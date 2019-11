FC Bayern: Kai Havertz vo Bayer Leverkusen heizt Wechselgerüchte weiter an

Der immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebrachte Kai Havertz hat in einem Interview mit der Marca die Wechselgerüchte um ihn und den deutschen Rekordmeister weiter angfeheizt. Gleichzeitig traut sich der Shootingstar von Bayer Leverkusen aber auch einen Wechsel ins Ausland zu.

"Bayern ist möglicherweise der größte Klub in Deutschland und es gab viele Spieler, die dort auch nach einem Wechsel in jungen Jahren erfolgreich waren", sagte der 20-Jährige. "Deshalb werde ich auch mit Bayern in Verbindung gebracht, aber wir werden sehen, was passiert. Eines ist jedoch klar: Wenn du in Deutschland ein Star sein willst, kannst du mit Bayern nichts falsch machen."

Der Vertrag von Havertz bei der Werkself läuft noch bis 2022, ein Wechsel im kommenden Sommer gilt aber wohl als sehr wahrscheinlich. Laut Havertz gebe es dabei "Spieler, die in der Nähe ihrer Familie bleiben wollen. Andere sagen dagegen, dass sie gerne mal in einem anderen Land leben wollen würden."

Kai Havertz: Auch ein Klub im Ausland eine Option?

Den Schritt ins Ausland traue er sich durchaus zu, nachdem er mit Leverkusen bereits "genug internationale Erfahrung gesammelt hat. Ich kenne mich mit der Intensität dieser internationalen Spiele aus und ich bin überzeugt davon, dass ich zu jeder Zeit für einen Klub außerhalb von Deutschland spielen kann."

Neben dem FC Bayern wurden in der Vergangenheit auch der FC Barcelona oder Real Madrid als mögliches Ziel gehandelt. Destinationen, mit denen sich der Nationalspieler aber im Moment noch nicht beschäftigt. "Im Moment will ich einfach nur eine gute Saison spielen, danach werden wir weitersehen", erklärte Havertz.