Cafu rät Coutinho zum Verbleib beim FC Bayern

Brasiliens zweimaliger Weltmeister Cafu gibt seinem Landsmann Philippe Coutinho (27) die Empfehlung, die Herausforderung bei Bayern München anzunehmen und auch über die Saison hinaus in der Bundesliga zu bleiben. "Ich würde ihm raten, in München zu bleiben", sagte der 49 Jahre alte Kapitän der brasilianischen Weltmeister-Elf von 2002 im SID-Interview bei einem Mercedes-Benz-Termin am Rande der Laureus-Award-Verleihung in Berlin.

Cafu sieht außergewöhnliche Fähigkeiten bei der Barcelona-Leihgabe Coutinho: "Er ist ein unglaublicher Spieler. Wenn er auf der richtigen Position eingesetzt wird, kann er den Unterschied ausmachen."

Als Außenseiter sieht Cafu, 142-maliger Nationalspieler der Selecao, Borussia Dortmund in den Achtelfinalfinalduellen gegen Paris St. Germain in der Champions League: "Es werden zwei schwierige Spiele für Dortmund, Paris wird hochmotiviert und engagiert zu Werke gehen."

Cafu glaubt zudem an eine Zukunft von Brasiliens Superstar Neymar bei PSG: "Ihm gebührt eine Führungsrolle, dieser Verantwortung muss er sich stellen." Angesprochen auf eine mögliche Unzufriedenheit des 222-Millionen-Euro-Mannes im Team von Trainer Thomas Tuchel betonte Cafu: "Wenn er gut spielt, zaubert das auch wieder ein Lächeln auf Neymars Gesicht."

Das 1:7-Debakel Brasiliens bei der Heim-WM 2014 gegen den späteren Weltmeister Deutschland wird laut Cafu ein Trauma für seine Landsleute bleiben. "Es wird niemals vergessen werden", sinnierte der langjährige Italien-Legionär, "das begleitet uns auch die nächsten Weltmeisterschaften, ähnlich wie die 1:2-Niederlage 1950 im Maracana-Stadion gegen Uruguay." Durch das 1:2 gegen den südamerikanischen Rivalen hatte Brasilien vor 70 Jahren den WM-Triumph verpasst. Noch heute gilt "Maracanaco" als eine der schmerzhaftesten Pleiten der Selecao - bis zum 1:7 im WM-Halbfinale in Belo Horizonte gegen Deutschland.