FC Bayern, News und Gerüchte - Sandro Wagner: "Generation um Kimmich, Süle und Gnabry weltklasse"

Sandro Wagner hat die Generation um Joshua Kimmich beim FC Bayern gelobt. Der will in Zukunft seine Emotionen besser kontrollieren. Außerdem hat der FCB eine Verpflichtung von Emre Can womöglich ad acta gelegt.

FCB - Sandro Wagner: "Generation um Kimmich, Süle und Gnabry weltklasse"

Sandro Wagner hat dem FC Bayern "mit Blick auf die nächsten sechs, sieben Jahre [...] eine rosige Zukunft" prognostiziert. Der ehemalige Stürmer des FC Bayern nannte im kicker-Interview als Grund die Generation um Joshua Kimmich.

Diese sei jetzt schon "weltklasse" und werde daher auch demnächst nach Champions-League-Titeln greifen, ähnlich wie die Generation Schweini/Lahm. "Jeder Bayern-Fan kann beruhigt in die Zukunft schauen und Brazzo sowie den anderen Entscheidungsträgern vertrauen", sagte Wagner.

Der 32-Jährige spielte von Januar 2018 bis Januar 2019 mit Kimmich und Co. bei den Münchnern zusammen, ehe er sich für einen Wechsel nach China zu Tianjin Teda entschied. "Klar, ich vermisse den FC Bayern und meine Freunde dort sehr - und bin froh, dass ich in der Zukunft die Möglichkeit habe, in anderer Funktion zu meinem Verein zurückzukehren", sagte er.

FC Bayern: Kimmich will Emotionen besser kontrollieren

Joshua Kimmich gilt trotz seiner 24 Jahre bereits als Führungsspieler und Leader beim FC Bayern. Im Interview mit dem kicker hat er angegeben, dass er dabei seine Emotionen aber besser kontrollieren wolle.

Er neige dazu, "dass ich, wenn ich in einem Trainingsspiel oder sonst wo wütend bin, manchmal noch dazu den Kopf zu verlieren. Dann habe ich eine solche Wut in mir und versuche alles, um es selbst zu regeln. Es ist dann so ein Überdrang, der am Ende auch zum Nachteil werden kann".

Abschauen will er sich die kontrollierten Emotionen von Rafael Nadal. "Hätte er jemals einen Schläger zertrümmert, wäre es ein Verlust an Selbstkontrolle gewesen. Da hat er Recht: Bei allem Ehrgeiz und dieser Emotionalität muss man ab einem gewissen Punkt die Kontrolle wahren", sagte Kimmich.

Joshua Kimmich: Spielerstatistiken beim FC Bayern 2019/20

Wettbewerb Spiele Tore Torvorlagen Bundesliga 18 1 4 Champions League 6 1 - DFB-Pokal 2 - 1

