FC Bayern: Sandro Wagner stellt Traumelf auf - ohne Lewandowski und Gerd Müller

Ex-Nationalspieler Sandro Wagner hat seine persönliche Traumelf für den FC Bayern München zusammengestellt. Dabei überrascht er in seiner Liste, die er für ein Videoformat der Sportschau erstellte, vor allem mit seiner Auswahl im Angriff: Der ehemalige Stürmer des FCB verzichtet dort auf Namen wie Robert Lewandowski und den erfolgreichsten Vereinstorschützen der Geschichte, den "Bomber" Gerd Müller.

Als Formation wählte Wagner ein 4-3-3. Im Tor steht dabei Oliver Kahn, die Abwehr vor der Torhüter-Legende wird von Philipp Lahm, Samuel Kuffour, Lothar Matthäus und David Alaba gebildet. Das Mittelfeld besteht aus Bastian Schweinsteiger, Stefan Effenberg und Hasan Salihamidzic, der heute als Sportdirektor die Geschicke des Klubs lenkt.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Für Salihamidzic entschied sich Wagner vor allem aufgrund einer persönlichen Erfahrung: "Früher durfte man als Ballholer noch aktiv an die Spieler ran und nach einem Trikot fragen. Viereinhalb Monate habe ich vergebens gefragt. Brazzo war dann der Erste, der mir sein Trikot gegeben hat. Allein deswegen muss er in die Elf", erklärte Wagner, der seit Januar 2019 in der Chinese Super League für Tianjin Teda auf Torejagd geht.

Den meisten Diskussionsstoff liefert der 32-Jährige in der offensiven Dreierreihe. Während Arjen Robben auf rechts und Franck Ribery auf links noch keine große Verwunderung hervorrufen dürften, ist der Verzicht von Robert Lewandowski oder Bayern-Legende Gerd Müller wohl die größte Überraschung. Als einzigen Angreifer nominierte Wagner Carsten Jancker.

Bayern München: Das sind die schnellsten Spieler des FCB in der laufenden Saison © getty 1/21 Im heutigen Profifußball ist Geschwindigkeit das A und O - das gilt auch für den FC Bayern. Mit Hilfe der Daten von opta liefert SPOX einen Überblick über die schnellsten Spieler der Münchner in der laufenden Saison (Stand 3. Dezember 2019). © imago images 2/21 Platz 20: Manuel Neuer (1170 Spielminuten) - Top-Speed: 29.64 km/h. © getty 3/21 Platz 19: Michael Cuisance (29 Spielminuten) - Top-Speed: 30.43 km/h. © getty 4/21 Platz 18: Thiago (708 Spielminuten) - Top-Speed: 30.69 km/h. © getty 5/21 Platz 17: Javi Martinez (466 Spielminuten) - Top-Speed: 31.25 km/h. © getty 6/21 Platz 16: Renato Sanches (5 Spielminuten) - Top-Speed: 31.99 km/h. © getty 7/21 Platz 15: Leon Goretzka (205 Spielminuten) - Top-Speed: 32.27 km/h. © getty 8/21 Platz 14: Joshua Kimmich (1138 Spielminuten) - Top-Speed: 32.49 km/h. © getty 9/21 Platz 13: Benjamin Pavard (1170 Spielminuten) - Top-Speed: 32.53 km/h. © getty 10/21 Platz 12: Thomas Müller (699 Spielminuten) - Top-Speed: 32.63 km/h. © getty 11/21 Platz 10: Coutinho (726 Spielminuten) - Top-Speed: 32.66 km/h. © getty 12/21 Platz 10: David Alaba (708 Spielminuten) - Top-Speed: 32.66 km/h. © getty 13/21 Platz 9: Lucas Hernandez (482 Spielminuten) - Top-Speed: 33.10 km/h. © getty 14/21 Platz 8: Niklas Süle (642 Spielminuten) - Top-Speed: 33.18 km/h. © getty 15/21 Platz 7: Serge Gnabry (879 Spielminuten) - Top-Speed: 33.20 km/h. © getty 16/21 Platz 6: Robert Lewandowski (1142 Spielminuten) - Top-Speed: 33.41 km/h. © getty 17/21 Platz 5: Corentin Tolisso (442 Spielminuten) - Top-Speed: 33.43 km/h. © getty 18/21 Platz 4: Jerome Boateng (428 Spielminuten) - Top-Speed: 33.74 km/h. © getty 19/21 Platz 3: Ivan Perisic (406 Spielminuten) - Top-Speed: 34.18 km/h. © getty 20/21 Platz 2: Alphonso Davies (549 Spielminuten) - Top-Speed: 34.76 km/h. © getty 21/21 Platz 1: Kingsley Coman (795 Spielminuten) - Top-Speed: 35.66 km/h.

Carsten Jancker statt Robert Lewandowski: "Mein absoluter Liebling"

Die Erklärung für Robert Lewandowskis Fehlen lieferte der gebürtige Münchner sofort mit: "Von der Qualität her passt er natürlich, da braucht man nicht streiten. Aber ich habe da ganz klar auf Platz eins Carsten Jancker. Er war mein absoluter Liebling."

Wagner spielte von 1995 bis 2006 in der Jugend des FC Bayern, durchlief dort alle Mannschaften. Sein Bundesliga-Debüt für die Profis gab er im August 2007. Ein Jahr später verließ er den Klub in Richtung Duisburg. Über weitere Stationen wie Werder Bremen, 1. FC Kaiserslautern, Hertha BSC, Darmstadt 98 und der TSG Hoffenheim landete er im Januar 2018 erneut an der Isar.

Die Traumelf von Sandro Wagner für den FC Bayern in der Übersicht:

Oliver Kahn - Philipp Lahm, Samuel Kuffour, Lothar Matthäus, David Alaba - Hasan Salihamidzic, Bastian Schweinsteiger, Stefan Effenberg - Arjen Robben, Carsten Jancker, Franck Ribery