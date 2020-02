FC Bayern - Trainer Flick bestätigt Knöchelbruch bei Ivan Perisic: "Das ist ein Schock"

Der FC Bayern München muss wochenlang auf Ivan Perisic verzichten. Das bestätigte Trainer Hans-Dieter Flick am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel des deutschen Rekordmiesters gegen die TSG 1899 Hoffenheim (Mi., 20.45 Uhr im LIVETICKER).

"Ivan hat eine Fraktur im Außenknöchel. Das muss verschraubt werden, das heißt: vier Wochen, bis das ganze verheilt ist. Danach wieder Aufbautraining", erklärte Flick und fügte hinzu: "Das ist im ersten Moment ein Schock." Laut Bild-Zeitung hat sich Perisic die Verletzung im Training nach einer Grätsche von Winter-Zugang Alvaro Odriozola zugezogen.

Im Abschlussspiel des Trainings hatte Odriozola Perisic demnach am Knöchel getroffen. Der Vize-Weltmeister von 2018 konnte danach nicht mehr auftreten und wurde vom Platz gefahren. Eine genauere Untersuchung in der Praxis von Team-Arzt Dr. Müller-Wohlfahrt brachte nun die Diagnose, die Flick verkündete.

Perisic war besonders aufgrund des langfristigen Ausfalls von Kingsley Coman, der mit einer Kapselverletzung seit Mitte Dezember passen muss, vermehrt in den Fokus und in die Startelf der Bayern gerückt. Auf der Außenbahn überzeugte der 31 Jahre alte Kroate überwiegend und war in der Rückrunde in drei Spielen an drei Treffern direkt beteiligt (1 Tor, 2 Vorlagen).

FC Bayern mit Sorgen auf der Außenbahn

Nachdem sich zuletzt das im Wintertrainingslager noch besorgniserregend volle Außenbahn-Lazarett des Rekordmeisters gelichtet hatte, ist der Perisic-Ausfall der nächste Rückschlag für den FCB. Serge Gnabry war erst zum Anfang der Rückrunde hin nach hartnäckigen Achillessehnenproblemen wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Bei Coman steht derweil eine Rückkehr in den Kader der Bayern zur Partie gegen den 1. FC Köln am 22. Spieltag im Raum (16. Februar). "Wir gucken, dass er diese Woche komplett mittrainieren kann. Er macht sich gut", sagte Flick.

Perisic ist bis zum Saisonende von Inter Mailand an den FC Bayern ausgeliehen. Er kommt bislang in 22 Pflichtspielen auf fünf Tore und acht Vorlagen für die Münchner.