FC Bayern, News und Gerüchte - Hasan Salihamidzic kritisiert Philippe Coutinho: Erst gut, "dann wieder kompliziert"

Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat nach dem Einzug des FC Bayern in das DFB-Pokal-Viertelfinale die Leistung von Philippe Coutinho verhalten kritisiert. Jerome Boateng hat sich gegen Hoffenheim wohl nur leicht verletzt und Jupp Heynckes rät den FCB-Verantwortlichen zur Verlängerung mit Thomas Müller.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München.

FCB-Sportdirektor Salihamidzic: "Coutinho braucht ein Erfolgserlebnis"

Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat nach dem Weiterkommen im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim die Leistung von Philippe Coutinho zumindest verhalten kritisiert. D

"Phasenweise hat er gute Sachen gemacht, dann wieder komplizierte", sagte Salihamidzic über den Brasilianer, der gegen die Kraichgauer über 90 Minuten auf dem Platz stand, jedoch nur selten in Erscheinung trat und darüber hinaus vor dem frühen Rückstand der Münchner den Ball im Dribbling vor dem eigenen Sechzehner an Sebastian Rudy verlor.

"Er braucht ein Erfolgserlebnis. Das hat heute nicht geklappt, aber wir wissen, was er kann", fügte Salihamidzic hinzu.

Der 27-Jährige stand in der Rückrunde in zwei von vier möglichen Partien in der Startelf. Dabei verzeichnete er einen Assist beim 5:0 gegen Schalke 04.

Bis zum Saisonende ist der Offensivspieler noch vom FC Barcelona an den deutschen Rekordmeister ausgeliehen. Wie die Sport Bild berichtet, hat der FCB bis Mitte Mai Zeit, eine Entscheidung über die Zukunft des Leihspielers zu treffen. Die Ablöse für Coutinho soll bei rund 120 Millionen Euro liegen.

Eine Verpflichtung des Brasilianers gilt aufgrund des Werbens der Münchner um Leroy Sane und dem kolportierten Interesse an Kai Havertz (Bayer Leverkusen) aktuell jedoch als unwahrscheinlich.

Noch härter als Coutinho kritisierte Salihamizdic die Leistung der Mannschaft gegen Hoffenheim in der zweiten Halbzeit. Nach der zwischenzeitlichen 4:1-Führung kassierte der FCB kurz vor Schluss zwei Gegentreffer und musste daher bis zum Ende um das Weiterkommen zittern.

"Das darf nicht passieren, gerade gegen Gegner, die das noch besser ausnutzen", monierte Salihamidzic: "Darüber müssen wir reden, darüber werden wir reden. Wir wissen, was wir falsch gemacht haben

