FC Bayern München: Karl-Heinz Rummenigge schwärmt vom aktuellen Spielstil

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München hat im Interview mit der AZ vom aktuellen Spielstil des deutschen Rekordmeisters geschwärmt, der auch ein Verdienst von Trainer Hansi Flick sei.

"Der FC Bayern steht nun schon seit vielen Jahren für Ballbesitz, Balldominanz, Positionsspiel, Offensivdrang - und für viele Tore", so der 64-Jährige. "Dieser Stil soll uns erhalten bleiben und weiter auszeichnen. Wir sind sehr froh, dass dies auch der Spielstil von Hansi Flick ist und dass er diesen fordert und fördert."

Der Vertrag von Flick, der im November zunächst interimsweise von Niko Kovac übernommen hatte, läuft im Sommer aus. Angesichts der tollen Leistungen unter Flick gab es zuletzt jedoch immer wieder Spekulationen, ob der Coach nicht über die Saison hinaus weitermachen solle.

"Man merkt es bei den Spielern, wie er ihnen diese Philosophie Freude vermittelt - und genauso macht er den Fans Spaß", lobte Rummenigge seinen Trainer. "Ich habe in der Hinrunde gegen Dortmund beim Stand von 4:0 mal nur noch die Zuschauer beobachtet und mir gedacht: So haben sie Spaß an ihrem FC Bayern. Klar willst du eine Mannschaft, die Erfolg hat. Aber sie soll auch Freude vermitteln. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir diesen Stil aufrechterhalten."

FC Bayern München - SC Paderborn: Die Noten und Einzelkritiken zum FCB © imago images 1/15 Der FC Bayern hat sich gegen den SC Paderborn zu einem 3:2-Sieg gezittert. Hier gibt es die Noten und Einzelkritiken zum FCB. © imago images 2/15 MANUEL NEUER: Wagte im ersten Durchgang gleich drei Ausflüge. Während die ersten beiden von Erfolg gekrönt waren, verschätzte sich der Kapitän kurz vor der Halbzeit eklatant gegen Srbeny. Beim zweiten Gegentor etwas unglücklich. Note: 5. © imago images 3/15 ALVARO ODRIOZOLA (bis 63.): War bei seinem Startelf-Debüt auf der rechten Seite sichtlich bemüht. Verbuchte zwar die meisten Sprints (26), offenbarte aber im Zweikampf enorme Schwächen (28,6 Prozent). Betrieb keine Werbung in eigener Sache. Note 4,5. © getty 4/15 JOSHUA KIMMICH: Gab in der Dreierkette den rechten Innenverteidiger. Kimmich war die Umstellung deutlich anzumerken. Verlor vor dem 2:2 das Laufduell gegen Jastrzembski und verlor die meisten Bälle (19). Ein mäßiger Auftritt. Note: 4,5. © imago images 5/15 DAVID ALABA: Ging im Vorfeld des 1:1 zu früh runter, spielte ansonsten aber besonnen und umsichtig. Entschied 66 Prozent seiner direkten Duelle für sich und brachte 95 Prozent seiner Zuspiele an den Mann. Note: 3,5. © imago images 6/15 LUCAS HERNANDEZ: Ersetzte den gelbgesperrten Boateng in der Innenverteidigung. In der ersten Halbzeit nicht immer sattelfest. Gewann immerhin 77,8 Prozent seiner Zweikämpfe, hat aber sicherlich noch Luft nach oben. Note: 4. © getty 7/15 ALPHONSO DAVIES: In offensiverer Rolle unterwegs und nicht so stark wie in den vergangenen Wochen. Ein verhältnismäßig unauffälliger Auftritt des Kanadiers. Note: 3,5. © imago images 8/15 CORENTIN TOLISSO (bis 87.): Der Franzose durfte mal wieder von Beginn an ran und bereitete nach zunächst unauffälligem Auftritt das zwischenzeitliche 1:0 vor. Zudem mit guter Zweikampfquote (76,5 Prozent). Riss ansonsten aber keine Bäume aus. Note: 3,5. © imago images 9/15 THIAGO: Immer wieder eine Augenweide, die Ballannahmen des Strategen zu beobachten. Im Mittelfeld noch der beste Mann aufseiten der Hausherren. Spielte die meisten und intelligentesten Pässe. Note: 3. © imago images 10/15 PHILIPPE COUTINHO (bis 63.): Bekam die Chance, sich gegen den Tabellenletzten zu zeigen, nutzte diese aber nicht. Viel zu verspielt und mit vielen unnötigen Ballverlusten. Musste in der 63. Minute für Müller Platz machen. Note: 4,5. © getty 11/15 SERGE GNABRY: Tolle Einzelaktion vor dem 1:0 und mit Übersicht, als er das 2:1 durch Lewandowski vorbereitete. Lieferte auch den entscheidenden Assist zum 3:2. Note: 1,5. © imago images 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Wurde zwei bis dreimal von den Gästen aus den Augen verloren, was prompt in zwei Toren mündete. Ein Phänomen. Note: 2. © imago images 13/15 THOMAS MÜLLER (ab 63.): Wurde über eine Stunde lang für das Duell mit Chelsea geschont und machte es nach seiner Einwechslung recht ordentlich. Note: 3. © imago images 14/15 KINGSLEY COMAN (ab 63.): Kam für den schwachen Odriozola ins Spiel und machte sofort Dampf über die rechte Seite. Half dabei, dass die Bayern doch noch knapp siegten. Note: 2,5. © imago images 15/15 JOSHUA ZIRKZEE (ab 87.): Kam zu einem Kurzeinsatz. Ohne Bewertung.

Hansi Flick beim FC Bayern: 14 Siege in 17 Spielen

Eine Jobgarantie über den Sommer hinaus ist dies freilich nicht für Flick, es wird jedoch deutlich, dass es im Moment zwischen Mannschaft, Trainer und Vorstand einfach passt.

Flick selbst hatte sich vor dem Bundesliga-Spiel vergangenen Freitag gegen den SC Paderborn (3:2) noch zurückhaltend zu seiner Zukunft über die Spielzeit hinaus geäußert, wobei es angeblich auch andere Angebote für den 54-Jährigen geben soll.

Bislang konnte Flick in 17 Pflichtspielen mit den Bayern 14 Siege einfahren - dem stehen ein Unentschieden und zwei Niederlagen gegenüber. Am Dienstag steht nun das Achtelfinale der Champions League gegen Chelsea an.