnabry am 06.04.2019: 33,64 km/h. © getty 15/26 PLATZ 12 - Rafinha am 23.11.2013: 33,87 km/h. © getty 16/26 PLATZ 11 - Juan Bernat am 19.12.2014: 34,13 km/h. © getty 17/26 PLATZ 10 - Ivan Perisic am 21.09.2019: 34,18 km/h. © getty 18/26 PLATZ 9 - Robert Lewandowski am 11.03.2017: 34,29 km/h. © getty 19/26 PLATZ 8 - Jerome Boateng am 14.09.2013: 34,33 km/h. © getty 20/26 PLATZ 7 - Franck Ribéry am 01.04.2017: 34,45 km/h. © getty 21/26 PLATZ 6 - David Alaba am 06.10.2018: 34,49 km/h. © getty 22/26 PLATZ 5 - Arjen Robben am 01.11.2014: 34,56 km/h. © getty 23/26 PLATZ 4 - Douglas Costa am 07.05.2016: 34,81 km/h. © getty 24/26 PLATZ 3 - Niklas Süle am 04.05.2019: 34,99 km/h. © getty 25/26 PLATZ 2 - Alphonso Davies am 21.12.2019: 35,29 km/h. © getty 26/26 PLATZ 1 - Kingsley Coman am 28.09.2019: 35,66 km/h.

FC Bayern: Hansi Flick stärkt Manuel Neuer den Rücken

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick hat Manuel Neuer im Zuge des Vertragspokers des Keepers mit dem Rekordmeister sein Vertrauen ausgesprochen. "Manuel Neuer ist eindeutig unsere Nummer 1, daran wird sich auch in der kommenden Saison nichts ändern", sagte Flick dem kicker.

Auch äußerte sich der Bayern-Coach zum Kampf um den Platz hinter Neuer: "Alexander Nübel wird das gleiche Vertrauen und die gleiche Wertschätzung wie alle anderen Torhüter und Spieler in unserer Mannschaft bekommen. Wir wollen ihn weiterentwickeln, allerdings ist auch klar, dass beim FC Bayern der Leistungsgedanke zählt. Und zurzeit macht Sven Ulreich seine Sache wirklich hervorragend."

Bayern: Ex-Talent Scholl über seine Zeit unter Pep Guardiola

Ex-Bayern-Talent Lucas Scholl hat im Interview mit der Sport Bild über seine schwierige Zeit beim deutschen Rekordmeister und die damalige hohe Erwartungshaltung an ihn gesprochen. So erinnert sich Scholl an einen Satz vom damaligen Bayern Trainer Pep Guardiola, "der der schönste und schlimmste Satz in einem war. Er sagte: ,Lucas, du kannst fußballerisch alles, aber du musst deinen Kopf ändern.' Damals war ich 17 und habe überhaupt nicht verstanden, was er von mir wollte."

Heute könne er es besser einordnen: "Ich war damals noch ein Kind, einfach zu unreif. Morgens saß ich mit meiner Mutter am Essenstisch, wenig später dann mit Götze, Lewandowski und Guardiola in Bayerns Profi-Kabine. Das ging zu schnell für mich."

Mittlerweile hofft der 23-Jährige, der heute beim VfR Garching in der Regionalliga spielt, auf eine baldige Rückkehr in den Profi-Fußball: "Ich bin sicher nicht mehr der gefragteste Spieler. Vielleicht kommt ein Angebot aus dem Ausland." Er wolle versuchen, sich über Probetraining bei verschiedenen Klubs anzubieten.

