Niko Kovac nach Bayerns 1:5-Klatsche bei Eintracht Frankfurt: "Ich bin nicht blauäugig"

Niko Kovac war nach der 1:5-Niederlage bei Eintracht Frankfurt am 10. Spieltag der Bundesliga sichtlich angefressen. Fragen zu seiner Zukunft beim FC Bayern blockte er ab.

SPOX fasst die wichtigsten Stimmen und Reaktionen (Mixed Zone, Sky und ZDF) zur Bayern-Niederlage zusammen.

Niko Kovac über seine Zukunft: "Woher soll ich das denn wissen?"

Niko Kovac (Trainer FC Bayern München) ...

... über die Partie: "Was wollen Sie denn wissen? Wir haben eine Rote Karte bekommen und verloren."

... über den Spielverlauf: "Wir haben eine Rote Karte bekommen und wenn du über 80 Minuten in Unterzahl spielst, wird es schwierig in Frankfurt. Das haben schon andere Teams zu spüren bekommen. Das ist nicht einfach heute. Das Spiel ist genauso gelaufen, wie wir es nicht wollten. In Unterzahl ist es schwierig. Auch mit einem Mann weniger darf man nicht so verlieren. Das ist enttäuschend und ärgerlich."

... auf die Frage, ob die Rote Karte als Entschuldigung für die Niederlage gilt: "Nein, natürlich nicht. Wir haben trotzdem nicht so gespielt, wie in der ersten Halbzeit."

... über seine Zukunft als Bayern-Trainer: "Woher soll ich das denn wissen? Das wissen Sie vermutlich besser. Dazu kann ich nichts sagen."

... über sein Gefühl diesbezüglich: "Mein Gefühl ist nicht wichtig. Die, die es entscheiden, müssen gefragt werden."

... über die Niederlage: "Es ist doch eh egal, was ich sage. Das ist eh zu viel."

... über die Kritik an seiner Person: "Ich habe damals nicht aufgegeben und gebe auch jetzt nicht auf. Mir hat mal jemand gesagt: 'Wenn es zu einer solchen Situation kommt, darf man nicht unruhig werden'. Man muss an den Dingen, an die man glaubt, festhalten. Ich gehe traurig und enttäuscht in den Bus. Ich kenne das Geschäft. Ich bin nicht blauäugig. Ich gebe aber nicht auf. Einfach kann jeder. Wir müssen jetzt zusehen, die schwierigen Sachen zu regeln."

