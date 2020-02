FC Bayern, News und Gerüchte: Claudio Pizarro soll Klub-Botschafter werden

Claudio Pizarro soll nach seinem Karriereende offenbar Klub-Botschafter beim FC Bayern werden. Der FCB sucht wohl nach einem physisch starken Innenverteidiger und Hansi Flick stehen angeblich die Wochen der Wahrheit bevor. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

FC Bayern: Claudio Pizarro soll Klub-Botschafter werden

Der FC Bayern möchte Claudio Pizarro nach dessen Karriereende als Funktionär in den Verein einbinden. Giovane Elber bestätigte der Bild, dass der FCB plane, Pizarro als Klub-Botschafter anzustellen.

"Claudio ist ein ganz großes Thema bei uns, was die Rolle als Botschafter betrifft. Er ist sehr beliebt bei den Bayern-Fans, daher wäre es schön, wenn er zu uns kommt. Ich hatte mit ihm dazu schon ein Gespräch, habe ihm erklärt, was wir so machen. Er meinte, das hört sich alles für ihn gut an", sagte Elber, der selbst diese Position bei den Münchnern bekleidet.

Pizarro hat angekündigt, dass er nach der aktuellen Saison seine Karriere bei Werder Bremen beenden wird. Der 41-Jährige war zwischen 2001 bis 2007 und 2012 bis 2015 für den FC Bayern aktiv.

Neben Pizarro sollen auch Philipp Lahm und Arjen Robben die Rollen als Klub-Botschafter übernehmen. "Claudio ist einer der Ex-Profis, die wir wirklich gerne wieder beim FC Bayern sehen würden. Genauso werde ich dazu bald mal mit Arjen und Philipp sprechen, ob sie sich vorstellen könnten, für uns als Botschafter Termine zu machen", kündigte Elber an.

FCB sucht offenbar physisch starken Innenverteidiger

Der FC Bayern sieht auf der Innenverteidiger-Position offenbar Handlungsbedarf und ist auf der Suche nach einem physisch starken Innenverteidiger. Das berichtet der kicker.

Deshalb haben die Münchner Innenverteidiger vom Typ eines Virgil van Dijk als Ideallösung ausgemacht. Die Anforderungen erfülle dem Bericht zufolge Dayot Upamecano, an dem der FC Bayern ein sehr großes Interesse habe.

Upamecanos Vertrag bei den Roten Bullen ist noch bis 2021 datiert. Dem 21-Jährigen wird aber auch Interesse aus der Premier League nachgesagt.

Die ausführliche News dazu findet Ihr hier.

FCB-Pressekonferenz am Donnerstag

Der FC Bayern hält seine Spieltags-Pressekonferenz vor dem 23. Bundesliga-Spieltag bereits am Donnerstag ab. An der Säbener Straße wird sich Hansi Flick ab 13.30 Uhr den Fragen der Reporter stellen.

Auf der Webseite der Münchner fcbayern.com wird ein Livestream bereitgestellt, mit dem Ihr den kompletten Pressetalk vor dem Duell gegen Paderborn am Freitagabend (20.30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER) verfolgen könnt.

Hansi Flick: Trainer-Entscheidung rückt wohl näher

Nach Angaben der Bild-Zeitung rückt die Entscheidung über die Zukunft von Trainer Hansi Flick beim FC Bayern näher. Das Boulevard-Blatt misst dabei den Spielen in den Pokalwettbewerben eine hohe Bedeutung zu.

Demnach sind die Partien im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Chelsea sowie das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Schalke 04 mitentscheidend. Bei einem Weiterkommen sollten die Aktien von Flick offenbar deutlich steigen.

