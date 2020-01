FC Bayern - Neuer Rechtsverteidiger soll kommen: Das fehlende Teil in Flicks Abwehr-Puzzle

FC-Bayern-Trainer Hansi Flick wünscht sich für die Rückrunde einen neuen Rechtsverteidiger. Mit den beiden bisherigen Optionen hat er indes andere Pläne.

Ein bisschen schmunzeln musste Hansi Flick dann schon, als er zum wilden Gerücht, das von der Insel herübergeschwappt war, gefragt wurde. Dem englischen Daily Mirror zufolge sei der FC Chelsea, Champions-League-Achtelfinalgegner des FC Bayern im Februar, an der Verpflichtung David Alabas im Winter interessiert und bereit, 70 Millionen Euro für den Österreicher nach München zu überweisen.

Ob man Flicks Grinsen so deuten könne, dass Alaba für den Moment unverkäuflich sei? "Das würde ich so stehenlassen, absolut", stellte der Trainer des deutschen Rekordmeisters klar. Natürlich hat der 54-Jährige keinerlei Intention, Alaba abzugeben. Immerhin avancierte der langjährige Linksverteidiger in den vergangenen Monaten zum Abwehrchef auf einigermaßen ungewohnter Position.

Aufgrund der prekären Personallage musste Alaba im Zentrum ran und spielte sich als Innenverteidiger fest. "Es geht immer nach Leistung. Wir sind auf der linken Seite mit Alphonso Davies sehr gut besetzt. Alaba macht es derzeit sehr gut. Er hat eine große Palette an Möglichkeiten und gezeigt, dass er eine Mannschaft führen kann. Das sind die Kriterien, die ein Abwehrchef erfüllen muss", sagte Flick bezüglich der Defensiv-Konstellation Davies/Alaba, die tatsächlich gemeinsam auf links beziehungsweise halblinks zu gefallen wusste.

Hansi Flick wünscht sich einen neuen Rechtsverteidiger

Bedarf sieht Flick hingegen noch auf der anderen Abwehrseite. Im Rahmen der Pressekonferenz in Doha, wo die Münchner auch in diesem Jahr wieder ihr Winter-Lager aufgeschlagen haben, machte er unverblümt deutlich, dass er sich noch einen Rechtsverteidiger für die Rückrunde wünscht.

"Wir schauen, was wir im Kader noch machen können. Es ist in der Winterpause aber nicht so einfach", erklärte Flick und schob nach: "Ein Rechtsverteidiger ist wichtig. Das würde uns mehr Optionen bieten. Eine Option mehr würde uns guttun." Joshua Kimmich und Benjamin Pavard, die jene Position in der laufenden Saison bislang bekleideten, spielen in Flicks Plänen andere Rollen. Kimmich ist auf Dauer als Sechser eingeplant, Pavard soll hauptsächlich im Zentrum agieren.

In den vergangenen Tagen und Wochen wurden besonders drei Akteure als potenzielle Kandidaten für rechts hinten gehandelt: Lukas Klostermann von Ligakonkurrent RB Leipzig, ManCity-Profi Joao Cancelo sowie der Ex-Leverkusener Benjamin Henrichs, der aktuell bei der AS Monaco unter Vertrag steht. Für den Sommer sollen die Münchner außerdem den von Real Madrid an Borussia Dortmund ausgeliehenen Achraf Hakimi im Auge haben.

Während der ernstzunehmende Meisterschaftsanwärter aus Leipzig einen seiner Leistungsträger wohl nicht im Winter ziehen lassen wird und Henrichs sich offenbar gegen einen Wechsel in die bayrische Landeshauptstadt entschieden hat, will Skyblues-Coach Pep Guardiola Cancelo allem Anschein nach keine Steine in den Weg legen, sollte der Portugiese die Ambition haben, den amtierenden englischen Champion zu verlassen: "Er muss entscheiden, ob er bei uns weitermachen will oder nicht. Das ist ein freies Land und jeder kann selbst entscheiden, was er aus seinem Leben macht", sagte Guardiola zuletzt.

