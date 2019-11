Kommentar zur Trainer-Situation beim FC Bayern München: Die Ziellinie muss das Saisonende sein

Interimstrainer Hansi Flick hat beim FC Bayern München die Trendwende geschafft. Nach dem 4:0-Sieg gegen Borussia Dortmund verkündete der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge, dass Flick auch beim nächsten Bundesligaspiel Trainer sein wird - wie es dann weitergeht, ist noch offen. Statt bei der Trainersuche einen Schnellschuss zu tätigen, sollte der Klub bis Saisonende auf Flick setzen. Ein Kommentar von SPOX-Reporter Nino Duit.

Am Samstagabend nach diesem eindrucksvollen 4:0-Sieg gegen Dortmund waren gleich drei Trainer Thema beim FC Bayern. Da wäre zunächst der ehemalige, Niko Kovac, von dem sich der FC Bayern vor einer Woche getrennt hat. Präsident Uli Hoeneß verkündete, ihm "geholfen zu haben, sich dieser Last zu entledigen". Der Last des Daseins als Bayern-Trainer.

Da wäre außerdem Nachfolgekandidat Arsene Wenger, der diese Last trotz seiner bereits 70 Jahre angeblich gerne auf sich nehmen würde, aber nicht darf - zumindest laut Rummenigge. Laut Wenger müsste Wenger erst darüber nachdenken, und von einer Absage wisse er übrigens auch nichts. Ein Missverständnis, verkündete Rummenigge. Und: "Ich habe keine Lust auf Stress mit ihm."

Und dann wäre da noch Hansi Flick, der vormalige Co- und aktuelle Interimstrainer des FC Bayern. Eine Last scheint ihm der Posten nicht zu sein, Stress hat er mit niemandem.

Flick wurde zunächst lediglich für die beiden Spiele gegen Olympiakos Piräus und Dortmund installiert, zweiteres Spiel war nach eigener Aussage "die Ziellinie". Nach Überschreiten dieser Ziellinie ist aber klar: Es braucht eine neue Ziellinie, und zwar das Saisonende. Alles andere würde in der jetzigen Situation keinen Sinn machen.

