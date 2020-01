Bayern-Trainer Hansi Flick verteidigt Transferforderung: "Habe meine Meinung fachlich begründet"

Bayern-Trainer Hansi Flick hat auf dem Rückflug der Mannschaft aus dem Trainingslager in Katar in einer Medienrunde über die Entwicklungen der letzten Tage gesprochen. Dabei erklärte der 54-Jährige seinen Wunsch nach Verstärkungen und zeigte sich von der Replik von Sportdirektor Hasan Salihamidzic unbeeindruckt.

Außerdem sprach Flick über die Genesung von Robert Lewandowski und die Entwicklung der jungen Spieler im Kader. Von Philippe Coutinho erhoffe er sich zum Rückrundenauftakt gegen Hertha BSC "einen Sprung".

Hansi Flick über...

... sein Fazit nach dem Trainingslager: "Wir haben intensive Tage gehabt und sie gut genutzt. Die Mannschaft hat hervorragend mitgezogen. Die Intensität war sehr hoch. Gesundheitlich haben wir wenige Probleme gehabt, bis auf Serge Gnabry, er ist der einzige Wermutstropfen."

... den Stand bei Robert Lewandowski: "Bei ihm sieht es wirklich sehr gut aus. Er hat ja schon wieder trainiert. Es war richtig, ihn zuhause zu lassen. Er könnte am Wochenende gegen die Hertha eventuell dazustoßen. Für ihn ist es wichtig, dass er keine Schmerzen mehr hat."

... Serge Gnabry: "Es hat sich ein bisschen verbessert, aber nicht in der Form, wie wir es erhofft haben. Diese Woche wäre für ihn enorm wichtig gewesen, weil er einer ist, der immer mal wieder Probleme hat. Deswegen wäre eine gute Basis für ihn absolut notwendig gewesen. Wir müssen gucken, wie wir ihn auf die Reihe bekommen. Wir wollen ihn bis zum Ende der Saison auf einem hohen Niveau haben."

