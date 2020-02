FC Bayern München, News und Gerüchte: Odriozola-Debüt gegen Hoffenheim?

Feiert Alvaro Odriozola sein Debüt für den FC Bayern im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim? Sportdirektor Hasan Salihamidzic schwärmt von dem Neuzugang - und Jerome Boateng. David Alaba denkt noch nicht an den Bundesliga-Kracher gegen RB Leipzig.

FC Bayern: Hasan Salihamidzic schwärmt von Alvaro Odriozola

Beim 5:0 gegen Schalke 04 und dem 3:1 gegen Mainz 05 saß Alvaro Odriozola noch auf der Ersatzbank des FC Bayern. Der bis zum Saisonende von Real Madrid ausgeliehene Rechtsverteidiger könnte am Mittwoch im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) zu seinem ersten Einsatz im Dress der Münchner kommen.

"Alvaro ist ein richtig guter Junge. Er präsentiert sich im Training sehr gut, hat sehr gute Fitnesswerte. Er ist auch bereit, zu spielen, aber der Trainer muss entscheiden, wann er ihn bringt", sagte Salihamidzic nach dem Triumph in Mainz auf Nachfrage von SPOX und Goal.

Vor seinem Wechsel nach Deutschland bestritt Odriozola für Real lediglich fünf Pflichtspiele.

FSV Mainz - FC Bayern München: Die Noten und Einzelkritiken der Spieler des FC Bayern © getty 1/15 Der FC Bayern München hat durch einen 3:1-Sieg gegen den FSV Mainz 05 die Tabellenführung vorübergehend übernommen. Dafür reichten den Münchnern in der ersten Hälfte bärenstarke 26 Minuten. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © imago images 2/15 MANUEL NEUER: Hatte Glück, dass Barreiro in der 22. Minute nur den Pfosten traf. War beim Gegentor aus kurzer Distanz machtlos. Hielt nach dem Seitenwechsel, was er halten musste. Note: 3. © getty 3/15 BENJAMIN PAVARD: Legte mit seiner perfekt getimten Flanke den Grundstein für die frühe Führung durch Lewandowski. Hielt sich abgesehen davon mit Vorstößen zurück, erledigte seine Defensivaufgaben jedoch souverän. Note: 2. © imago images 4/15 JEROME BOATENG: Rechtfertigte allein mit seinen vielen gewonnenen Kopfballduellen gegen Mateta und seiner Klärungsaktion in der 79. seinen dritten Startelfeinsatz im dritten Rückrundenspiel. Präsentierte sich auch mit dem Ball am Fuß abgeklärt. Note: 2. © getty 5/15 DAVID ALABA: Gewann nur 40 Prozent seiner Zweikämpfe. War aber meist zur Stelle, wenn er zur Stelle sein musste. Ordentliche Leistung, nicht mehr und nicht weniger. Note: 3. © getty 6/15 ALPHONSO DAVIES: Machte wie gewohnt viel Dampf nach vorne und ging mit gesunder Aggressivität zu Werke. Verlor allerdings auch die meisten Bälle aufseiten der Gäste (12). Note: 3. © imago images 7/15 JOSHUA KIMMICH: Spielte an der Seite von Ballmagnet Thiago eine starke erste Hälfte. Schaltete in der Folge aber einige Gänge herunter. Brachte fast 96 Prozent seiner Zuspiele an seine Kollegen. Note: 3. © imago images 8/15 LEON GORETZKA (bis 65.): Hielt sich bis auf seinen Warnschuss (5.) mit eigenen Abschlüssen zurück, verstand es als Zwischenraumspieler aber gut, seine Kollegen in Szene zu setzen. Bereitete wie schon gegen Hertha und Schalke einen Treffer vor. Note: 2,5. © getty 9/15 THIAGO: Verkörperte den gesunden Hauch von Arroganz, mit dem der FCB über weite Strecken in Mainz auftrat. Traf nicht nur nach zauberhafter Einzelleistung, sondern glänzte auch mit toller Übersicht und Zweikampfführung. Note: 1,5. © getty 10/15 THOMAS MÜLLER (bis 65.): Ackerte und rackerte auf der rechten Offensivseite des Rekordmeisters. Trug sich nach mustergültiger Vorlage von Goretzka zudem erneut in die Torschützenliste ein. Note: 2,5. © getty 11/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Setzte seinen Lauf fort, indem er das frühe 1:0 mit einem wuchtigen Kopfball besorgte. Machte zudem viele Bälle in der Spitze fest. Gewann fast 74 Prozent seiner Zweikämpfe – Spitzenwert aufseiten des FCB. Note: 2. © imago images 12/15 IVAN PERISIC (bis 89.): Blieb im Gegensatz zu seinen Offensivkollegen weitestgehend blass. Zögerte im Eins-gegen-Eins mit dem Mainzer Keeper Zentner (78.) zu lange. Punktete zumindest mit einer ordentlichen Passquote. Note: 4. © imago images 13/15 PHILIPPE COUTINHO (ab 65.): Ersetzte Goretzka und orientierte sich umgehend auf die Zehner-Position. Agierte wie gewohnt sicher im Passspiel und bot sich an. Sein Fernschuss in der 76. parierte Zentner. Note: 2,5. © imago images 14/15 SERGE GNABRY (ab 65.): Kam für Müller. Trat auf der rechten Offensivseite nicht erwähnenswert in Erscheinung. Note: 3,5. © getty 15/15 CORENTIN TOLISSO (ab 89.): Wurde kurz vor Schluss für Perisic eingewechselt. Keine Bewertung.