FC Bayern München: Mögliche Ab- und Zugänge im Winter © getty 1/21 Der FC Bayern ging kurz vor der Winterpause personell am Stock. Im letzten Spiel gegen den VfL Wolfsburg standen Trainer Hansi Flick lediglich elf Profi-Feldspieler zur Verfügung. © getty 2/21 Außerdem verletzte sich mit Javi Martinez eine weitere Stammkraft beim Hinrunden-Finale schwer. Der spanische Routinier muss wegen eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel mindestens sechs Wochen kürzertreten. © imago images 3/21 Darüber hinaus fallen noch Lucas Hernandez (Innenbandriss im Sprunggelenk) und Niklas Süle (Kreuzbandriss) zum Rückrundenstart aus. Muss der Rekordmeister auf dem Winter-Transfermarkt aktiv werden? © getty 4/21 Es werde "nicht viel passieren", meinte Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Rande des Wolfsburg-Spiels. Gleichwohl werde man sich "alle Optionen offenhalten". SPOX und Goal geben einen Überblick über die möglichen Transferaktivitäten des FCB. © getty 5/21 MÖGLICHE ABGÄNGE - DAVID ALABA: Der FC Chelsea plant laut "Daily Mirror", im Winter ein Angebot in Höhe von rund 70 Millionen Euro für den Verteidiger zu machen. Demnach ist Trainer Frank Lampard unzufrieden mit seiner linken Abwehrseite. © getty 6/21 Alaba gab kürzlich zu, sich grundsätzlich einen Abgang aus der Bundesliga vorstellen zu können. Zunächst habe er aber Ziele mit dem FC Bayern - zudem ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Münchner den Stammspieler jetzt abgeben. © getty 7/21 JEROME BOATENG: Im Sommer schon fast in Italien gelandet, ranken sich nach wie vor Abschiedsgerüchte um den Routinier. Der FCB würde Boateng ob seines personellen Engpasses in der Defensive aber vorzugsweise bis zum Saisonende halten. © getty 8/21 Erhält Boateng ein gutes Angebot, wäre der immer wieder kritisierte Weltmeister von 2014 einer Luftveränderung im Winter gegenüber aber nicht abgeneigt. Mehrere Medien berichten, dass es bereits Kontakt mit dem FC Arsenal gibt. © getty 9/21 JAVI MARTINEZ: Wie Boateng 31, wie Boateng nicht mehr der Schnellste. Auch wenn Flick ihm großes Vertrauen entgegenbringt, wird derzeit rege über einen Abschied des verletzten Spaniers spekuliert. © getty 10/21 Martinez‘ Ex-Klub Athletic Bilbao gilt als interessiert. Nach Informationen von SPOX und Goal würde der Defensiv-Allrounder eine Rückkehr zu den Basken aber frühestens im Sommer anpeilen. Tendenz Anfang Januar: Martinez bleibt. © getty 11/21 MÖGLICHE ZUGÄNGE – BENJAMIN HENRICHS: Der dreimalige Nationalspieler steht auf der Wunschliste von Salihamidzic, wie sein Berater kürzlich gegenüber "t-online" preisgab. Allerdings soll sich Henrichs nun gegen einen Wechsel an die Isar entschieden haben. © getty 12/21 Henrichs' Wahl, das berichtet die "Bild", sei auf RB Leipzig gefallen. Ausschlag gegeben habe eine Gespräch mit RB-Trainer Julian Nagelsmann sowie der langfristige Vertrag, den die Sachsen ihm angeblich bieten. © getty 13/21 Die Bayern hingegen sollen nur ein Leihgeschäft mit der Option auf eine feste Verpflichtung ins Auge gefasst haben. Henrichs ist aber nicht die einzige Option für die Rechtsverteidiger-Position. © getty 14/21 JOAO CANCELO: Der portugiesische Rechtsverteidiger wird ebenfalls mit den Bayern in Verbindung gebracht. Nach Informationen von SPOX und Goal gab es bisher aber keine Kontaktaufnahme zwischen Cancelo und dem FCB. © getty 15/21 Der Profi von Manchester City kommt unter Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola kaum zum Zug und will vor der EM genügend Spielpraxis. Auch andere Vereine, darunter sein ehemaliger Klub FC Valencia, sind an dem 25-Jährigen dran. © getty 16/21 UNAI NUNEZ: Für den Fall, dass kein Rechtsverteidiger kommt und Benjamin Pavard weiter seiner aktuellen Position treu bleibt, wäre Nunez ein Kandidat für die Innenverteidigung. Der FCB scoutet den spanischen Nationalspieler seit der U21-EM im Sommer. © getty 17/21 Nunez kann seinen Verein Athletic Bilbao für eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro verlassen. Da er aktuell nur Innenverteidiger Nummer drei bei den Basken hinter Inigo Martinez und Yeray Alvarez ist, deutet vieles auf einen Wechsel hin. © getty 18/21 Nach Informationen von SPOX und Goal ist West Ham United bereit, die Klausel von Nunez zu bezahlen. Zudem sind zwei weitere englische Klubs stark an dem 22-Jährigen interessiert. Allerdings würde er am liebsten nach München wechseln. © getty 19/21 LEROY SANE: Das Objekt der Begierde. Die Bayern arbeiten seit Sommer an einer Verpflichtung des City-Stars. Zur neuen Saison soll er kommen, heißt es, laut “Sport Bild“ pocht Sane jedoch bereits auf einen sofortigen Wechsel an die Isar. © getty 20/21 Dieses Szenario ist allerdings unwahrscheinlich. Zum einen ist Sane nach seinem Kreuzbandanriss zu Saisonbeginn noch immer nicht fit, zum anderen wäre er im Sommer günstiger als aktuell, da sein Vertrag bei City 2021 ausläuft. © getty 21/21 Prognose: Sollte Englands Meister nicht mit dem Preis runtergehen und Sane nicht flehend um einen sofortigen Wechsel bitten, wird es im Januar keinen Wechsel geben. Laut "Brazzo" seien große Transfers mitten in der Saison "immer schwierig".

