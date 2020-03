FC Bayern München, News und Gerüchte - Neuer über Gehaltverzicht: "Machen uns Gedanken"

Manuel Neuer zeigt sich angesichts der Corona-Krise in Sachen Gehaltsverzicht gesprächsbereit. Außerdem: Die Bayern-Spieler bekommen spezielle Corona-Regeln an die Hand.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

Manuel Neuer über Gehaltsverzicht: "Machen uns Gedanken"

Nach der Forderung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, dass Fußballprofis in der Corona-Krise auf einen Teil ihrer Gehälter verzichten sollen, um ihre Klubs und die Jobs der Mitarbeiter abzusichern, zeigt sich Bayern-Keeper Manuel Neuer in Sachen Gehaltseinbußen gesprächsbereit.

"Wie jeder andere Mensch in dieser Zeit machen auch ich und die anderen Fußballprofis uns darüber Gedanken, wie man mit der Situation am besten umgehen kann", so Neuer in der von Bild durchgeführten Umfrage unter allen Bundesliga-Kapitänen.

Manuel Neuer: Leistungsdaten Saison 19/20

Wettbewerb Spiele Gegentore Spiele ohne Gegentor Bundesliga 25 26 10 Champions League 7 5 4 DFB-Pokal 4 5 1 DFL-Supercup 1 2 - GESAMT 37 38 15

Studie: Die wertvollsten Kader in Europas Topligen - BVB vor Bayern © getty 1/21 Die Forschungsgruppe CIES Football Observatory hat den Marktwert der jeweils 20 teuersten Spieler einer Mannschaft ermittelt und so die wertvollsten Kader Europas gerankt. Nicht ohne Überraschungen. Wir stellen die Top-20 vor. © getty 2/21 Rang 20: Olympique Lyon - 532 Millionen Euro. © getty 3/21 Rang 19: AS Rom - 540 Millionen Euro. © getty 4/21 Rang 18: FC Everton - 585 Millionen Euro. © getty 5/21 Rang 17: SSC Neapel - 617 Millionen Euro. © getty 6/21 Rang 16: Leicester City - 618 Millionen Euro. © getty 7/21 Rang 15: FC Arsenal - 624 Millionen Euro. © getty 8/21 Rang 14: RB Leipzig - 626 Millionen Euro. © getty 9/21 Rang 13: FC Bayern München - 716 Millionen Euro. © getty 10/21 Rang 12: Borussia Dortmund - 756 Millionen Euro. © getty 11/21 Rang 11: Inter Mailand - 773 Millionen Euro. © getty 12/21 Rang 10: Juventus Turin - 783 Millionen Euro. © getty 13/21 Rang 9: Tottenham Hotspur - 787 Millionen Euro. © getty 14/21 Rang 8: Atletico Madrid - 836 Millionen Euro. © getty 15/21 Rang 7: Paris Saint-Germain - 979 Millionen Euro. © getty 16/21 Rang 6: Manchester United - 1.007 Millionen Euro. © getty 17/21 Rang 5: FC Chelsea - 1.008 Millionen Euro. © getty 18/21 Rang 4: Real Madrid - 1.100 Millionen Euro. © getty 19/21 Rang 3: FC Barcelona - 1.170 Millionen Euro. © getty 20/21 Rang 2: Manchester City - 1.361 Millionen Euro. © getty 21/21 Rang 1: FC Liverpool - 1.405 Millionen Euro.

FCB: Coronavirus könnte Ablösesumme von Kai Havertz drücken

Gregor Reiter, Geschäftsführer der Spielervermittler-Vereiningung DFVV, hat prognostiziert, dass die Ablösesummen für Bundesliga-Spieler aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie künftig sinken werden. "Umso länger die Pause dauert, desto wahrscheinlicher ist, dass als Erstes die Ablösesummen sinken, weil die Klubs diese Ausgaben sofort einsparen können", sagte Reiter gegenüber der Sport Bild.

Dementsprechend könnte auch die Ablösesumme von Leverkusens Kai Havertz sinken, an dem die Bayern großes Interesse zeigen sollen. Zuletzt hatte Bayer-Coach Peter Bosz eine Ablöse im dreistelligen Millionenbereich für den 20-Jährigen ins Spiel gebracht.

FC Bayern München: Corona-Regeln für Spieler

Wie die Bild erfahren haben möchte, hat der FC Bayern seinen Spielern klare Verhaltensrichtlinien in Zeiten des Coronavirus mit auf den Weg gegeben. So soll vor allem der Fitness-Zustand der Profis eine wesentliche Rolle spielen.

Demnach wurden die Spieler aufgefordert, Teammanagerin Kathleen Krüger so schnell wie möglich mitzuteilen, ob sie ein Ergometer, ein Laufband, eine Polaruhr oder sogenannte "Kleintrainingsgeräte" - gemeint sind Gewichte oder Fitnessbänder - zuhause haben.

Weiter heißt es, dass "Reisen innerhalb von Deutschland oder Europa nicht gestattet sind." Den Spielern wird vorgeschrieben, "zu Hause in München" zu bleiben und sich "im Kreise der Familie bzw. in bekanntem Umfeld" aufzuhalten.

FC Bayern verlängert offenbar mit Nachwuchs-Boss

Nach Informationen der Sport Bild bekommt der Leiter der Nachwuchsabteilung des FC Bayern, Jochen Sauer, einen neuen Vertrag beim deutschen Rekordmeister. Demnach werden auch die Kompetenzen Sauers ausgeweitet. So soll er künftig Entscheidungen, welche exklusiv den Campus betreffen, ohne vorherige Rücksprache mit der Profiabteilung und Sportdirektor Hasan Salihamidzic treffen.

FCB: Weiterhin kein Mannschaftstraining

Ursprünglich sollte der FC Bayern am gestrigen Dienstag an der Säbener Straße mit der gesamten Mannschaft trainieren. Aufgrund der anhaltenden Coronakrise gab es beim Rekordmeister in München jedoch kein Teamtraining auf dem Rasen. Stattdessen wurden Spinningräder an die Heimadressen der Spieler ausgeliefert, damit sich jeder individuell fit halten kann. Auch am heutigen Mittwoch wird es keine Mannschafts-Einheit geben.