Im letzten Bundesliga-Spiel verlor der FC Bayern zu Hause gegen Leverkusen. Gegen wen der FCB bis Ende des Jahres in der Bundesliga und Champions League spielt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der FC Bayern ist in der Bundesliga Vierter und in der Champions League bereits für das Achtelfinale qualifiziert.

FC Bayern-Spielplan: Nächste Gegner und Partien des FCB

Für den FC Bayern steht am kommenden Wochenende in der Bundesliga das wichtige Duell gegen Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach an. Der deutsche Rekordmeister ist aktuell vier Punkte hinter BMG und könnte mit einem Sieg an der Herbstmeisterschaft schnuppern.

In der Champions League steht daraufhin die Partie gegen die Tottenham Hotspur und Neu-Trainer Jose Mourinho an. Da der FC Bayern aber bereits qualifiziert für die nächste Runde und auch sicherer Gruppensieger ist, kann das Team von Hansi Flick ohne Druck in das Spiel gehen.

Vor der Winterpause folgen in der Bundesliga zudem drei weitere Partien. Zuerst muss der FCB zu Hause gegen Werder Bremen (14.12) ran, ehe es auswärts gegen den SC Freiburg (18.12.) und am 17. Spieltag schließlich wieder in der Allianz Arena gegen die kriselnden Wolfsburger (21.12.) geht.

Datum Wettbewerb Heim Auswärts 07. Dezember Bundesliga Borussia Mönchengladbach FC Bayern 11. Dezember Champions League FC Bayern Tottenham Hotspur 14. Dezember Bundesliga FC Bayern Werder Bremen 18. Dezember Bundesliga SC Freiburg FC Bayern 21. Dezember Bundesliga FC Bayern VfL Wolfsburg

Bayern München: Das sind die schnellsten Spieler des FCB in der laufenden Saison © getty 1/21 Im heutigen Profifußball ist Geschwindigkeit das A und O - das gilt auch für den FC Bayern. Mit Hilfe der Daten von opta liefert SPOX einen Überblick über die schnellsten Spieler der Münchner in der laufenden Saison (Stand 3. Dezember 2019). © imago images 2/21 Platz 20: Manuel Neuer (1170 Spielminuten) - Top-Speed: 29.64 km/h. © getty 3/21 Platz 19: Michael Cuisance (29 Spielminuten) - Top-Speed: 30.43 km/h. © getty 4/21 Platz 18: Thiago (708 Spielminuten) - Top-Speed: 30.69 km/h. © getty 5/21 Platz 17: Javi Martinez (466 Spielminuten) - Top-Speed: 31.25 km/h. © getty 6/21 Platz 16: Renato Sanches (5 Spielminuten) - Top-Speed: 31.99 km/h. © getty 7/21 Platz 15: Leon Goretzka (205 Spielminuten) - Top-Speed: 32.27 km/h. © getty 8/21 Platz 14: Joshua Kimmich (1138 Spielminuten) - Top-Speed: 32.49 km/h. © getty 9/21 Platz 13: Benjamin Pavard (1170 Spielminuten) - Top-Speed: 32.53 km/h. © getty 10/21 Platz 12: Thomas Müller (699 Spielminuten) - Top-Speed: 32.63 km/h. © getty 11/21 Platz 10: Coutinho (726 Spielminuten) - Top-Speed: 32.66 km/h. © getty 12/21 Platz 10: David Alaba (708 Spielminuten) - Top-Speed: 32.66 km/h. © getty 13/21 Platz 9: Lucas Hernandez (482 Spielminuten) - Top-Speed: 33.10 km/h. © getty 14/21 Platz 8: Niklas Süle (642 Spielminuten) - Top-Speed: 33.18 km/h. © getty 15/21 Platz 7: Serge Gnabry (879 Spielminuten) - Top-Speed: 33.20 km/h. © getty 16/21 Platz 6: Robert Lewandowski (1142 Spielminuten) - Top-Speed: 33.41 km/h. © getty 17/21 Platz 5: Corentin Tolisso (442 Spielminuten) - Top-Speed: 33.43 km/h. © getty 18/21 Platz 4: Jerome Boateng (428 Spielminuten) - Top-Speed: 33.74 km/h. © getty 19/21 Platz 3: Ivan Perisic (406 Spielminuten) - Top-Speed: 34.18 km/h. © getty 20/21 Platz 2: Alphonso Davies (549 Spielminuten) - Top-Speed: 34.76 km/h. © getty 21/21 Platz 1: Kingsley Coman (795 Spielminuten) - Top-Speed: 35.66 km/h.

FC Bayern-Spielplan: Der FCB in der Bundesliga

Für Bayern-Verhältnisse läuft es in der Bundesliga in dieser Saison relativ bescheiden. Aus den letzten fünf Partien gab es zwei Niederlagen, darunter die 1:5-Klatsche gegen Eintracht Frankfurt, die Niko Kovac den Job gekostet hat. Darauf folgten zwei wichtige Siege gegen den BVB (4:0) und Fortuna Düsseldorf (4:0).

Am vergangenen Spieltag mussten sich Robert Lewandowski und Co. aber Bayer Leverkusen zu Hause mit 1:2 geschlagen geben.

FC Bayern: Die Tabelle der Bundesliga vor dem 14. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Borussia M'gladbach 13 28:15 13 28 2. RB Leipzig 13 36:15 21 27 3. Schalke 04 13 24:16 8 25 4. Bayern München 13 34:18 16 24 5. Borussia Dortmund 13 28:19 9 23 6. SC Freiburg 13 23:17 6 22 7. Bayer Leverkusen 13 20:17 3 22 8. TSG Hoffenheim 13 18:20 -2 21 9. Wolfsburg 13 15:13 2 20 10. Eintracht Frankfurt 13 22:20 2 17 11. 1. FC Union Berlin 13 16:19 -3 16 12. 1. FSV Mainz 05 13 19:32 -13 15 13. Werder Bremen 13 22:28 -6 14 14. FC Augsburg 13 18:25 -7 14 15. Fortuna Düsseldorf 13 16:24 -8 12 16. Hertha BSC 13 18:27 -9 11 17. 1. FC Köln 13 12:28 -16 8 18. SC Paderborn 07 13 16:32 -16 5

FC Bayern-Spielplan: Der FCB in der Champions League

In der Champions League legt der FCB bisher einen komplett souveränen Auftritt hin.

Aus fünf Spielen holte der FC Bayern fünf Siege und schoss 21 Buden bei nur vier Gegentreffern. Besonders in Erinnerungen bleiben dabei der 7:1-Sieg in London gegen die Tottenham Hotspur und der 6:0-Sieg in Belgrad.