FC Bayern gegen den BVB: Die Noten und Einzelkritiken zum Bundesliga-Kracher © imago images 1/29 Der FC Bayern zeigt gegen den BVB eine herausragende Leistung und siegt mit 4:0. Zwei Spieler stechen aus einer starken Mannschaft heraus. Bei Dortmund enttäuscht vor allem Jadon Sancho. Die Einzelkritik von SPOX. © getty 2/29 MANUEL NEUER: Der Kapitän hatte nichts zu tun, musste keinen einzigen Ball der Dortmunder parieren. Ein unerwartet ruhiger Abend für Neuer. Note: 3,5. © imago images 3/29 BENJAMIN PAVARD: Nur in den ersten zehn Minuten in der Defensive gegen Hazard gefordert. In der Folge durfte sich der Franzose vermehrt am Spiel nach vorne beteiligen. Pavard lieferte mit einer herrlichen Flanke die Vorarbeit zum 1:0. Note: 2,5. © imago images 4/29 JAVI MARTINEZ: Extrem souverän in der Innenverteidigung unterwegs. Der Spanier ließ im Zentrum absolut nichts anbrennen. Note: 2,5. © getty 5/29 DAVID ALABA: Musste abermals in der Innenverteidigung ran und löste seine Aufgabe bockstark. In der Defensive stets wachsam und mit beeindruckendem Aufbauspiel. Zudem wartete der Österreicher immer wieder mit sehenswerten Diagonalbällen auf. Note: 2. © getty 6/29 ALPHONSO DAVIES: Sah sich mit Dortmunds Youngster Sancho konfrontiert und brachte den Engländer zur Verzweiflung. Davies gewann satte 84 Prozent seiner direkten Duelle und verbuchte eine Passquote von fast 95 Prozent. Klasse Spiel. Note: 1,5. © getty 7/29 JOSHUA KIMMICH: Durfte wieder auf seiner Lieblingsposition ran und zahlte das Vertrauen Flicks zurück. Kimmich warf sich in jeden Zweikampf, brachte Struktur ins Spiel und bewies mit seinem Traumpass auf Müller vor dem 2:0 Übersicht. Note: 2. © getty 8/29 LEON GORETZKA: Einer der schwächeren in einer starken Münchner Mannschaft. An Goretzka lief das Geschehen etwas vorbei. Auf der Acht lediglich mit 49 Ballaktionen, auch im Zweikampf nicht sonderlich stark (null Prozent bei vier Duellen). Note: 4. © imago images 9/29 SERGE GNABRY: In der ersten Halbzeit mit einigen Flüchtigkeitsfehlern, steigerte sich zu Beginn des zweiten Durchgangs aber. Kurz nach Wiederanpfiff stand der Nationalspieler goldrichtig und schob zum 2:0 ein. Wurde später durch Thiago ersetzt. Note: 2,5. © getty 10/29 THOMAS MÜLLER: Kam hinter Lewy gut zur Geltung und zeigte sich enorm engagiert. Lieferte die Assists zum 2:0 und 3:0 und knackte damit als erster Bundesliga-Spieler seit Beginn der detaillierten Datenerfassung die Marke von hundert Vorlagen. Note: 2. © getty 11/29 KINGSLEY COMAN: Wirbelte über die linke Seite und setzte sich gut im Eins-gegen-Eins durch. Hakimi bekam den pfeilschnellen Franzosen zu keinem Zeitpunkt in den Griff. Einziger Makel: Coman brachte keinen Scorerpunkt auf die Uhr. Note: 2,5. © getty 12/29 ROBERT LEWANDOWSKI: Brach mit seinen Saisontoren 15 und 16 den uralten Rekord von Bomber Gerd Müller (vor 51 Jahren). Mehr muss man zu dem Polen in Über-Form wohl nicht sagen. Note: 1,5. © getty 13/29 PHILIPPE COUTINHO: Kam für Gnabry ins Spiel, musste aber keine großartigen Akzente mehr setzen. Ohne Bewertung. © getty 14/29 THIAGO: Ersetzte Goretzka und hätte beinahe sofort genetzt. Hummels nahm ihm den Schuss aus kurzer Distanz allerdings ab und traf ins eigene Netz. Ohne Bewertung. © imago images 15/29 IVAN PERISIC: In der 76. Minute eingewechselt und nur wenige Minuten später mit der Vorlage zum 4:0. Ohne Bewertung. © imago images 16/29 ROMAN BÜRKI: Hatte keine Gelegenheit, sich auszuzeichnen, weil Bayerns Schüsse neben oder ins Tor gingen. Bei den Gegentreffern entsprechend machtlos. Note: 3,5. © imago images 17/29 ACHRAF HAKIMI: Gewohnt umtriebig in der Offensive, aber viel zu unsauber. Blieb häufig hängen, Flanken kamen nicht an. Defensiv katastrophal: Konnte vor dem 0:1 nicht zu Lewandowski aufschließen, pennte bei Kimmichs Pass auf Müller vor dem 0:2. Note: 5,5. © getty 18/29 MANUEL AKANJI: Sehr diskrete Vorstellung und seit Wochen weit weg von seiner Topform. Verlor mehr als die Hälfte seiner Zweikämpfe, ließ sich teilweise auch viel zu leicht locken. Note: 5. © getty 19/29 MATS HUMMELS: Mit Abstand bester Dortmunder. Sehr stark in der Antizipation, stabil im Zweikampf. Im Grunde von Beginn an der Einzige, der sich gegen ein erneutes Debakel stemmte. Baute in Halbzeit zwei ab und traf zum 0:4 ins eigene Tor. Note: 3. © imago images 20/29 NICO SCHULZ: Verlor in Halbzeit eins jedes seiner direkten Duelle, konnte aber auch ein paarmal klären. Lief dennoch defensiv meist der Musik hinterher. Kam beim Querpass vor dem 0:2 nicht mehr an den Ball. Nach vorne ohne Impulse. Note: 5. © imago images 21/29 AXEL WITSEL: Wurde von Kimmich gut aus dem Spiel genommen und verlor die Mehrzahl seiner Zweikämpfe. Muss vor dem 0:1 unbedingt Lewandowskis Laufweg antizipieren. Dortmunds erster Torschuss ging auf ihn - in Minute 45. Note: 5. © getty 22/29 Julian Weigl: Nur 29 Mal am Ball und gerade in Halbzeit eins mit einer schwachen Passquote. Gewann kaum Zweikämpfe und hatte im Zentrum mehrfach gegen Bayerns gutes Gegenpressing das Nachsehen. Nach 61 Minuten ausgewechselt. Note: 4,5. © imago images 23/29 JADON SANCHO: Leistete sich viele Ballverluste und Ungenauigkeiten. Ging unmittelbar vor dem 0:1 ins Dribbling an der Außenlinie und blieb dann stehen. Das Tor geht vor allem auf seine Kappe. Nach 36 Minuten ausgewechselt. Note: 5,5. © imago images 24/29 JULIAN BRANDT: Nach Götze mit den wenigsten Ballkontakten in Halbzeit eins. Rochierte immer wieder mit Hazard und Götze, blieb in seinen Aktionen jedoch sehr blass. Note: 5. © imago images 25/29 THORGAN HAZARD: Verzeichnete mit Hakimi und Sancho die meisten Ballverluste im ersten Abschnitt (10). Allerdings auch mit ein paar guten Pressingmomenten. Spielte die meisten Pässe in der gegnerischen Hälfte, blieb offensiv aber sehr bieder. Note: 4,5. © imago images 26/29 MARIO GÖTZE: Hatte die wenigsten Ballaktionen aller Dortmunder in den ersten 45 Minuten und kam am Ende auf deren 26. Kämpferisch ordentliche Leistung. Ging weite Wege, bekam aber kaum Zuspiele und hing in der Luft. Note: 4. © getty 27/29 RAPHAEL GUERREIRO: Kam in Minute 36 für Sancho und wechselte auf die linke Seite, Hazard ging nach rechts. Auch er brachte in der Offensive nichts Effektives zustande. Note: 4,5. © getty 28/29 MARCO REUS: Nach 61 Minuten eingewechselt und zwei Minuten später nach Foul an Kimmich direkt mit Gelb verwarnt. Ganz selten am Ball und ohne Impulse. Note: 4,5. © getty 29/29 PACO ALCACER: Ersetzte Götze in Minute 61 und hatte acht Zeigerumdrehungen später die große Chance auf den Anschlusstreffer, traf die Kugel aber allein vor Neuer nicht richtig. Anschließend quasi ohne weitere Aktion. Note: 4,5.

