FC Bayern München, News und Gerüchte: Flick auf dem Zettel von Premier-League-Klubs?

Bayern-Trainer Hansi Flick steht offenbar bei einigen Premier-League-Klubs auf dem Zettel. Außerdem kehrt Jerome Boateng nach überstandenem Magen-Darm-Infekt auf den Platz zurück.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München.

FC Bayern: Hansi Flick wohl auch in England gefragt

Schon nach dem Chelsea-Spiel in der vergangenen Woche deutete Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge an, mit Hansi Flick als Cheftrainer auch über den Sommer hinaus zusammenarbeiten zu wollen. Konkrete Gespräche gab es bislang aber offenbar nicht. Neben Gehalt und Laufzeit des zukünftigen Arbeitspapiers stellt sich auch die Frage nach der Zusammensetzung von Flicks engsten Mit- und Zuarbeitern.

Dennoch soll sich die Zukunft des Fußball-Lehrers nun schnellstmöglich klären - vor allem, weil nach den Informationen des kicker auch andere Klubs ihre Fühler nach Flick ausgestreckt haben. Speziell Vereine aus der Premier League sollen am 55-Jährigen interessiert sein und auch schon mit konkreten Anfragen herangetreten sein.

Sollte sich Flick für eine Vertragsverlängerung bei den Bayern entscheiden, hat er nach Informationen der Sport Bild auch schon klare Vorstellungen in Sachen Personal. Demnach sind Timo Werner und Kai Havertz die primären Transfer-Ziele - in die Karten schauen lassen will sich Flick aber nicht. "Der Verein muss sich Gedanken machen, wie er sich aufzustellen hat. Ich habe meine Meinung, aber die lasse ich im Moment bei mir", sagte der Bayern-Trainer jüngst.

