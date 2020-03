Leon Goretzka mit Verständnis für mögliche Geisterspiele wegen Coronavirus: "Gibt Wichtigeres als Fußball"

Leon Goretzka hätte angesichts der weiteren Ausbreitung des Coronavirus Verständnis für mögliche Geisterspiele. "Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es Wichtigeres gibt als Fußball", sagte der Mittelfeldspieler von Bayern München nach dem 2:0 (0:0) gegen den FC Augsburg: "Wenn die Verantwortlichen, die sich intensiv damit beschäftigen, der Meinung sind, dass man etwas Gutes damit tun kann für das Land, dann müssen wir das in Kauf nehmen. Das ist doch klar."

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Sonntag eine Absage aller Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern in einem Statement auf Twitter befürwortet. Dies beträfe in den kommenden Wochen mehrere Sportereignisse im gesamten Bundesgebiet - unter anderem die Fußball-Bundesliga und Spiele in der Champions League mit deutscher Beteiligung. Bereits zuvor hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) ein zeitnahes Treffen mit den Profiklubs angekündigt.

Goretzkas Teamkollege Joshua Kimmich würde eine Austragung vor leeren Rängen bedauern. "Die Fans machen das besonders. Da würde schon was wegbrechen", sagte der 25-Jährige. Ähnlich sieht es Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic: "Klar hofft jeder, dass es nicht zu Spielen ohne Zuschauer kommt. Wir spielen für die Zuschauer, wir machen alles für die Zuschauer."

FC Bayern München gegen FC Augsburg: Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler © getty 1/15 Dank eines 2:0-Sieges gegen den FC Augsburg hat der FC Bayern München den Vorsprung an der Tabellenspitze ausgebaut. Obwohl Müller und Goretzka für die Tore sorgten, avancierte ein Verteidiger zum Star des Spiels. Die Noten der FCB-Spieler. © imago images 2/15 MANUEL NEUER: Weil die Gäste aus Augsburg sich aufs Verteidigen beschränkten, erlebte der Kapitän einen extrem ruhigen Sonntagnachmittag. Bis zur 80. Minute, als er einen Niederlechner-Schuss aus kurzer Distanz klasse parierte. Note: 2,5. © getty 3/15 BENJAMIN PAVARD: Der Franzose bot eine ordentliche Leistung, ohne großartig aufzufallen. Pavard verbuchte die zweitmeisten Ballaktionen aufseiten der Hausherren und behielt in 66,7 Prozent seiner Duelle die Oberhand. Note: 3,5. © imago images 4/15 JEROME BOATENG: Rückte nach seinem Ausfall gegen Schalke zurück in die Startelf und knüpfte an seine starken Leistungen aus den Vorwochen an. Hinten konzentriert und souverän, vorne mit dem herausragenden Pass zum 1:0. Note: 2. © getty 5/15 DAVID ALABA: Auch der Österreicher hatte in der Defensive keinerlei Probleme und wartete mit einer Zweikampfbilanz von 100 Prozent auf. Note: 3. © getty 6/15 ALPHONSO DAVIES: Fiel im ersten Durchgang mit einigen Unkonzentriertheiten auf, fing sich im Laufe der zweiten Hälfte allerdings. Schaltete sich nach dem Seitenwechsel häufiger ins Offensivspiel ein und steuerte beinahe eine Vorlage bei (86.). Note: 3,5. © getty 7/15 JOSHUA KIMMICH: Nach seinem erfolgreichen Intermezzo als Innenverteidiger wieder im defensiven Mittelfeld unterwegs. Engagiert und strukturiert, vor allem in Halbzeit zwei. Note: 3. © getty 8/15 THIAGO: Avancierte unter der Woche zur Zweikampfmaschine auf Schalke und verzeichnete auch gegen Augsburg in dieser Disziplin eine beeindruckende Bilanz (79 Prozent). Zudem zeigte der Spanier immer wieder sehenswerte Dribblings. Note: 2,5. © getty 9/15 SERGE GNABRY: In den ersten 45 Minuten ohne Präsenz, steigerte er sich wie die meisten seiner Kollegen in der zweiten Hälfte. Hatte bei einem Schlenzer Pech (75.) und vergab einmal freistehend (86.). Schöner Assist zum 2:0. Note: 3. © imago images 10/15 THOMAS MÜLLER: Nicht so überragend wie in den vergangenen Wochen, aber dafür derjenige, der das wichtige 1:0 nach tollem Boateng-Pass erzielte. Manchmal braucht es nicht die ganz große Show. Note: 3. © getty 11/15 PHILIPPE COUTINHO: In der Offensive noch der auffälligste Bayern-Akteur. Gut im Zusammenspiel mit Davies und immer wieder mit eigenen Abschlüssen. Hätte das 2:0 machen müssen, scheiterte aber am starken Luthe. Note: 3. © getty 12/15 JOSHUA ZIRKZEE: Hatte einen schweren Stand, weil der FCA tief verteidigte. Dementsprechend mit den wenigsten Ballaktionen (28) bei den Hausherren und ohne große Glanzmomente. Kurz nach seiner dicken Chance zum 2:0 ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 13/15 LEON GORETZKA: Kam für Zirkzee in die Partie und vergoldete eine Traum-Kombination zum 2:0. Note: 2,5. © imago images 14/15 JAVI MARTINEZ: Kam nach langer Zeit zu seinem Comeback. Ohne Bewertung. © imago images 15/15 LUCAS HERNANDEZ: Durfte in den letzten Minuten noch mitmischen. Ohne Bewertung.

Augsburgs Trainer Martin Schmidt forderte derweil noch weitere Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. "Ich fände es sinnvoll, wenn man die Länderspielpause aussetzen würde. Denn da verteilen sich die Spieler in der ganzen Welt", sagte er im Interview mit dem BR: "Was ist, wenn auch nur einer von jedem Verein etwas hat? Damit schaffen wir uns nur noch größere Probleme."