Alvaro Odriozola im Steckbrief

Vollständiger Name Alvaro Odriozola Arzallus Alter 24 Größe 1,76 m Position Rechter Verteidiger Vertrag bis 30.06.2024 Vorheriger Verein Real Sociedad (2014-2018) Länderspiele 4

FCB: Jerome Boateng mit vier Kilo weniger zurück aus der Winterpause

Nach dem Sieg in Mainz hatte Salihamidzic nicht nur lobende Worte für Odriozola parat. Der Sportdirektor würdigte auch Jerome Boateng, der wie schon in den ersten beiden Rückrundenspielen eine souveräne Vorstellung in der Innenverteidiger zeigte.

"Ich kenne Jerome, wieso sollte ich überrascht sein, wenn er in Top-Form ist? Er hat sich sehr gut in der Vorbereitung präsentiert, ist auch mit vier Kilo weniger zurückgekommen. Er hat im Urlaub viel getan. Genauso spielt er. Und deswegen sind wir glücklich", betonte "Brazzo".

Boatengs Vertrag bei den Münchnern läuft noch bis 2021. Einem Abgang im Winter schob der Rekordmeister einen Riegel vor. Unter anderem der FC Arsenal hatte Interesse an dem gebürtigen Berliner bekundet.

Bundesliga-Kampf: David Alaba denkt nicht an RB Leipzig

David Alaba macht sich keine Gedanken um den Meisterschaftskampf zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig. "Wir schauen nicht auf die anderen, wir versuchen auf uns zu schauen und die Spiele erfolgreich zu gestalten", erklärte der Abwehrspieler nach dem 3:1 gegen Mainz.

Am Sonntag um 18 Uhr kommt es in der Allianz Arena zum direkten Duell zwischen dem FCB und RBL. Mit einem Sieg könnte man das Team von Julian Nagelsmann vier Zähler hinter sich lassen. "Wir sind fehl am Platz, wenn wir sagen, wir gehen nicht in dieses Spiel, um es auch zu gewinnen. Der Fokus liegt jetzt aber erst einmal auf Hoffenheim", so Alaba.

FC Bayern, News: Lewandowski erneut Polens Fußballer des Jahres

Robert Lewandowski ist zum achten Mal als Polens Fußballer des Jahres ausgezeichnet worden. Der 31-Jährige holte sich somit den Titel von Nationalkeeper Lukasz Fabianski zurück, der die siebenjährige Siegesserie des FCB-Knipsers im Vorjahr gestoppt hatte. Das polnische Fachmagazin Pilka Nozna richtet die Wahl seit 1973 aus.

Lewandowski traf in der aktuellen Saison in 28 Pflichtspielen bereits 33-mal für den deutschen Rekordmeister.