Eintracht Frankfurt - FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken zum FCB © imago images 1/15 Der FC Bayern holt sich in Frankfurt die höchste Bundesliga-Niederlage seit über zehn Jahren ab. Nur ein Spieler zeigt eine gute Leistung, dafür sind eine Menge Totalausfälle zu beklagen. Die Noten. © imago images 2/15 Manuel Neuer: Musste gleich fünfmal hinter sich greifen und war dennoch der Beste aufseiten der Gäste. Reagierte im ersten Durchgang bei einem abgefälschten Ball stark und nach dem Seitenwechsel mit einem Weltklasse-Reflex. Note: 2,5. © imago images 3/15 Benjamin Pavard: Wies zwar eine ordentliche Zweikampfbilanz auf, ließ die Frankfurter Offensive aber viel zu häufig gewähren. Zu spät gegen Hinteregger bei dessen Tor. Note: 4,5. © getty 4/15 Jerome Boateng: Rabenschwarzer Nachmittag für Boateng. Erst mit falschem Stellungsspiel, Sekunden später foulte er den enteilenden Paciencia als letzter Mann. Rote Karte nach neun Minuten. Note: 6. © getty 5/15 David Alaba: Gewann nur ein Viertel seiner direkten Duelle und hinterließ – wie seine Kollegen – einen schwachen Eindruck gegen bissige Frankfurter. Sah vor allem beim 1:5 ganz schlecht aus. Note: 4,5. © imago images 6/15 Alphonso Davies: Wie schon in den vergangenen Spielen in der Startelf des Rekordmeisters. Auch der Kanadier vermochte es an seinem 19. Geburtstag nicht, sich gegen die Klatsche bei der Eintracht zu stemmen. Note: 4,5. © imago images 7/15 Joshua Kimmich: Hatte in der Defensive mit dem bärenstarken Kostic seine liebe Mühe und agierte nach vorne weitestgehend unglücklich. Note: 4,5. © imago images 8/15 Thiago: Dem Spanier gelang es zu keinem Zeitpunkt, Ruhe und Struktur ins Spiel des Rekordmeisters zu bringen. Für seine Verhältnisse mit ziemlich schwacher Passquote (83 Prozent). Note: 4,5. © imago images 9/15 Thomas Müller: Durfte nach seiner Auszeit gegen Bochum wieder von Beginn an ran, reihte sich mit seiner Leistung allerdings in eine schwache Bayern-Mannschaft ein. Machte im zweiten Durchgang Platz für Martinez. Note: 5. © imago images 10/15 Philippe Coutinho: Soll für die ganz besonderen Momente sorgen, kommt aber absolut nicht in Tritt. Auch gegen Frankfurt mit einer mäßigen Darbietung, für ihn kam nach 57 Minuten Coman. Note: 4,5. © imago images 11/15 Serge Gnabry: Auch der sonst so verlässliche Gnabry erwischte einen Samstagnachmittag zum Vergessen. Verlor vor gleich zwei Eintracht-Treffern den Ball (0:1, 1:3). Note: 5. © imago images 12/15 Robert Lewandowski: Traf auch am zehnten Spieltag, als er sich sehenswert gegen drei Gegenspieler durchtankte. Nach dem Seitenwechsel haderte er ein ums andere Mal mit seinen Mitspielern. Note: 3,5. © getty 13/15 Kingsley Coman: Ersetzte den schwachen Coutinho, kam aber nicht in gefährliche Aktionen. Kein Faktor im Bayern-Spiel. Note: 4. © imago images 14/15 Javi Martinez: Wurde von Kovac mit dem Auftrag betraut, für Schadensbegrenzung zu sorgen. Immerhin: Nach Martinez' Einwechslung fiel nur noch ein weiteres Tor für die SGE. Note: 4. © imago images 15/15 Leon Goretzka: Kam für Gnabry, hatte aber aufs Endergebnis keinen Einfluss. Note: 4.

Manuel Neuer: "Wir haben halt nicht gegen Estland gespielt"

Manuel Neuer (FC Bayern München) ...

... über die Niederlage: "Das ist kein riesiges Wunder. Das hat sich angebahnt (Neuer bezieht sich auf die Unterzahl, Anm. d. Red.)."

... über die Rote Karte: "Das hat es natürlich nicht leichter gemacht. Dennoch darfst du keine fünf Dinger bekommen. Wir sind inkonsequent in der Verteidigung."

... zur Partie: "Zum spielerischen Verlauf. Da brauchen wir nicht zu diskutieren, wenn man so früh in Unterzahl ist. Wir haben halt nicht gegen Estland gespielt, sondern gegen Frankfurt."

... auf die Frage, wie unruhig die nächsten Tage an der Säbener Straße werden: "Sehr unruhig!"

Frankfurt-Coach Adi Hütter: "Für die Eintracht ein Riesenerlebnis"

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt) ...

... über das Spiel: "Das ist für die Eintracht ein besonderer Tag, ein Riesenerlebnis. Das war nicht alltäglich. Die Rote Karte war die Schlüsselszene und hat uns geholfen."

... über die Rote Karte: "Zuerst war die Entscheidung 'ja oder nein'. Aufgrund dessen, dass Boateng letzter Mann war, kam es zu dieser Entscheidung. Ich glaube, das war für uns die bessere Entscheidung."

... über den Verlust vieler Stammkräfte: "Es ist wichtig, dass sich die neuen Spieler so schnell wie möglich integrieren. Sie haben es auch alle relativ einfach gehabt, weil wir ein tolles Kollektiv als Mannschaft haben. Wir spielen von unserer Art und Weise auch so, dass es für unsere Stürmer immer angenehm ist, wenn sie zu Torchancen kommen."

Djibril Sow (Eintracht Frankfurt) ...

... über die Partie: "Ich glaube, da hat heute alles gepasst. Nach sieben Minuten eine Rote Karte. Dass hat uns natürlich in die Karten gespielt. Wir wussten, dass wir jeden Gegner schlagen können. Aber gegen Bayern braucht man einen besonderen Tag."

... über das Gefühl, wenn man so gegen Bayern gewinnt: "Es ist ein schönes Gefühl, mit den Fans im Rücken, die uns so angefeuert haben."