Am letzten Spieltag der Hinrunde schnupperte er erstmals BL-Luft, jetzt durfte er mit ins Trainingslager. © getty 8/37 Dajaku gab in Katar ein positives Bild ab und wirkte enorm engagiert. © getty 9/37 Oliver Batista-Meier (OM, 18, Vertrag bis 2023): Batista Meier wurde 2018 mit der Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet und gilt als eines der verheißungsvollsten Talente am Bayern-Campus. © getty 10/37 In der Saison kam er in der 2. Mannschaft (2 Tore) und in der U19 (8 Tore) zum Einsatz und stand zweimal im Profi-Kader. Auch er mischte in Doha kräftig mit. Der 18-Jährige könnte es in die 1. Mannschaft packen, die Veranlagung hat er. © getty 11/37 Chris Richards (IV, 19, Vertrag bis 2023): Richards wurde vor einem Jahr fest vom FC Dallas verpflichtet, nachdem er sechs Monate auf Leihbasis beim FC Bayern spielte. Campus-Leiter Sauer begründete damals: "Wir sehen großes Potenzial in ihm". © getty 12/37 Der US-Boy ist in der zweiten Mannschaft in der Viererkette gesetzt, kam in 15 Ligaspielen zum Einsatz. Sollte sich ein weiterer Abwehrspieler bei den Profis verletzen, könnte ihm sein BL-Debüt winken. Ansonsten ist er bei den Amateuren gut aufgehoben. © getty 13/37 Bright Akwo Arrey-Mbi (IV, 16, Vertrag bis 2022): Der 16-Jährige kam 2019 von Chelsea und durfte als jüngster Spieler mit nach Doha. Joshua Kimmich, der Arrey-Mbi aufgrund seines muskulösen Körperbaus als "Biest" bezeichnete, schwärmte von dem Youngster. © getty 14/37 Auch David Alaba zeigte sich begeistert über die Leistungen des U-Nationalspielers. Arrey-Mbi ist ein klassischer Innenverteidiger und ist physisch sehr weit. Mit seiner Verpflichtung könnte dem FCB mit Blick auf die Zukunft ein Glücksgriff gelungen sein. © getty 15/37 Neben den sechs Talenten, die aktuell im Fokus stehen, sind zudem noch einige Youngster zu nennen, die schon Profi-Luft schnuppern durften, aktuell woanders spielen oder erst in ein paar Jahren interessant werden könnten. Eine Übersicht. © getty 16/37 Michael Cuisance (ZM, 20, Vertrag bis 2024): Hat nach seinem Wechsel von Mönchengladbach noch nicht den erhofften Durchbruch bei den Profis geschafft und befindet sich nach wie vor im Wartestand. © getty 17/37 Cuisance wurde zwar von Flick für seine technische Klasse gelobt, die Körpersprache auf dem Trainingsplatz in Doha wirkte aber nicht immer vollends engagiert. Hat zweifellos das nötige Talent, muss aber wohl im Kopf noch reifen. © getty 18/37 Fiete Arp (ST, 20, Vertrag bis 2024): Der Neuzugang aus Hamburg hatte im vergangenen halben Jahr immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und wurde dementsprechend immer wieder zurückgeworfen. © getty 19/37 Arp arbeitete in Doha an seinem Comeback, fiel im Kreise der Großen allerdings nur bedingt auf. Der 20-Jährige könnte in naher Zukunft leihweise zu einem Klub wechseln, der ihm Spielzeit generiert. © getty 20/37 Adrian Fein (ZM, 20, Vertrag bis 2023): Die Bayern wissen ganz genau, welch großes Talent sie in Adrian Fein ausgebildet haben. Dementsprechend verlängerte der Rekordmeister kurz vor Jahreswechsel seinen Vertrag bis 2023. © getty 21/37 Ist auf Leihbasis bis zum Sommer beim HSV, bei dem er Leistungsträger ist. Nach seiner Rückkehr soll er laut tz in den Profi-Kader integriert werden. Bei ihm sind alle Anlagen gegeben. © getty 22/37 Lars Lukas Mai (IV, 19, Vertrag bis 2022): Schon im April 2018 debütierte der Dresdner unter Jupp Heynckes in der Bundesliga, spielte am Ende der damaligen Saison in der Innenverteidigung sogar zweimal über die volle Distanz. © getty 23/37 Seitdem sind allerdings keine weiteren Partien in Deutschlands Beletage für den 19-Jährigen hinzugekommen, obwohl er gleich mehrfach im Kader stand. Zumeist läuft Mai für die Amateure auf, bei denen er in der aktuellen Spielzeit 17-mal zum Einsatz kam. © getty 24/37 Christian Früchtl (TW, 19, Vertrag bis 2022): Der Niederbayer spielt schon seit über fünf Jahren beim FCB und gilt als große Nachwuchshoffnung auf der Torhüterposition. Wie viele seiner jungen Kollegen spielt auch er als Stammkraft in der 2. Mannschaft. © getty 25/37 In Doha gehörte er zum Torwart-Aufgebot mit Neuer, Ulreich und Hoffmann. Verlängerte erst im November seinen Vertrag bis 2022, könnte aber nach der Verpflichtung von Alexander Nübel ins Hintertreffen geraten. Zunächst soll er wohl verliehen werden. © getty 26/37 Malik Tillman (OM, 17, Vertrag bis 2021): Nachdem es seinen Bruder Timothy Anfang des Jahres zu Greuther Fürth zog, ist er der einzig verbliebene Tillman bei den Bayern. © getty 27/37 Mit 17 Jahren ist er in der U19 der Knipser vom Dienst, obwohl er sich selbst lieber auf der Acht oder Zehn sieht, wie er der Bild-Zeitung verriet. Jochen Sauer sagt über ihn: "Er hat eine sehr gute Technik und ist schwer vom Ball zu trennen." © getty 28/37 Timossi Andersson (RF, 18, Vertragsdauer unbekannt): In Anderssons Fall sind die Bayern auf der Suche nach neuen Talenten in Schweden fündig geworden. 2018 wechselte der Skandinavier von Helsingborg nach München und fasste umgehend Fuß. © imago images 29/37 Mitte vergangenen Jahres wurde er allerdings von einer Verletzung zurückgeworfen und hat seit seiner Rückkehr beim Trainergespann Danny Schwarz und Martin Demichelis einen schweren Stand. Schwer zu sagen, ob er in Zukunft für die Profis infrage kommt. © getty 30/37 Ryan Johansson (ZM, 18, Vertrag bis 2020): Der 18-jährige Luxemburger, der auch einen irischen Pass besitzt, wurde 2017 nach München gelockt. Dort durchlief er zunächst die U17, mittlerweile spielt er in der U19. © getty 31/37 Erstmals vor größerem Publikum spielte Johansson beim Audi Cup 2019, als er starkes Zweikampfverhalten zeigte. Kann aber nicht nur seinen Körper einsetzen, sondern auch mit der feinen Klinge agieren. In der A-Jugend mit 7 Vorlagen bester Assistgeber. © getty 32/37 Paul Will (ZM, 20, Vertrag bis 2021): Der Mittelfeldmann stand in dieser Saison am ersten Spieltag im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Will spielt in der zweiten Mannschaft regelmäßig, ist allerdings kein Akteur, der großartig herausragt. © getty 33/37 Für die Bayern-Profis wird es für den 20-Jährigen voraussichtlich nicht mehr langen, dafür vielleicht bei einem Zweitligaklub. © imago images 34/37 Jamal Musiala (OM, 16, Vertrag bis 2022): Musiala kam im Doppelpack mit Arrey-Mbi vom FC Chelsea zu den Bayern. Anders als sein robuster Kumpel besticht der gebürtige Fuldaer vornehmlich mit seiner Technik. © imago images 35/37 Da der erst 16 Jahre alte Musiala körperlich nicht ansatzweise so weit wie der gleichaltrige Arrey-Mbi ist, spielt er in der U17. Dort überzeugt er mit sechs Toren und zwei Vorlagen. © imago images 36/37 Yusuf Kabadayi (ST, 15, Vertrag bis 2022): Mit 15 Jahren mischt er die U17 auf, traf in dieser Saison in 14 Spielen schon achtmal. Kabadayis Stärken liegen nicht nur im Abschluss, auch im Eins-gegen-Eins ist der Offensivmann hochbegabt. © imago images 37/37 Zudem verfügt er über enormes Tempo. Spielt für die türkische U-Nationalmannschaft, allerdings soll der DFB bemüht sein, sich Kabadayis Dienste zu sichern.