FC Bayern - TSG Hoffenheim: Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler © getty 1/15 Der FC Bayern ist dank eines 4:3-Sieges gegen die TSG Hoffenheim ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Hier sind die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © imago images 2/15 NEUER: Musste recht früh in der Partie hinter sich greifen, verlebte im Anschluss aber einen ruhigen Abend. Bis die TSG sich am Ende dazu entschloss, doch noch mitzumischen. Kassierte kurz vor Schluss noch die Gegentore zwei und drei. Note: 3,5 © imago images 3/15 PAVARD: Er schaltete sich über die Seite immer wieder ins Angriffsspiel ein. Der Kritikpunkt: Obwohl Pavard meistens in aller Seelenruhe flanken durfte, brachte er keine Hereingabe zum Mitspieler. Ermöglichte mit seinem Ballverlust das 2:4. Note: 3,5. © imago images 4/15 BOATENG: Fälschte unhaltbar zum zwischenzeitlichen 0:1 ab, zeigte sich davon allerdings unbeeindruckt. In der Folge sehr aufmerksam und mit mehr als 70 Prozent gewonnener Zweikämpfe defensiv extrem stabil. Note: 2,5 © imago images 5/15 ALABA: Hatte mit seinen Gegenspielern zumeist keine Probleme und wagte sich das eine oder andere Mal mit nach vorne. Seine punktgenaue Flanke aus dem Halbfeld auf Müller sorgte für das 2:1. Am Ende nicht immer auf der Höhe. Note: 3 © getty 6/15 DAVIES: Untermauerte wieder einmal seinen Platz als Stammspieler auf links. Extrem engagiert, dribbelstark und kompromisslos im Zweikampf. In der Offensive glänzte der Youngster mit der Vorlage zum Ausgleich. Note: 2 © imago images 7/15 KIMMICH: Viele Ballaktionen, gute Zweikampfquote (80 Prozent). Brachte Struktur ins Bayern-Spiel und sorgte mit seiner Präsenz dafür, dass die Gäste kaum brauchbare Vorstöße verbuchten. Bereitete das 4:1 vor. Note: 2,5 © getty 8/15 TOLISSO: Durfte erstmals im neuen Jahr von Beginn an ran und legitimierte seinen Einsatz mit einer ansprechenden Leistung. Tolisso spielte die meisten Pässe aller Akteure und kam auf sieben Balleroberungen. Note: 2,5 © imago images 9/15 COUTINHO: Verlor vor dem Gegentor in der eigenen Hälfte den Ball, machte seinen Fehler kurze Zeit einigermaßen wett, indem er den Ausgleich mitinitiierte. Ansonsten recht blass und mit der schwächsten Zweikampfquote beim FCB (33,3 Prozent). Note: 4 © getty 10/15 MÜLLER: Erneut war auf den Altgedienten Verlass. Hatte beim 1:1 seine Füße, beim 3:1 seinen Kopf irgendwie mit im Spiel. Für das 2:1 sorgte er selbst. Seine Bilanz unter Flick: sieben Tore, neun Vorlagen. Was für eine Entwicklung! Note: 1,5 © imago images 11/15 GNABRY: Auch Gnabry feierte seine Startelf-Premiere 2020. Hatte viele aussichtsreiche Aktionen, agierte aber nicht immer glücklich. Insgesamt dennoch ein ordentlicher Auftritt. Note: 3 © getty 12/15 LEWANDOWSKI: Sein erster Treffer wurde noch zurückgepfiffen, was für den Polen in der aktuellen Form kein großes Problem ist. Machte danach dennoch zwei Buden. Alles beim Alten also. Note: 2 © imago images 13/15 ZIRKZEE: Hätte beinahe Sekunden nach seiner Einwechslung sein drittes Profi-Tor erzielt, scheiterte aber an Pentke. Ohne Bewertung. © imago images 14/15 ODRIOZOLA: Debüt für den FC Bayern. Kam kurz vor Schluss für Boateng und brachte den Sieg irgendwie mit über die Bühne. Ohne Bewertung. © imago images 15/15 CUISANCE: Mischte noch gut zehn Minuten mit. Ohne Bewertung.

FC Bayern: Boateng wohl nur leicht verletzt

Jerome Boateng hat sich beim 4:3-Sieg im DFB-Pokal über die TSG Hoffenheim wohl nur leicht am Rücken verletzt. Nach Angaben von Sport1 gab Bayern-Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt "leichte Entwarnung".

Boateng war nach einem Zusammenprall mit Christoph Baumgartner auf den Rücken gefallen und ausgewechselt worden. In der Kabine wurde er umgehend am Rücken behandelt.

Eine genaue Ausfalldauer wurde noch nicht bekannt gegeben.

Jupp Heynckes: Müller "gehört zum FC Bayern wie der Marienplatz zu München"

Jupp Heynckes hat dem FC Bayern zur Vertragsverlängerung mit Thomas Müller geraten. "Wäre ich ein Verantwortlicher des FC Bayern, würde Thomas nie woanders spielen", sagte der ehemalige Trainer des Rekordmeisters dem kicker.

"Er gehört zum FC Bayern wie der Marienplatz zu München", betonte Heynckes den Stellenwert des gebürtigen Bayers für den Verein. Müller kam bereits im Jahr 2000 zum FC Bayern und durchlief die Jugendmannschaften.

Im Sommer 2021 läuft der Vertrag des 31-Jährigen aus. Karl-Heinz Rummenigge kündigte zuletzt im Interview mit der tz an, dass demnächst Gespräche über eine Ausdehnung des Kontrakts mit Müller geführt werden.

FC Bayern: Spielplan und nächsten Gegner