Hasan Salihamidzic: "Wir schauen, wie es im Trainingslager läuft"

Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte kurz vor der Abreise nach Katar am Samstag noch erklärt, dass man sich nach Verstärkungen umschaue. "Wir lassen uns alle Optionen offen. Wir schauen, wie das Trainingslager läuft. Danach entscheidet der Trainer, ob wir reagieren oder nicht." Diese Entscheidung hat Flick offenbar bereits gefällt. Auch, weil die Bayern besonders in der Defensive weiterhin mit einem personellen Aderlass zu kämpfen haben.

Zwar reiste Lucas Hernandez mit nach Doha und steht somit erstmals seit seinem Innenbandriss im Sprunggelenk wieder mit seinen Teamkollegen auf dem Trainingsplatz, ein Comeback dürfte sich aber dennoch hinziehen. "Er ist gestern zum ersten Mal gelaufen", sagte Flick. "Er wird bei taktischen Dingen - so gut es geht - mitmachen, aber kein richtiges Mannschaftstraining absolvieren." Man müsse behutsam mit dem Defensivspezialisten umgehen.

Flick mit Lob für Jerome Boateng

Neben dem Weltmeister fehlen Niklas Süle und Javi Martinez (Muskelbündelriss) als mögliche Alternativen für die Innenverteidigung, ein Abgang Jerome Boatengs noch in diesem Winter ist für Flick wohl auch vor diesem Hintergrund derzeit kein Thema.

"Er hat im Urlaub gut trainiert", attestierte Flick dem 31-Jährigen und ergänzte bezüglich der zuletzt abermals aufkeimenden Gerüchte um Boateng: "Ich bin gespannt, wie die kommenden Wochen ausschauen, vergeude aber derzeit keinen Gedanken daran, ihn abzugeben. Das kann ich mir aktuell nicht vorstellen."

Ohnehin nicht, solange Flick keinen neuen Rechtsverteidiger, der "sofort weiterhelfen kann", als komplettierendes Teil für sein Abwehrpuzzle erhalten hat.