... seine Forderung nach Verstärkungen: "Ich habe meine Meinung ehrlich gesagt und fachlich begründet. Mir geht es immer um den Verein. Wir haben alle hohe Ziele und müssen eine Basis schaffen, um diese Ziele erreichen zu können. Die Verletzungssituation ist nicht gerade berauschend. Das kann man so nicht beeinflussen. Die Winter-Periode ist dazu da, um gewisse Dinge regulieren. Das war einfach mein Anliegen, das auch so zu äußern. Das werden die Spieler mit Sicherheit auch nicht anders sehen."

... die Reaktion von Salihamidzic: "Das möchte ich nicht kommentieren und interpretieren. Es ist einfach der Situation geschuldet. Ich sehe meine Mannschaft und den Verein, wir wollen erfolgreich spielen. Darauf liegt mein Fokus. Ich habe damit überhaupt kein Problem."

... den Auftakt in die Rückrunde ohne englische Wochen: "Es wäre fatal, wenn man die Winterpause hat und direkt mit englischen Wochen einsteigt. Es ist wichtig für jede Mannschaft, nach einer kurzen Vorbereitungsphase auch Wochen zu haben, in denen man nacharbeiten kann. Deshalb bin ich froh, dass wir zwei Wochen haben, in denen wir auch noch etwas im Ausdauerbereich machen können. Die Spieler haben eine Pause gebraucht, haben vor der Winterpause alle Körner rausgehauen. Wenn man dann die Premier League (ohne Winterpause) sieht, das ist für die Spieler schon eine enorme Belastung. Auch wenn die englischen Mannschaften viele Spieler zur Verfügung haben."

... die Diskussion um Nübel und Neuer: "Das sind Dinge, die ich nicht beurteilen kann und die mich auch nicht interessieren. Wir sehen zu, dass wir möglichst Ruhe haben, aber das sind Dinge, mit denen wir uns immer auseinandersetzen müssen. Wir müssen am Wochenende erfolgreich Fußball spielen. Ich weiß nicht, ob das Interna waren, die nach außen gedrungen sind. Das will ich nicht kommentieren. Ich will meine Mannschaft auf das erste Spiel gegen Hertha vorbereiten."

