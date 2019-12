FC Bayern München - Hansi Flick: Wieder Co-Trainer? "Kann ich mir im Moment nicht vorstellen"

Trainer Hansi Flick vom FC Bayern München hat eine Rückkehr auf den Posten des Co-Trainers Stand jetzt ausgeschlossen. Flick war als Assistent von Niko Kovac in die Saison gestartet und hatte dessen Posten im Oktober übernommen.

"Ich kann mir vieles vorstellen, aber das kann ich mir im Moment nicht vorstellen", sagte er in einem Interview mit dem kicker. Die Vereinsführung hat Flick bis Sommer das Vertrauen ausgesprochen und in einer Pressemitteilung betont, dass ein längerfristiger Verbleib "ausdrücklich eine gut vorstellbare Option" sei.

"Ich spüre das absolute Vertrauen. Es spricht ja nichts dagegen, dass man weitermacht, wenn es erfolgreich verläuft. Gehen wir einfach mal davon aus, dass die Spiele und Ergebnisse weiterhin passen; und wenn nicht, hat der Verein ausreichend Zeit, sich nach einem anderen Trainer umzuschauen", sagte Flick. Als mögliche Kandidaten auf Flicks Nachfolge gelten Erik ten Hag von Ajax Amsterdam sowie Thomas Tuchel von Paris Saint-Germain.

Seit seiner Amtsübernahme hat Flick acht von zehn Pflichtspielen gewonnen und das Auftreten der Mannschaft sowohl im Offensiv- als auch im Defensivspiel verbessert. "Unsere Spielidee nehmen die Spieler sehr gut an und setzen sie entsprechend um. Klar ist für mich allerdings: In der Rückrunde müssen wir flexibler sein", erklärte Flick. "Bislang haben wir immer sehr hoch verteidigt, da können wir Änderungen einbauen. Zwei Stürmer wie in der Endphase in Freiburg und gegen Wolfsburg sind eine Option, damit entsteht mehr Präsenz im Zentrum."