FC Bayern München gegen FC Schalke 04: Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel © imago images 1/29 Der FC Bayern hat sein Heimspiel gegen Schalke 04 souverän gewonnen. Dabei wurde ein Ex-Schalker auf Münchner Seite zum Matchwinner. Bei den Königsblauen machte Schubert für Nübel die Tür zur Stammposition wieder auf. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/29 MANUEL NEUER: Hatte ganz zu Beginn einen kleinen Wackler drin, wurde in der Folge aber von harmlosen Schalkern kaum geprüft. Ruhiger Abend für den Kapitän. Note: 3,5. © getty 3/29 BENJAMIN PAVARD: Unterstrich einmal mehr seine Qualitäten als Rechtsverteidiger, präsentierte sich in der Defensive enorm abgeklärt und schob das Offensivspiel über seine Bahn immer wieder an. Entschied 83 Prozent seiner Zweikämpfe für sich. Note: 2. © getty 4/29 JEROME BOATENG: Wer dachte, Boateng würde Probleme gegen den pfeilschnellen Matondo bekommen, sah sich getäuscht. Der Innenverteidiger löste seine Aufgabe maximal souverän und wartete mit der bestmöglichen Zweikampfbilanz auf. Note: 2. © imago images 5/29 DAVID ALABA: Auch der Österreicher hatte in der Defensive keinerlei Probleme. Alaba kam bei den Hausherren auf die meisten Balleroberungen (7) und überzeugte erneut mit einem guten Aufbauspiel. Note: 2,5. © getty 6/29 ALPHONSO DAVIES: Wie seine Kollegen in der Hintermannschaft musste der Kanadier hinten nur selten ran. Wenn er gefordert war, dann war er zur Stelle. Zudem immer wieder mit temporeichen Vorstößen und sehenswerten Dribblings. Note: 2. © imago images 7/29 JOSHUA KIMMICH: Wirkte zunächst etwas unkonzentriert, sein Ballverlust ermöglichte die beste Schalker Chance. In der Folge fing sich Kimmich auf der Sechs etwas, ohne für die ganz großen Aktionen zu sorgen. Note: 3,5. © getty 8/29 THIAGO: Gab den technisch versierten, passgewaltigen Dirigenten im Mittelfeld (Passquote: 93 Prozent). Zudem trat der Spanier – wie schon in der Vorwoche – als Torschütze in Erscheinung. Starker Auftritt. Note: 2. © getty 9/29 THOMAS MÜLLER: Besonders im ersten Durchgang extrem auffällig. Sein erstes Tor wurde aberkannt, kurz vor dem Seitenwechsel durfte er aber doch noch über sein 100. Pflichtspieltor in der Arena jubeln. Note: 2. © getty 10/29 LEON GORETZKA: Ausgerechnet gegen die alte Liebe mit einem seiner besten Auftritte beim FCB und an etlichen Schlüsselszenen beteiligt. Bewies im Vorfeld des 2:0 gutes Auge und traf nach der Halbzeit mit einem herrlichen Seitfallzieher. Note: 1,5. © getty 11/29 IVAN PERISIC: Nach seinem straken Spiel in Berlin etwas unauffälliger. Trug sich dennoch in die Scorer-Liste ein, indem er das 1:0 vorbereitete und das 2:0 mit einer punktgenauen Flanke auf Goretzka einleitete. Note: 2,5. © getty 12/29 ROBERT LEWANDOWSKI: Ist nach seinem Tor zum 1:0 wieder alleiniger Spitzenreiter in der Torjägerliste. Hätte in der zweiten Halbzeit noch einen Treffer beisteuern können, glänzte dafür aber als Vorbereiter zum 4:0. Note: 2. © imago images 13/29 PHILIPPE COUTINHO: Ersetzte den starken Thiago beim Stand von 4:0, hatte aber keinen großen Einfluss mehr aufs Geschehen. Note: 3,5 . © imago images 14/29 SERGE GNABRY: Kam nach seinen auskurierten Achillessehnenproblemen von der Bank und traf kurz vor Schluss auf kuriose Art und Weise. Note: 2,5. © imago images 15/29 CORENTIN TOLISSO: Kam für Goretzka und mischte noch ein paar Minuten mit. Ohne Bewertung. © imago images 16/29 MARKUS SCHUBERT: Ein Spiel zwischen Himmel und Hölle. Fazit: Die Allianz Arena ist noch eine Nummer zu groß. Bei hohen Bällen immer wieder vogelwild. Eine davon führte zum 0:1, patzte auch beim 0:5. Nur auf der Linie mit guten