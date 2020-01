FC Bayern München: Pressekonferenz mit Hansi Flick im LIVETICKER

Am 20. Spieltag trifft der FC Bayern München auswärts auf Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr im Liveticker). Mit einem Sieg könnte das Team von Trainer Hansi Flick sogar die Tabellenführung übernehmen. Heute stellt sich Flick auf der Pressekonferenz zum Spiel den Fragen der Medienvertreter. Hier könnt Ihr die PK im Liveticker mitverfolgen.

FC Bayern, Pressekonferenz mit Hansi Flick heute im LIVETICKER: Vor Beginn

Hansi Flick über ...

... das anstehende Spiel gegen Leipzig: "Man wird hier an jedem Spiel gemessen und gewertet. Das tut mir auch gut. Jeder einzelne Spieler wird daran gemessen, wie erfolgreich wir spielen. Das Gute ist, dass viele Spieler schon sehr lange da sind und die Mechanismen kennen, die in München greifen. Sie fokussieren sich auf den Erfolg, auf das, was Leistung ausmacht. Von daher ist es für uns erst einmal wichtig, am Samstag in Mainz gut zu spielen. Der Gegner wird uns in gewissen Situationen unter Druck setzen, schnell umschalten. Sie haben in der Offensive schnelle und gute Spieler, die den Torabschluss suchen. Wir denken von Spiel zu Spiel, Leipzig interessiert uns noch überhaupt nicht."

... den internationalen Vergleich: "Wir brauchen uns nicht groß zu verstecken. Bin guter Dinge, dass es in die richtige Richtung weitergeht."

... die Spielweise der Bayern: "Wenn man eine Spielidee hat, ist es wichtig, dass auch umzusetzen. Dafür trainiert man jeden Tag. Deshalb ist mir wichtig, dass wir diese Elemente im Spiel sehen, gutes Kombinationsspiel, viele Torchancen. Gegen Wolfsburg und Freiburg haben wir mit Glück gewonnen, dafür hatten wir viele Chancen gegen Gladbach und Leverkusen und das Glück nicht auf unserer Seite. Es war mir wichtig, dass wir gut in die Rückrunde kommen nach der kurzen Pause und der kurzen Vorbereitung. Da weiß man nicht, wo man steht. Mit dem Abschlusstraining vor dem Hertha-Spiel ist das Vertrauen in die Mannschaft zurückgekommen. Momentan verkaufen wir uns als Team sehr gut, arbeiten zusammen, jeder bringt sich ein. Das ist mir enorm wichtig. Wir sind auf einem sehr guten Weg, sind aber in jedem Spiel gefordert."

... die Rückkehr von Lucas Hernandez: "Momentan stimmt die Leistung von Davies und Alaba. Wir müssen gucken, dass wir ihn auf den Stand bringen, wie er vor seiner ersten Verletzung bei Atletico war. Dass er seine Qualitäten zu 100 Prozent bei uns einbringen kann."

... Leon Goretzka: "Wir haben im Mittelfeld drei Positionen und sieben Spieler, die sie bekleiden können. Da ist der Konkurrenzkampf sehr groß. Leon hat gegen Schalke 04 ein sehr gutes Spiel gemacht. Er hat enorme Qualität, ist Box-to-Box sehr stark. Gefällt mir sehr gut, dass er unser Defensivspiel verstärkt. Wir haben ein kompaktes, defensivstarkes Mittelfeld, können aber auch in der Offensive Impulse setzen. Da ist er ein wichtiger und guter Spieler."

... Transfers am Deadline Day: "Ich bin wirklich zufrieden (mit dem Kader). Wenn man die letzten beiden Spiele gesehen hat, sieht man, dass die Mannschaft enorme Qualität hat und sie einbringt. Gegen Bayern München zu spielen ist für viele Teams ein Highlight, deshalb müssen wir mit 100 Prozent an die Sache herangehen."

... Kingsley Coman: "Erfreulich, dass Kingsley Coman wieder im Kader ist. Er wird jetzt integriert, vielleicht ist er nächste Woche voll dabei. Er macht sich gut. Wir freuen uns, dass wir kurz oder lang wieder auf ihn zurückgreifen können. Lucas Hernandez trainiert schon zehn Tage mit, er könnte nächste Woche vielleicht wieder zur Verfügung stehen."

... den Streit zwischen Jerome Boateng und Leon Goretzka: "Wir haben das als Team besprochen. Grundsätzlich halte ich nicht viel von Strafen. Unter mir ist es das erste Mal vorgekommen. Ich erwarte solche Formen der Emotionen nicht nochmal."

Vor Beginn: Um 12 Uhr wird sich Hansi Flick den Fragen der Medienvertreter stellen. Thema wird natürlich das Spiel gegen Mainz sein, aber auch der Deadline Day und die Fitness seiner Spieler. Außerdem dürfte der Trainingsstreit zwischen Jerome Boateng und Leon Goretzka thematisiert werden.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Bundesligaspiel gegen Mainz 05.