FC Bayern München: Mögliche Ab- und Zugänge im Winter © getty 1/19 Der FC Bayern ging kurz vor der Winterpause personell am Stock. Im letzten Spiel gegen den VfL Wolfsburg standen Trainer Hansi Flick lediglich elf Profi-Feldspieler zur Verfügung. © getty 2/19 Außerdem verletzte sich mit Javi Martinez eine weitere Stammkraft beim Hinrunden-Finale schwer. Der spanische Routinier muss wegen eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel mindestens sechs Wochen kürzertreten. © imago images 3/19 Darüber hinaus fallen noch Lucas Hernandez (Innenbandriss im Sprunggelenk) und Niklas Süle (Kreuzbandriss) zum Rückrundenstart aus. Muss der Rekordmeister auf dem Winter-Transfermarkt aktiv werden? © getty 4/19 Es werde "nicht viel passieren", meinte Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Rande des Wolfsburg-Spiels. Gleichwohl werde man sich "alle Optionen offenhalten". SPOX und Goal geben einen Überblick über die möglichen Transferaktivitäten des FCB. © getty 5/19 MÖGLICHE ABGÄNGE – JEROME BOATENG: Im Sommer schon fast in Italien gelandet, ranken sich nach wie vor Abschiedsgerüchte um den Routinier. Der FCB würde Boateng ob seines personellen Engpasses in der Defensive aber vorzugsweise bis zum Saisonende halten. © getty 6/19 Doch was will Boateng? Erhält er ein gutes Angebot, wäre der immer wieder kritisierte Weltmeister von 2014 (15 Einsätze in dieser Saison) einer Luftveränderung sicherlich nicht abgeneigt. Stand jetzt ist eine Trennung im Sommer aber wahrscheinlicher. © getty 7/19 JAVI MARTINEZ: Wie Boateng 31, wie Boateng nicht mehr der Schnellste. Auch wenn Flick ihm großes Vertrauen entgegenbringt, wird derzeit rege über einen Abschied des verletzten Spaniers spekuliert. © getty 8/19 Martinez‘ Ex-Klub Athletic Bilbao gilt als interessiert. Nach Informationen von SPOX und Goal würde der Defensiv-Allrounder eine Rückkehr zu den Basken aber frühestens im Sommer anpeilen. Tendenz Ende Dezember: Martinez bleibt. © getty 9/19 MÖGLICHE ZUGÄNGE – BENJAMIN HENRICHS: Der dreimalige Nationalspieler steht auf der Wunschliste von Salihamidzic, wie sein Berater kürzlich gegenüber "t-online" preisgab. Allerdings habe Karl-Heinz Rummenigge das letzte Wort. © getty 10/19 Henrichs, seit 2018 bei der AS Monaco unter Vertrag, wird auch von RB Leipzig umworben. Er wäre auf mehreren Defensivpositionen einsetzbar, vor allem aber auf der rechten Abwehrseite. © getty 11/19 Sollte Henrichs kommen, könnte der aktuell häufig als Rechtsverteidiger agierende Benjamin Pavard wieder ins Abwehrzentrum rücken – und Joshua Kimmich auf der von ihm bevorzugten Sechser-Position bleiben © getty 12/19 JOAO CANCELO: Der portugiesische Rechtsverteidiger wird ebenfalls mit den Bayern in Verbindung gebracht. Nach Informationen von SPOX und Goal gab es bisher aber keine Kontaktaufnahme zwischen Cancelo und dem FCB. © getty 13/19 Der Profi von Manchester City kommt unter Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola kaum zum Zug und will vor der EM genügend Spielpraxis. Auch andere Vereine, darunter sein ehemaliger Klub FC Valencia, sind an dem 25-Jährigen dran. © getty 14/19 UNAI NUNEZ: Für den Fall, dass kein Rechtsverteidiger kommt und Pavard weiter seiner aktuellen Stammposition treu bleibt, wäre Nunez ein Kandidat für die Innenverteidigung. Der FCB scoutet den spanischen Nationalspieler seit der U21-EM im Sommer. © getty 15/19 Nunez kann seinen Verein Athletic Bilbao für eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro verlassen. Da er aktuell nur Innenverteidiger Nummer drei bei den Basken hinter Inigo Martinez und Yeray Alvarez ist, deutet vieles auf einen Wechsel hin. © getty 16/19 Nach Informationen von SPOX und Goal ist West Ham United bereit, die Klausel von Nunez zu bezahlen. Zudem sind zwei weitere englische Klubs stark an dem 22-Jährigen interessiert. Allerdings würde er am liebsten nach München wechseln. © getty 17/19 LEROY SANE: Das Objekt der Begierde. Die Bayern arbeiten seit Sommer an einer Verpflichtung des City-Stars. Zur neuen Saison soll er kommen, heißt es, laut “Sport Bild“ pocht Sane jedoch bereits auf einen sofortigen Wechsel an die Isar. © getty 18/19 Dieses Szenario ist allerdings unwahrscheinlich. Zum einen ist Sane nach seinem Kreuzbandanriss zu Saisonbeginn noch immer nicht fit, zum anderen wäre er im Sommer günstiger als aktuell, da sein Vertrag bei City 2021 ausläuft. © getty 19/19 Prognose: Sollte Englands Meister nicht mit dem Preis runtergehen und Sane nicht flehend um einen sofortigen Wechsel bitten, wird es im Januar keinen Wechsel geben. Laut "Brazzo" seien große Transfers mitten in der Saison "immer schwierig".

Hansi Flick: Wintertransfers? "Nur, wenn sie sofort weiterhelfen"

Womöglich kann Flick in der Rückrunde auf Leroy Sane zurückgreifen, den der FC Bayern angeblich von Manchester City verpflichten will. "Wir beobachten immer den Markt und werden nur aktiv werden, wenn wir absolut überzeugt sind", sagte Flick. "Generell gilt: Wintertransfers bringen einer Mannschaft immer nur dann etwas, wenn sie sofort weiterhelfen - und das ist schwierig." Sane erholt sich gerade von einer Kreuzbandverletzung und wird wohl erst Ende Februar wieder einsatzbereit sein.

Auch Sommer-Neuzugang Lucas Hernandez ist derzeit verletzt. Wann er genau in den Kader zurückkehren wird, ist noch offen. "Zurzeit läuft er gewichtsreduziert, dabei war er bis Weihnachten bei 80 Prozent. Die Entwicklung muss täglich kontrolliert werden. Wir haben da eine Fürsorgepflicht und überstürzen nichts, weil es seine zweite schwere Verletzung binnen kurzer Zeit ist", erklärte Flick.

In Hernandez' Abwesenheit hat sich David Alaba als Stamminnenverteidiger etabliert. Flick lobte: "Wie er sich entwickelt, ist er zurzeit der Abwehrchef. Ich bin mit ihm total zufrieden, weil er es im Zweikampf gut macht und in Ballbesitz gute Lösungen für die Spieleröffnung hat. Deswegen ist er zurzeit auf dieser Position sehr wichtig."