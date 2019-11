FC Bayern, News und Gerüchte - Wegen Leisten-OP: Verpasst Lewandowski den Hinrunden-Abschluss?

Robert Lewandowski könnte offenbar das letzte Spiel des FC Bayern im Jahr 2019 aufgrund einer Leisten-OP verpassen. Lucas Hernandez und Niklas Süle sind nach ihren Verletzungen in ihre aktive Reha gestartet. Zumindest beim Franzosen geht der Klub davon aus, dass er mit ins siebentägige Wintertrainingslager nach Katar fährt. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München.



FC Bayern: Lewandowski könnte Hinrunden-Abschluss verpassen

Robert Lewandowski soll sich offenbar noch vor dem letzten Spiel des Jahres gegen den VfL Wolfsburg (21. Dezember) seiner geplanten Leisten-OP unterziehen und könnte dem FC Bayern somit zum Hinrunden-Abschluss fehlen. Das meldete der kicker am Donnerstag.

Damit stünden dem Polen die benötigten 13 bis 14 Tage Regenerationszeit zur Verfügung, bevor es für den deutschen Rekordmeister ins siebentägige Trainingslager nach Katar geht. Zuletzt hatte Lewandowski der polnischen Nachrichtenagentur PAP verraten, dass die OP "wahrscheinlich am Ende der Hinrunde stattfinden" werde. Einen genauen Termin kenne er aber noch nicht.

Zwar plagen den Stürmerstar nach eigenen Angaben keine Beschwerden. Allerdings weise sein Bauchmuskel "eine beulenartige Auswölbung" auf, die sich noch vergrößern könne, wie der kicker berichtet. Daher sei ein Eingriff unbedingt notwendig.

FC Bayern, News: Verletzungsupdates bei Lucas Hernandez und Niklas Süle

Lucas Hernandez und Niklas Süle sind nach ihren Operationen am Mittwoch in ihre aktive Reha gestartet. Das berichtete der kicker am Donnerstag. Während ein Comeback von Süle noch in dieser Saison nach seinem zweiten Kreuzbandriss im linken Knie binnen fünf Jahren nahezu ausgeschlossen ist, soll Hernandez zumindest mit ins Wintertrainingslager nach Katar reisen.

Der Rekordtransfer der Bayern ist nach seiner Teilruptur des Innenbandes im rechten Sprunggelenk noch für die nächsten drei Wochen an Gehhilfen gebunden, könnte jedoch bis zum Start der Rückrunde wieder fit werden.

Wie der kicker weiter berichtet, sei Süle in internen Gesprächen "dringend angeraten" worden sein, sein Comeback nicht zu überstürzen, um das Risiko einer Reruptur zu minimieren. Deswegen wird Süles EM-Teilnahme 2020 klubintern eher ausgeschlossen.

Robert Lewandowski adelt Hansi Flick: "Er ist der richtige Mann"

Robert Lewandowski hat sich für Hansi Flick als Lösung auf dem Cheftrainerposten ausgesprochen. "Ich glaube, dass Hansi Flick der richtige Mann ist, er hat eine Chance, unser Trainer zu sein, zumindest bis zum Ende der Saison", erklärte Lewandowski dem polnischen TV-Sender TVN 24. Hier geht es zur ausführlichen News.

FC Bayern offenbar an Erling Haaland von RB Salzburg interessiert

Der FC Bayern München hat laut dem kicker offenbar ein Auge auf Shootingstar Erling Haaland von RB Salzburg geworfen.Demnach seien die Münchner bereits vor zwei Jahren am 19 Jahre alten Norweger (26 Tore in 18 Spielen) interessiert gewesen. Hier geht es zur ausführlichen News.

