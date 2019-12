FC Bayern München, News und Gerüchte - Hansi Flick: "Leipzig hat das größte Potenzial"

Trainer Hansi Flick vom FC Bayern München erachtet RB Leipzig als Hauptkonkurrenten im Bundesliga-Titelkampf. Deren Geschäftsführer Oliver Mintzlaff sieht den FC Bayern für seinen Verein jedoch noch außer Reichweite. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

Bayern-Trainer Flick: "Leipzig hat das größte Potenzial"

Trainer Hansi Flick vom FC Bayern München erachtet RB Leipzig als Hauptkonkurrenten im Bundesligatitelkampf. "Leipzig hat von allen Konkurrenten das größte Potenzial und die meisten Optionen", sagte Flick dem kicker.

Als Grund nennt Flick deren Kadertiefe: "RB verfügt über einen guten und ausgeglichenen Kader. Es ist wichtig, dass der zweite oder dritte nachrückende Spieler die gleiche Qualität hat. Aktuell hat da Leipzig einen Vorteil, aber auch Teams wie Dortmund, Gladbach, Schalke oder Leverkusen sind nicht zu unterschätzen."

Leipzig kürte sich in der Bundesliga erstmals zum Herbstmeister und führt die Tabelle aktuell zwei Punkte vor Borussia Mönchengladbach und vier vor Flicks FC Bayern an.

© getty

RB-Geschäftsführer Mintzlaff sieht FC Bayern noch außer Reichweite

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff von RB Leipzig sieht den FC Bayern München - genau wie Borussia Dortmund - für seinen Verein jedoch noch außer Reichweite. "Wenn wir alles richtig machen und kluge Entscheidungen treffen, und das haben wir in der Vergangenheit oft getan, können wir uns schneller entwickeln. Aber wir werden nicht innerhalb von drei Jahren zu Bayern und Dortmund aufgeschlossen haben", sagte Mitzlaff dem kicker.

Nach sieben Meistertiteln in Folge erwartet Mintzlaff den FC Bayern im kommenden Jahrzehnt weiterhin an der Bundesligaspitze. "Die Bayern haben eine wahnsinnige Ausstrahlungskraft und eine brutale Power, mit der sie sich gerade neu aufstellen. Bayern wird den deutschen Fußball zumindest in der nächsten Dekade weiter bestimmen", erklärte Mintzlaff.

