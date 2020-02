FC Bayern, News und Gerüchte: Lothar Matthäus sieht Haaland als Lewandowski-Nachfolger

Lothar Matthäus kann sich Erling Haaland vom BVB gut als möglichen Nachfolger für Robert Lewandowski beim FC Bayern vorstellen. Derweil werden die Bayern ihren 120. Geburtstag mit einem besonderen Trikot begehen. Die News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern: Lothar Matthäus kann sich Haaland beim FC Bayern als Lewandowski-Nachfolger vorstellen

Lothar Matthäus ist begeistert von Borussia Dortmunds Senkrechtstarter Erling Haaland. Dermaßen begeistert, dass der junge Norweger für ihn langfristig auch ein Kandidat für die Rolle des Platzhirschs im Sturm des FC Bayern ist. Der Abendzeitung sagte Matthäus: "In ein paar Jahren kann ich mir Haaland bei Bayern gut als Lewandowski-Nachfolger vorstellen. Aber England ist sicher auch interessant für ihn."

Eben weil aktuell noch Robert Lewandowski im Sturmzentrum der Münchener gesetzt ist, wäre ein Wechsel zum FCB für Haaland aktuell zu früh gekommen, sagte der frühere Bayern-Kapitän. "Der FC Bayern spielt ein System mit einem Mittelstürmer, und der heißt Robert Lewandowski. Haaland hätte sich dahinter anstellen müssen."

Für 20 Millionen Euro Ablöse wechselte Haaland im Januar von Red Bull Salzburg zum BVB. Dort ließ er mit elf Toren in den ersten sieben Einsätzen aufhorchen. Nicht zuletzt deshalb ist auch Matthäus der Meinung, dass der Teenager alles richtig gemacht hat: "In Dortmund hat dieser Spielertyp seit längerer Zeit gefehlt. Deshalb ist der BVB genau der richtige Karriereschritt für ihn."

Leroy Sane: Grünes Licht für Bayern-Wechsel

Wie mehrere englische Medien am Freitag übereinstimmend berichten, steht dem Wechsel von Leroy Sane zum FC Bayern wohl nicht mehr viel im Wege.

Offenbar haben sich die Citizens mittlerweile mit einem Abgang des Deutschen abgefunden und versuchen nun, aufgrund ihrer möglichen Champions-League-Sperre über Transfers Gelder zu generieren. Offenbar erwarte der Klub von Ex-Bayern-Trainer Guardiola eine Ablöse von knapp unter 100 Millionen Euro von den Münchnern.

FC Bayern gegen SC Paderborn: Alles zur Übertragung

Der FC Bayern trifft heute Abend in der heimischen Allianz Arena auf den SC Paderborn. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Die Kollegen von DAZN melden sich allerdings schon ab 20.10 Uhr mit ihren Vorberichten aus dem Münchner Norden.

FC Bayern gegen SC Paderborn: Die voraussichtlichen Aufstellungen

München: Neuer - Odriozola, Alaba, Hernandez, Davies - Kimmich - Müller, Thiago - Gnabry, Coman - Lewandowski - Trainer: Hansi Flick

Paderborn: Zingerle - Jans, Strohdiek, Schonlau, Holtmann - Gjasula, Vasiliadis - Pröger, Srbeny, Antwi-Adjei - Mamba - Trainer: Steffen Baumgart

FC Bayern im Jubiläumstrikot zum 120. Geburtstag

Der FC Bayern feiert am 27. Februar seinen 120. Geburtstag. Um dieses Jubiläum zu begehen, werden die Münchner offenbar ein besonderes Trikot herausbringen.

Das in kristallweiß gehaltene Dress mit dunkelroten Ärmeln soll an die erste Meistermannschaft 1932 erinnern. Die Bayern werden das Trikot laut Footyheadlines.com am 8. März im Spiel gegen den FC Augsburg tragen.

Die Outfits des FC Bayern: Alle Trikots seit den 90er Jahren © footyheadlines 1/33 Bayern feiert Ende Februar 120. Geburtstag. Zum Jubiläum gibt es ein Retro-Trikot, das die Münchner Gerüchten zufolge am 8. März gegen Augsburg tragen werden. Hier findet Ihr einen Blick auf die weißen Hemden sowie alle Bayern-Trikots seit den 90ern. © footyheadlines 2/33 Die Farbe wird "kristallweiß" genannt, während die Ärmel in einem dunklen Rotton gehalten sind. © footyheadlines 3/33 Eine weitere Besonderheit des Dresses ist das traditionelle Bayern-München-Liga auf der linken Brust, das nur angedeutet wird, sodass es nur vom Nahen bewundert werden kann. © getty 4/33 Saison 1990/91: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (rechts) © getty 5/33 Saisons 1991/92 und 1992/93: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (rechts) © getty 6/33 Saisons 1993/94 und 1994/95: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (rechts) © getty 7/33 Saison 1995/96: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte und rechts) © getty 8/33 Saison 1996/97: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (rechts) © getty 9/33 Saison 1997/98: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (rechts) © getty 10/33 Saison 1998/99: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 11/33 Saison 1999/00: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 12/33 Saison 2000/01: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 13/33 Saison 2001/02: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 14/33 Saison 2002/03: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 15/33 Saison 2003/04: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 16/33 Saison 2004/05: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 17/33 Saison 2005/06: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 18/33 Saison 2006/07: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 19/33 Saison 2007/08: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 20/33 Saison 2008/09: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 21/33 Saison 2009/10: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 22/33 Saison 2010/11: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 23/33 Saison 2011/12: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 24/33 Saison 2012/13: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 25/33 Saison 2013/14: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 26/33 Saison 2014/15: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 27/33 Saison 2015/16: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 28/33 Saison 2016/17: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 29/33 Saison 2017/18: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © getty 30/33 Saison 2018/19: Heimtrikot (links), Auswärtstrikot (Mitte), Europapokaltrikot (rechts) © fcbayern.com 31/33 Saison 2019/20: Das Heimtrikot ist traditionell in Rot gehalten. © FC Bayern 32/33 Auswärtstrikot: Derweil werden die Münchner in dieser Saison in der Fremde in Weiß auflaufen. © FC Bayern 33/33 Zum Abschluss gibt es das Trikot für die Champions-League-Saison 2019/2020.

FC Bayern München: Spielplan und nächste Gegner