FC Schalke 04 - FC Bayern München: Die Noten und Einzelkritiken © getty 1/27 Der FC Bayern setzt sich im Pokal-Viertelfinale mit Mühe beim FC Schalke 04 durch. Matchwinner sind der Torschütze und ein Zweikampfmonster im Mittelfeld. Die Noten. © imago images 2/27 MARKUS SCHUBERT: Ersetzte den zuletzt nicht immer sattelfesten Nübel und wurde erstmals durch Todibos Kopfball in Minute 39 geprüft, den er mit einer starken Reaktion parierte. Beim Treffer zum 0:1 dann machtlos. Note: 3. © imago images 3/27 JONJOE KENNY: Offensiv unauffälliger als Pendant Oczipka, dafür in der Rückwärtsbewegung größtenteils fehlerlos. Note: 3,5. © imago images 4/27 JEAN-CLAIRE TODIBO: Fungierte als zentraler Innenverteidiger der Fünferkette und klärte als letzter Mann oft in höchster Not (13 klärende Aktionen). Zudem bester Zweikämpfer auf Seiten der Königsblauen (89 Prozent). Note: 2,5. © imago images 5/27 MATIJA NASTASIC: Der schwächste Part der Schalker Hintermannschaft. Hatte vor allem bei hohen Bällen immer wieder Probleme, die seine Nebenmänner ausbügeln mussten. Note: 4. © imago images 6/27 TIMO BECKER (bis 87.): Kam etwas überraschend zu seinem vierten Pflichtspieleinsatz und machte seine Sache recht ordentlich. Hatte zwar die wenigsten Ballkontakte aller Schalker Startelfspieler (14), ließ sich aber nichts zu Schulden kommen. Note: 3,5. © imago images 7/27 BASTIAN OCZIPKA: Machte defensiv nicht immer den sichersten Eindruck und ließ sich ein ums andere Mal von Pavard und Müller überlaufen. Offensiv wie gewohnt mit gefährlichen Hereingaben und Standardsituationen. Note: 3,5. © imago images 8/27 ALESSANDRO SCHÖPF: Hatte nach sechs Minuten die erste Möglichkeit der Partie, sein Schuss strich aber wenige Zentimeter am Pfosten vorbei. Tauchte im Verlauf der Begegnung dann immer weiter ab. Note: 4. © imago images 9/27 WESTON MCKENNIE: Bereitete die erste Burgstaller-Chance mit einer starken Flanke vor und war auch sonst an vielen guten Offensivaktionen im Schalker Spiel beteiligt. Beim Gegentreffer unglücklich, als der Ball ihm durch die Beine ging. Note: 3. © imago images 10/27 NASSIM BOUJELLAB (bis 64.): Bereitete in der Anfangsphase zwar eine Chance von Schöpf vor, war in der Folge aber kein Faktor mehr. Kein Torschuss, gewann nur etwa 38 Prozent seiner Zweikämpfe, dazu eine schwache Passquote. Note: 4,5. © imago images 11/27 RABBI MATONDO (bis 83.): Beackerte mit großem Aufwand die rechte Angriffsseite der Blau-Weißen. Im letzten Drittel hin und wieder zu kopflos und eigensinnig. Note: 3. © imago images 12/27 GUIDO BURGSTALLER: Hatte in der ersten Hälfte gleich mehrmals die Chance auf den Führungstreffer, scheiterte aber zunächst am Aluminium und später an der Abseitslinie. Machte viele Bälle fest und überzeugte mit guter Pass-und Zweikampfquote. Note: 2,5. © imago images 13/27 BENITO RAMAN (ab 64.): Fügte sich gleich mit einer Riesenchance in die Partie ein, fand aber in Neuer seinen Meister. Davon abgesehen blass. Note: 4. © imago images 14/27 AHMED KUTUCU (ab 83.): Kam für Matondo für die letzten zehn Minuten, konnte die Wende aber nicht mehr einleiten. Keine Bewertung. © imago images 15/27 MICHAEL GREGORITSCH (ab 87.): Wurde für Becker eingewechselt und hatte auf das Ergebnis keinen Einfluss mehr. Keine Bewertung. © imago images 16/27 MANUEL NEUER: Hatte Glück, dass Burgstallers Seitfallzieher auf der Latte landete und der Österreicher wenig später aus Abseitsstellung traf. Musste nur einmal zupacken, als Raman frei vor ihm auftauchte. Note: 3. © getty 17/27 BENJAMIN PAVARD: Sehr fleißig im Spiel nach vorne, bediente der Franzose Goretzka, der das Tor knapp verfehlte. Prüfte Schalke-Keeper Schubert per Direktabnahme (22.), in der Defensive mit den meisten abgefangenen Bällen (3). Note: 3. © getty 18/27 JOSHUA KIMMICH: Ersetzte den erkrankten Boateng in der Innenverteidigung und avancierte zur Passmaschine. Steuerte das entscheidende Tor zum 1:0 bei (40.) und wusste auch im Zweikampf zu gefallen (67 Prozent). Note: 2. © imago images 19/27 DAVID ALABA: Hatte die Zeit, viele schlaue Pässe in die Spitze zu spielen. Ließ sich vom pfeilschnellen Matondo einmal abschütteln (65.), agierte ansonsten aber souverän wie immer. Note: 3. © imago images 20/27 ALPHONSO DAVIES: Wurde von Matondo in einigen brisanten Laufduellen gefordert und hatte nicht die offensive Durchschlagskraft wie zuletzt. Note: 3,5. © imago images 21/27 LEON GORETZKA: Wollte unbedingt wieder gegen die alten Kollegen treffen und hatte reichlich Chancen, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Besonders sehenswert: sein Fallrückzieher, der auf dem Tornetz landete. Note: 3. © imago images 22/27 THIAGO: Glänzte vor allem als Arbeiter in der Defensive. Der technisch beschlagene Spanier warf sich mit viel Wucht in seine direkten Duelle und entschied folgerichtig 83,3 Prozent für sich. Beeindruckend! Note: 2. © imago images 23/27 CORENTIN TOLISSO (bis 85.): Im ersten Durchgang noch mit einigen Ballverlusten, fing sich Tolisso spätestens nach dem Seitenwechsel. Agierte spielerisch solide und lieferte eine gute Zweikampfquote ab (67 Prozent). Note: 3,5. © imago images 24/27 THOMAS MÜLLER: Rannte viel, drückte dem Spiel aber nicht seinen Stempel auf. Sorgte für die kurioseste Szene des Abends, als er eine Ecke schnell ausführen wollte und die Kugel flach ins Toraus passte. Verbuchte 27 Ballverluste. Note: 4. © imago images 25/27 SERGE GNABRY: Traf vergangene Woche doppelt in London und eröffnete den Torreigen gegen Hoffenheim. Auf Schalke trat der Nationalspieler dafür deutlich weniger in Erscheinung. Note: 4. © imago images 26/27 PHILIPPE COUTINHO: Nutzte seine Chance mit zwei Toren gegen Hoffenheim und hätte beinahe auch auf Schalke genetzt. Sein herrlicher Schlenzer küsste jedoch die Latte. Insgesamt ein solider Auftritt des Brasilianers. Note: 3,5. © imago images 27/27 JOSHUA ZIRKZEE (ab 85.): Kam für Tolisso ins Spiel, traf aber diesmal nicht. Ohne Bewertung.

FCB: Boateng trainiert bei Amateuren mit - Hernandez und Coman im Lauftraining

Nach seinem Magen-Darm-Infekt kehrte Jerome Boateng am Mittwoch wieder auf den Platz zurück. Unter der Aufsicht von U23-Coach Sebastian Hoeneß nahm der 31-Jährige an der Trainingseinheit der Drittligamannschaft des Rekordmeisters teil.

Auch die verletzten Kingsley Coman und Lucas Hernandez absolvierten mit Reha-Coach Simon Martinello die ersten Lauf-Einheiten.

FC Bayern München: Die kommenden Gegner

Nach dem Pokal-Viertelfinalsieg gegen den FC Schalke 04 wartet für die Münchner am kommenden Sonntag der FC Augsburg als Gegner.