Taten. Note: 5. © imago images 17/29 JONJOE KENNY: Die Everton-Leihgabe hatte gerade vor der Pause große Probleme mit Davies. Wenn es schnell ging, war auch Kenny wiederholt zu spät. Offensiv – wie nahezu alle Knappen – ohne nennenswerte Aktion. Note: 4,5. © getty 18/29 OZAN KABAK: Wenn er in die Zweikämpfe kam, war er gewohnt präsent, das passierte allerdings zu selten. Lewandowski und auch der agile Goretzka bekamen mehrfach viel zu viel Platz im Zentrum. Note: 4,5. © getty 19/29 MATIJA NASTASIC: Wie sein Nebenmann kam auch Nastasic kaum in Zweikämpfe und konnte so aus nächster Nähe sehen, wie die Münchner ein Tor nach dem anderen schossen. Schwache Vorstellung des Serben. Note: 5. © imago images 20/29 BASTIAN OCZIPKA: Ein ums andere Mal zu weit weg, wenn die Bayern das Spiel schnell verlagert haben. So auch beim zwischenzeitlichen 0:2, als er Perisic ungestört flanken ließ. In 90 Minuten gewann Oczipka genau einen Zweikampf. Note: 5,5. © getty 21/29 OMAR MASCARELL: Der Kapitän war gegen den Ball zwar bemüht, das Schalker Spiel zu ordnen, doch bekam Thiago, Goretzka und Co. im Mittelfeld nicht zu packen. In 90 Minuten nur 27 Ballaktionen. Note: 5. © imago images 22/29 DANIEL CALIGIURI: Den Kampf kann man Caligiuri nicht absprechen. Der Routinier führte die mit Abstand meisten Zweikämpfe aller Schalker und gewann die Mehrzahl davon. Offensiv trotzdem ohne jede Aktion. Note: 4. © getty 23/29 SUAT SERDAR: Von seinem Offensivgeist aus den vergangenen Spielen war in München nichts zu sehen. Sein Schüsschen in der ersten Minute sollte seine einzige Aktion bleiben. Note: 5,5. © getty 24/29 AMINE HARIT: Bei zeitweise nur rund 20 Prozent Ballbesitz hatte Offensivmann Harit keine Gelegenheiten sich auszuzeichnen. Gegen den Ball war auch der Marokkaner zeitweise überfordert. Note: 5. © imago images 25/29 MICHAEL GREGORITSCH: Der Sturmtank wurde von Alaba und Boateng komplett abgemeldet. Vor seiner Auswechslung in der 57. Minute hatte der Österreicher magere 16 Ballaktionen. Note: 5,5. © getty 26/29 RABBI MATONDO: Hatte nach 9 Minuten die Chance den Ausgleich für S04 zu erzielen, sein Schuss landete aber an der Latte. Ansonsten blieb der Raman-Ersatz blass (nur 17 Ballaktionen) und hatte in Duellen gegen Boateng und Pavard kaum eine Chance. Note: 5. © getty 27/29 NASSIM BOUJELLAB: Der Mittelfeldmann wurde nach 57 Minuten für Matondo eingewechselt, blieb danach aber komplett unauffällig. Kein gewonnener Zweikampf, nur sieben Ballaktionen. Note: 5. © getty 28/29 AHMED KUTUCU: Kam für Gregoritsch und sollte in der Offensive für Entlastung sorgen. Auch aufgrund fehlender Unterstützung blieb diese allerdings aus. Note: 4,5. © getty 29/29 WESTON McKennie: Dass der Mittelfeldmotor in der Schlussphase nach überstandener Schulterverletzung sein Comeback feiern konnte, war wohl aus S04-Sicht die beste Nachricht des Tages. Keine Bewertung .

Hakt der FCB die Verpflichtung von Emre Can ab?

Der FC Bayern hat nach Angaben des kicker eine Verpflichtung von Emre Can endgültig ad acta gelegt. Offenbar wurde über einen möglichen Transfer kurz debattiert, aber diesem nicht nachgegangen.

"Der Transfermarkt ist offen bis zum 31. Januar, deswegen bleiben wir einfach ruhig. Aber ich sehe das sehr gelassen", sagte Hasan Salihamidzic. Ob die Verantwortlichen noch auf den Winter-Transfermarkt tätig werden, ist also offen.

Zwar nennt die Bild den FCB durchaus als möglichen Can-Abnehmer noch im Spiel, nichtsdestotrotz verdichten sich de Anzeichen verdichten, dass der deutsche Nationalspieler zu Borussia Dortmund wechselt. Hier geht es zur ausführlichen News.

FC Bayern, Spielplan: Die nächsten Gegner im Überblick