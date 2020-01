FC Bayern München - Thomas Müller: "... dann müssen wir uns nicht verstärken"

Thomas Müller hat sich nach dem 4:0-Sieg bei Hertha BSC zur Personalproblematik des Rekordmeisters und möglichen neuen Transfers geäußert.

"Wenn in den nächsten Wochen die Ergebnisse passen, müssen wir uns nicht verstärken. Falls die Spiele in den nächsten Wochen nicht so gut ausfallen, hätten wir uns verstärken müssen", erklärte Müller angesprochen auf mögliche Neuzugänge nach dem Spiel in der Mixed Zone.

"Jeder hat auch andere Blickwinkel auf gewisse Dinge. Deswegen werden schon summa summarum die richtigen Entscheidungen getroffen, auch wenn es hinterher natürlich einfacher ist festzustellen, ob es die richtige Entscheidung war."

FC Bayern München: Die Noten der FCB-Spieler gegen Hertha © getty 1/15 Thiago organisierte das Spiel und schoss ein Tor. Perisic vertändelte stets aufs Neue, verzeichnete aber trotzdem zwei Scorerpunkte. Lewandowski traf nur vom Punkt. Die Noten und Einzelkritiken zu den FCB-Spielern beim 4:0-Sieg gegen Hertha BSC. © getty 2/15 Manuel Neuer: Erlebte einen beschäftigungslosen Nachmittag und musste bis zur 85. Minute keinen einzigen Schuss halten. Dann war er aber gegen Köpke zur Stelle. Note: 3. © getty 3/15 Benjamin Pavard: War offensiv weniger auffällig als sein Pendant auf links Davies. Mit einer starken Flanke bereitete er Lewandowskis vermeintliches 2:0 vor, das letztlich aber nicht zählte. Früh sah er eine Gelbe Karte. Note: 3. © getty 4/15 Jerome Boateng: Mit einem kapitalen Fehlpass ermöglichte Boateng der Hertha in der ersten Halbzeit eine große Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Generell wenig gefordert. Note: 3,5. © getty 5/15 David Alaba: Spielte keinen kapitalen Fehlpass, ansonsten aber alles wie bei Boateng. Souveräne Vorstellung jedoch wenig gefordert. Note: 3. © getty 6/15 Alphonso Davies: Von Beginn an agierte er sehr aktiv über seine linke Seite, ließ mit zunehmender Spieldauer aber etwas nach. Davies bestritt 23 Zweikämpfe und gewann fast zwei Drittel davon. Note: 3. © getty 7/15 Leon Goretzka: Kämpfte im Mittelfeld mehr als er spielte. In der 72. wurde er an einem Fallrückzieher gehindert und bekam dafür einen Elfmeter. Note: 3. © getty 8/15 Thiago: Organisierte das Spiel des FC Bayern aus der Tiefe. In Erinnerung blieben einige gute Diagonalpässe – und sein sehenswertes Tor zum 3:0. Verzeichnete die meisten Ballaktionen und Pässe beim FC Bayern. Note: 2,5. © getty 9/15 Philippe Coutinho: Zeigte sich sehr bemüht und war vor allem in der ersten Halbzeit an fast jedem Angriff beteiligt. Seinen zweifellos guten Ideen fehlte aber oftmals eine präzise Umsetzung. Note: 3,5. © getty 10/15 Thomas Müller: Mit seiner Direktabnahme brachte er den FC Bayern in der 60. in Führung. Bis dahin fiel er mit einigen guten Hereingaben von der rechten Seite auf – und danach ebenfalls. Eine führte zu Perisics 4:0. Note: 2,5. © getty 11/15 Robert Lewandowski: Bewies seine Klasse zunächst weniger im Toreschießen als viel mehr im Bällefestmachen mit dem Rücken zum Tor. In der zweiten Hälfte traf er, doch das Tor zählte wegen eines Fouls nicht. Später verwandelte er einen Elfmeter. Note: 2,5. © getty 12/15 Ivan Perisic: Kam immer wieder in aussichtsreichen Positionen an den Ball und schaffte es dann stets, die Chancen irgendwie zu vertändeln. Am Ende aber trotzdem mit zwei Scorerepunkten: Bereitete Müllers 1:0 vor und traf selbst zum 4:0. Note: 2,5. © getty 13/15 Leon Dajaku: Kam in der 79. für Davies ins Spiel und fiel in der Folge nicht auf. Keine Bewertung. © getty 14/15 Michael Cuisance: In der Schlussphase für Coutinho eingewechselt. War kürzer als Dajaku auf dem Platz, zeigte sich aber trotzdem bemühter. Keine Bewertung. © getty 15/15 Serge Gnabry: Kickte nach Wiedergenesung in der Schlussphase einige Sekunden mit. Keine Bewertung.

Flick: "Haben in der Defensive einen Mangel an Spielern"

Die verschieden Blickwinkel gibt es zurzeit zwischen Bayern-Trainer Hansi Flick und Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Bereits vor dem Spiel beklagte Flick bei Sky, dass "wir in der Defensive einen Mangel an Spielern haben". Auf der Pressekonferenz danach sagte er: "Wir haben das ganze intern bewertet. Jetzt haben wir wieder eine Woche Zeit. Schauen wir, was dabei rumkommt."

Salihamidzic entgegnete dem vor der Partie: "Der Winter-Transfermarkt ist schwer, weil die Klubs nicht gerne ihre besten Spieler im Winter abgeben wollen. Unsere Mannschaft zu verstärken ist auch schwer, weil sie schon sehr gut ist."