Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München: "Darf sich nicht davon leiten lassen, wen BVB oder Leipzig geholt haben"

Karl-Heinz Rummenigge hat über die Einkaufspolitik des FC Bayern München gesprochen. Zudem verriet der Vorstandsboss im Interview mit Münchner Merkur und tz, dass Oliver Kahn in den Transfer von Alvaro Odriozola involviert war.

"Wir müssen eine Kaderplanung machen, die exklusiv die FC-Bayern-Philosophie widerspiegelt", sagte Rummenigge. "Diese darf nicht nur sechs oder zwölf Monate Bestand haben, sondern muss auf Kontinuität angelegt sein."

Der FCB-Boss weiter: "Nachhaltigkeit ist aktuell ja ein großes Thema in unserer Welt und gerade am Transfermarkt darf man sich nicht davon leiten lassen, wen jetzt Borussia Dortmund oder RB Leipzig geholt hat." Denn: "Wir haben andere Voraussetzungen beim FC Bayern als unsere europäische Konkurrenz. Wir haben keinen Amerikaner, Russen oder Araber, der uns am Ende des Jahres unsere Rechnung bezahlt. Wir müssen unser Geld selber verdienen."

Rummenigge verriet zudem, dass der Transfer des spanischen Rechtsverteidigers Alvaro Odriozola, der von Real Madrid ausgeliehen wurde, der erste Wechsel war, in den das neue Vorstandsmitglied Oliver Kahn involviert war.

Manuel Neuer und Alexander Nübel im Vergleich: Statistiken der Hinrunde 19/20 © getty 1/19 Alexander Nübel geht zu den Bayern und trifft dort auf Manuel Neuer. Der Rest ist unklar: Sitzt Nübel nur auf der Bank? Wurden ihm Spiele vertraglich zugesichert? Wir vergleichen die beiden Keeper anhand ihrer OPTA-Daten aus der Hinrunde. © getty 2/19 SPIELE/GEGENTORE: Manuel Neuer - 17 Spiele/22 Gegentore © getty 3/19 Alexander Nübel: 15 Spiele/18 Gegentore © getty 4/19 SPIELE ZU NULL - Manuel Neuer: 5 Spiele ohne Gegentor © getty 5/19 Alexander Nübel: 4 Spiele ohne Gegentor © imago images 6/19 PARADEN - Manuel Neuer: 48 Paraden. © getty 7/19 Alexander Nübel: 46 Paraden. © getty 8/19 ABGEWEHRTE TORSCHÜSSE IN PROZENT - Manuel Neuer: 67,65 Prozent gehaltene Bälle. © getty 9/19 Alexander Nübel: 72,73 Prozent gehaltene Bälle. © getty 10/19 GEHALTENE ELFMETER - Manuel Neuer: Einen von vier Elfmetern pariert. © getty 11/19 Alexander Nübel: Keinen von vier Elfmetern pariert. © getty 12/19 PASSQUOTE - Manuel Neuer: 89,13 Prozent. © getty 13/19 Alexander Nübel: 66,47 Prozent. © getty 14/19 TORWARTFEHLER - Manuel Neuer: Kein Fehler, der zu einem Gegentor führte. © imago images 15/19 Alexander Nübel: Zwei Fehler, die zu Gegentoren führten. © getty 16/19 GEGENTORE VON AUSSERHALB DES STRAFRAUMES - Manuel Neuer: 4 Gegentore. © imago images 17/19 Alexander Nübel: Vier Gegentore von außerhalb des Strafraumes. © getty 18/19 KARTEN - Manuel Neuer: Keine Gelbe Karte, keine Rote Karte. © imago images 19/19 Alexander Nübel: Eine Gelbe Karte, eine Rote Karte.

"Natürlich, da war er dabei und hat auch einen wichtigen Beitrag dazu geleistet. Er hat sich den Spieler - das ist heutzutage durch die digitale Welt ja möglich - angeschaut und sich mit ihm detailliert auseinandergesetzt. Oli war absolut dafür, dass wir den Spieler verpflichten. Wir wollten dem Trainer damit in der Defensive eine Option mehr geben", sagte der 64-Jährige.

Laut Rummenigge sei man sich beim FCB einig gewesen, dass ein neuer Abwehrspieler geholt werden musste: "Wir hatten ja vor Weihnachten noch ein Gespräch und es war damals schon klar, dass einige Spieler, vor allem in der Abwehr, leider länger ausfallen. Damit war klar, dass wir vor allem in der Defensive schon ziemlich dünn aufgestellt sind. Die Entscheidung, Alvaro auszuleihen, ist aus der gemeinschaftlichen Diskussion heraus entstanden, die wir nach dem Trainingslager in Doha geführt haben."

Auch zur viel diskutierten Sommer-Verpflichtung von Schalkes Keeper Alexander Nübel bezog Rummenigge Stellung: "Also mal ehrlich: Wir wären ja im falschen Film, wenn wir einen Spieler, der als der beste Nachwuchstorhüter gehandelt wird, der ablösefrei auf dem Markt ist, nicht holen wollen würden."