... die Frage, ob die hohen Ziele mit dem aktuellen Kader erreichbar sind: "Wenn alle fit und gesund sind, hat der Kader sehr hohe Qualitäten. Wir alle wissen, dass auch in der Champions League ein bisschen Glück dazugehört. Die Mannschaft ist qualitativ sehr gut. Aber klar ist auch, dass wir auf ein paar Positionen dünn besetzt sind. Kingsley Coman, Serge Gnabry und Ivan Perisic haben wir außen, aber Kingsley und Serge fallen aufgrund ihrer körperlichen Situation immer mal wieder aus. Wir alle wissen, dass es nicht die Lieblingsposition von Philippe Coutinho ist. Das ist ein kleines, vielleicht auch ein großes Risiko. Ich muss unserer medizinischen Abteilung ein Kompliment machen, wie die das alles handhaben. Sie sind von morgens bis spät abends am Mann, haben es diese Woche sehr gut gemacht. Wir haben in unserer medizinischen Abteilung enorm viel Qualität."

... mögliche Einsätze der jungen Spieler, die im Trainingslager waren: "Dagegen spricht nichts. Wenn man hohe Ziele hat, braucht man aber Qualität. Wir alle haben mal angefangen mit Fußball und sind reingeschmissen worden. Wir haben das jetzt mit Joshua Zirkzee geschafft. Auch, wenn das nur wenige Minuten waren. Er hat es sehr gut gemacht. Was von einem Stürmer gefordert wird, hat er umgesetzt. Der FC Bayern hat in eine gewisse Spiel-DNA entwickelt. Wenn wir so spielen wollen, brauchen wir auch die Spieler dazu. Natürlich haben wir junge talentierte Spieler und ich bin auch jemand, der diese bewusst Spieler mitgenommen hat. Wir haben einen 16-Jährigen (Bright Arrey-Mbi, Anm. d. Red.) dabei gehabt. Wie er aufgetreten ist, hat vielen imponiert. Auch die etablierten Spieler haben gesehen, dass Qualität da ist. Aber es ist ein weiter Weg, Stammspieler bei Bayern München zu werden. Wir als Trainerstab haben es uns vorgenommen, die jungen, talentierten Spieler weiterzubringen und mit ihnen den nächsten Schritt zu machen. Vielleicht folgt in den nächsten Jahren der nächste langersehnte Müller, Lahm, Alaba oder Schweinsteiger. Das würde uns allen und dem Verein sehr gut tun."

... seine Erwartungen an Coutinho in der Rückrunde: "Philippe ist ein begnadeter Fußballer. Man muss ihn als Persönlichkeit kennen: Er ist eher zurückhaltend und vielleicht auch ein bisschen in sich gekehrt. Er braucht auch das Zusammenspiel mit den Spielern, da haben wir ihn noch nicht genug integriert. Die Vorbereitung hat ihm aber sehr gut getan, auch wenn er wie alle Spieler in den letzten Tagen müde war. Er wird den Sprung machen, den wir uns alle erhoffen, davon bin ich absolut überzeugt. Nächste Woche steht vieles mit Ball auf dem Plan. Dann wird er den Sprung machen und hoffentlich gegen Hertha zeigen, welche Klasse er hat."

... das Testspiel gegen Nürnberg: "Wir haben es bewusst so gewählt, dass wir direkt nach Nürnberg fliegen, um auch hier kurze Wege zu gewährleisten. Ich bin gespannt, wie die Mannschaft es morgen umsetzt. Auch mit Müdigkeit kann man Leistung bringen. Es geht darum, den inneren Schweinehund zu überwinden."

... aktives Coaching von der Seitenlinie: "Die Spieler hören wenig, aber es gibt immer Zeichen, die man senden kann. Aktives Coachen ist für mich, bei einer Unterbrechung einen Spieler zu mir zu holen. Außen wild zu gestikulieren bringt der Mannschaft nichts. Das bringt nur Unruhe auf der Bank. Es ist wichtig, dass man Ruhe bewahrt und die Übersicht behält."