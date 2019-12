FC Bayern News und Gerüchte: Thomas Müller sammelt Geld für guten Zweck

Thomas Müller vom FC Bayern München hat Geld für einen guten Zweck gesammelt. Hansi Flick stellt sich vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg (Samstag 15.30 Uhr im LIVETICKER) den Fragen der Presse. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern München.

FC Bayern, News: Thomas Müller sammelt Geld für guten Zweck

Thomas Müller hat mit seiner Weihnachtsauktion "Thomas Müller & friends" 29.500 Euro für den guten Zweck gesammelt. Am meisten Geld erlöste dabei eine Renntaxifahrt auf dem Nürburgring mit Motorsport-Legende Hans-Joachim "Strietzel" Stuck, die 5500 Euro einspielte.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Gesamteinnahmen der Aktion kommen der Nicolaidis YoungWings Stiftung zugute, die sich für junge Trauernde einsetzt. Der 30-Jährige veranstaltete die Spendenaktion auf der Plattform unitedcharity.de bereits zum achten Mal.

Insgesamt konnten Sportfans 35 Geschenke ersteigern, darunter VIP-Karten für mehrere Partien des FC Bayern sowie Schuhe von Müller.

Ewige Bundesliga-Torschützenliste: Robert Lewandowski zieht an Jupp Heynckes vorbei © imago images 1/26 Robert Lewandowski zieht an Jupp Heynckes in der ewigen Torschützenliste der Bundesliga vorbei. SPOX zeigt die 25 besten Schützen der Geschichte. © getty 2/26 Platz 25: Dieter Hoeneß (VfB Stuttgart, FC Bayern München) - 127 Tore in 288 Spielen. © imago images 3/26 Platz 24: Karl Allgöwer (VfB Stuttgart) - 129 Tore in 338 Spielen. © getty 4/26 Platz 23: Michael Zorc (Borussia Dortmund) - 131 Tore in 463 Spielen. © imago images 5/26 Platz 22: Rudi Völler (1860 München, Werder Bremen, Bayer Leverkusen) - 132 Tore in 232 Spielen. © getty 6/26 Platz 21: Giovane Elber (VfB Stuttgart, FC Bayern München, Borussia Mönchengladbach) - 133 Tore in 260 Spielen. © imago images 7/26 Platz 20: Horst Hrubesch (Rot-Weiss Essen, Hamburger SV, Borussia Dortmund) - 136 Tore in 224 Spielen. © imago images 8/26 Platz 19: Uwe Seeler (Hamburger SV) - 137 Tore in 239 Spielen. © imago images 9/26 Platz 18: Bernd Nickel (Eintracht Frankfurt) - 138 Tore in 426 Spielen. © getty 10/26 Platz 17: Stefan Kießling (1. FC Nürnberg, Bayer Leverkusen) - 144 Tore in 403 Spielen. © imago images 11/26 Platz 16: Thomas Allofs (Fortuna Düsseldorf, 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Köln) - 148 Tore in 378 Spielen. © getty 12/26 Platz 15: Fritz Walter (SV Waldhof Mannheim, VfB Stuttgart, Arminia Bielefeld) – 157 Tore in 348 Spielen. © imago images 13/26 Platz 14: Bernd Hölzenbein (Eintracht Frankfurt) - 160 Tore in 420 Spielen. © imago images 14/26 Platz 13: Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern München) - 162 Tore in 310 Spielen. © imago images 15/26 Platz 12: Hannes Löhr (1. FC Köln) - 166 Tore in 381 Spielen. © getty 16/26 Platz 11: Mario Gomez (VfB Stuttgart, FC Bayern München, VfL Wolfsburg) - 170 Tore in 328 Spielen. © getty 17/26 Platz 10: Klaus Allofs (Fortuna Düsseldorf, 1. FC Köln, Werder Bremen) - 177 Tore in 424 Spielen. © getty 18/26 Platz 9: Dieter Müller (Kickers Offenbach, 1. FC Köln, VfB Stuttgart, 1. FC Saarbrücken) - 177 Tore in 303 Spielen. © getty 19/26 Platz 8: Stefan Kuntz (VfL Bochum, KFC Uerdingen, 1. FC Kaiserslautern, Arminia Bielefeld) - 179 Tore in 449 Spielen. © getty 20/26 Platz 7: Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen) - 182 Tore in 350 Spielen. © getty 21/26 Platz 6: Claudio Pizarro (Werder Bremen, FC Bayern München, 1. FC Köln) - 197 Tore in 478 Spielen. © imago images 22/26 Platz 5: Manfred Burgsmüller (Rot-Weiss Essen, Borussia Dortmund, 1. FC Nürnberg, Werder Bremen) – 212 Tore in 446 Spielen. © imago images 23/26 Platz 4: Jupp Heynckes (Werder Bremen, Hannover 96, Borussia Mönchengladbach) - 220 Tore in 369 Spielen. © getty 24/26 Platz 3: Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, FC Bayern München) – 221 Tore in 297 Spielen. © imago images 25/26 Platz 2: Klaus Fischer (1860 München, FC Schalke 04, 1. FC Köln, VfL Bochum) – 268 Tore in 535 Spielen. © imago images 26/26 Platz 1: Gerd Müller (FC Bayern München) – 365 Tore in 427 Spielen.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Flick heute live

Ehe der FC Bayern am letzten Spieltag der Bundesliga-Hinrunde am Samstag auf den VfL Wolfsburg trifft, stellt sich Trainer Hansi Flick am Freitag den Fragen der Presse.

Um 13.30 Uhr beginnt die Pressekonferenz, die Ihr im Livestream auf der Webseite des deutschen Rekordmeisters und auf dessen YouTube-Kanal verfolgen könnt.

FC Bayern: Tabelle vor dem 17. Spieltag

Vor dem letzten Spieltag der Hinrunde steht der FC Bayern auf Rang drei, der ihm mit einem Sieg gegen Wolfsburg auch vor der Winterpause nicht mehr zu nehmen sein dürfte.