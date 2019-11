FC Bayern - Matthäus: "Kovac hat vermeidbare Fehler gemacht"

Lothar Matthäus hat sich zum Aus von Trainer Niko Kovac beim FC Bayern geäußert. Der deutsche Rekordnationalspieler nannte dabei Kovacs Fehler, lobte den 48-Jährigen aber gleichzeitig.

"Niko hatte es von Anfang an schwer bei den Bayern, er war nicht die allgemeine Wunschlösung - das hat man ihn spüren lassen. Er hätte sich sicherlich etwas mehr Rückendeckung gewünscht. Ich finde: Er hat einen guten Job gemacht", sagte Matthäus dem kicker.

Allerdings, erklärte der frühere Bayern-Profi, habe Kovac auch Dinge falsch gemacht. Vor allem in den vergangenen Wochen habe der frühere Coach von Eintracht Frankfurt "vermeidbare Fehler gemacht".

"Wie die unglücklichen Aussagen zuletzt oder die Aufstellung in Frankfurt, über die ich mich schon vor dem Spiel gewundert habe", sagte Matthäus: "Für eine solche Partie brauchst du gestandene Profis auf ihren angestammten Positionen. Mit diesen Veränderungen hat sich Niko keinen Gefallen getan. Aber ich glaube auch, dass er wegen des Drucks und verschiedener Aussagen Kompromisse eingegangen ist."

Matthäus: "Kovac braucht kein Mitleid"

Kovac hatte nach der 1:5-Klatsche des FCB am vergangenen Samstag bei der Eintracht seinen Rücktritt angeboten. In einem Gespräch mit den Bayern-Bossen Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Hasan Salihamidzic ist man am Sonntag schließlich gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, sich zu trennen.

"Mit seinem Rücktritts-Angebot konnte er sich selbst erlösen, obwohl ich mir vorstellen kann, dass er gerne weitergemacht hätte. Allerdings nur mit einer starken Rückendeckung - und die gab's nicht", so Matthäus.

Und weiter: "Niko ist ein Kämpfer und in der vergangenen Saison, als er am Boden lag, wieder aufgestanden. Zuletzt hat Bayern einfach nicht mehr gut gespielt, zudem blieben die Ergebnisse aus. Es ist schade für ihn, aber so ist das Geschäft, deshalb braucht er auch generell kein Mitleid."