FC Bayern: Die Maßnahmen von Hansi Flick

Das liegt einerseits an Flick selbst, der in seiner einwöchigen Amtszeit viel bewirkt hat. Er gibt den Spielern klare Anweisungen, wie sie sich auf dem Platz zu verhalten haben und stillt damit ein zuletzt vernachlässigtes Bedürfnis. "Jeder wusste, was zu tun ist", erklärte Joshua Kimmich exemplarisch. Er hörte sich fast schon erleichtert an und auch ein bisschen nach: Endlich!

Und noch wichtiger: Flick hat dem Spiel des FC Bayern die Kontrolle zurückgegeben. Nach etlichen Partien mit zwei bis fünf Gegentoren und permanentem Wanken gegen Spielende, stand gegen Olympiakos (2:0) und Dortmund (4:0) zweimal eine souveräne Null. Der FC Bayern strahlt wieder eine Dominanz und Siegesgewissheit aus - so wie er das eigentlich gewohnt ist. Flick ist ein Trainer, dessen Spielidee zum Selbstverständnis des FC Bayern passt. Die Spieler stehen entsprechend hinter ihm und wollen mit ihm weiterarbeiten.

Der Trainermarkt gibt aktuell keine Alternativen her

Dass es Flick gut macht, ist die eine Sache. Die mangelnden Alternativen auf dem Trainermarkt die andere. Die wohl sinnvollsten Kandidaten sind aktuell nicht zu haben, weil sie andernorts unter Vertrag stehen: Erik ten Hag bei Ajax Amsterdam, Thomas Tuchel bei Paris Saint-Germain, Mark van Bommel bei der PSV Eindhoven, Xabi Alonso bei der zweiten Mannschaft von Real Sociedad San Sebastian.

Die kurzfristig verfügbaren Trainer sind allesamt keine Optimallösungen für eine langfristige Zusammenarbeit. Wenger, dem bereits abgesagt wurde, ist bereits 70 Jahre alt und würde keine Ära prägen. Massimiliano Allegri spricht kein deutsch. Genau wie Kovacs Spielidee, passen auch Mourinhos destruktive Spielweise und Rangnicks Überfalltaktik nicht zum Selbstverständnis des Dominanz-Vereins FC Bayern.

Ein Flick-Engagement bis Saisonende würde der Mannschaft einerseits die Gewissheit geben, dass sie bis dahin einen Trainer hat, dem sie vertraut und mit dessen Spielidee sie sich identifiziert. Und dem Klub andererseits die Möglichkeit geben, im kommenden Sommer einen Neustart mit einem Wunschkandidaten zu wagen, statt jetzt einen Schnellschuss tätigen zu müssen. Dann kann Flick, der sich langfristig in der Rolle des Co-Trainers sieht, wieder in die zweite Reihe rücken.