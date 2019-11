FCB-Spielplan: Kommende Gegner vom FC Bayern München

Nach dem 4:0-Erfolg gegen den BVB verschwinden viele Akteure zu ihren Nationalmannschaften. Wie es nach den Länderspielen für den FC Bayern weitergeht, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Sichere Dir jetzt deinen DAZN-Gratismonat und verfolge Spiele des FC Bayern München kostenlos!

FC Bayern München: Die kommenden Gegner im Überblick

Für den FC Bayern geht es am 23. November gegen Fortuna Düsseldorf weiter. Am 7. Dezember kommt es zur Partie gegen den momentanen Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach.

Die letzte Partie des Jahres findet am 21. Dezember zu Hause gegen den VfL Wolfsburg statt.

Datum Uhrzeit Wettbewerb Gegner 23. November 15.30 Uhr Bundesliga Fortuna Düsseldorf (A) 26. November 21 Uhr Champions League Roter Stern Belgrad 30. November 18.30 Uhr Bundesliga Bayer Leverkusen (H) 7. Dezember 15.30 Uhr Bundesliga Borussia Mönchengladbach (A) 11. Dezember 21 Uhr Champions League Tottenham Hotspur (H) 14. Dezember 15.30 Uhr Bundesliga Werder Bremen (H) 18. Dezember 20.30 Uhr Bundesliga SC Freiburg (A) 21. Dezember 15.30 Uhr Bundesliga VfL Wolfsburg (H)

© getty

FC Bayern München im TV und Livestream

Der Streaminganbieter DAZN überträgt seit dieser Saison 40 Spiele der Bundesliga am Freitag, Sonntag (13.30 Uhr) und Montag live. Darüber hinaus zeigt der Streamingdienst bereits 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights der höchsten deutschen Spielklasse.

Die restlichen Partien sind wie gewohnt beim Bezahlsender Sky zu sehen, darunter auch die Samstagsspiele um 15.30 Uhr - entweder als Einzelspiel oder in der Konferenz. Zudem bietet der Pay-TV-Sender einen Livestream via SkyGo an.

So ist es auch in der Champions League: DAZN und Sky teilen sich die Übertragungsrechte. Die Partie gegen Roter Stern Belgrad gibt es in Österreich live und exklusiv auf DAZN zu sehen. Es ist somit eines von 110 CL-Spielen, die das "Netflix des Sports" live überträgt.

Sky Go, Lewandowski und "Flick mas": Die besten Netzreaktionen zu FC Bayern gegen BVB © getty 1/12 Sky-Ausfall, Lewandowski-Tore und ein BVB, der in München trotz "Männer-Fußball"-Ansage wieder unter die Räder kommt: Das Topspiel zwischen den Bayern und Dortmund bot wieder allerhand Gesprächsstoff. SPOX zeigt die besten Netzreaktionen zur Partie. © twitter.com/fums_magazin 2/12 Eine Stunde lang liefen die Vorberichte beim Pay-TV-Sender Sky wie geschmiert. Und dann? NICHTS! Sky Go und Sky Ticket fielen über die gesamte Dauer der ersten Halbzeit aus - und Fans schauten in die Röhre. Sky am Limit oder so ähnlich... © twitter.com/pflore 3/12 Während der TV-Sender mit technischen Problemen zu kämpfen hatte, bekam diese auch der BVB, der überhaupt keine Schnitte gegen den FC Bayern sah. © twitter.com/BananenTorj 4/12 Dabei hatte sich der BVB vor dem Spiel darauf eingeschworen, "Männer-Fußball" spielen zu wollen. Was von der großen Ankündigung übrig blieb? © twitter.com/BoissereeC 5/12 Stattdessen folgte ein erneut sehr harmloser und zahnloser Auftritt in der Allianz Arena. Von Männern - so diskutabel die Aussage von Zorc auch für einige war - keine Spur. © twitter.com/Eurosport_DE 6/12 Und während der BVB noch in der Pubertät steckte, machte Robert Lewandowski einfach das, was er am besten kann: Tore schießen. Vielleicht hätte sich der BVB Tipps beim VfL Bochum abholen sollen. Dort weiß man, wie Lewandowski zu verteidigen ist. © twitter.com/msportblog 7/12 Dass der Pole nicht nur Tore schießen, sondern auch richtig gut kicken kann, ist bekannt, sorgt aber nicht selten für offene Münder. "Ist da die 112? Ich wollte einen Ball wie Lewandowski annehmen und habe da jetzt ein Problem..." © twitter.com/BananenTorj 8/12 Zur Halbzeit war es das 22. Tor des Polen, das auch den ergebnistechnischen Unterschied zwischen dem FCB und dem BVB machte. Auf Twitter kursierten erste Tipps für den BVB, wie das Ruder noch herumzureißen ist. © twitter.com/pflore 9/12 Doch während dieses Konzept für Sky-Kunden irgendwann im Laufe der 2. Halbzeit aufging, zerfiel der BVB in München erneut in seine Einzelteile. Die beste Nachricht: Gegen Frankfurt (5:1-Sieg gegen Bayern) hätte es noch dicker kommen können. © twitter.com/chiquitaflanke 10/12 4:0 hieß es am Ende für die Bayern. Dass bei Sky Beschwerden eingingen, man zeige gerade eine Wiederholung statt des Live-Spiels, liegt da auf der Hand. 6 Spiele, 6 Niederlagen, 3:26 Tore. So lautet die BVB-Bilanz nun seit 2014 bei Ligaspielen in München. © twitter.com/11freunde_de 11/12 Während sich der BVB nach der erneuten Blamage in München also wieder einiges anhören lassen muss, ist beim FC Bayern die Welt nach zwei Siegen offenbar wieder in Ordnung. In diesem Sinne: Flick mas! © twitter.com/fums_magazin 12/12 Für Mats Hummels nahm die Rückkehr nach München dann noch einen ganz bitteren Verlauf. Erst war er der mit Abstand beste Dortmunder, der sich vergeblich gegen das Debakel stemmte, dann traf er noch ins eigene Netz. Kein Grund zu jubeln.

Champions League: Die Tabelle nach dem vierten Spieltag

Der FC Bayern hat sich nach vier Spieltagen bereits für die K.o.-Phase der Champions League qualifiziert.

Platz Team Sp. S. U. N. T. G. Diff. Pkt. 1 Bayern München 4 4 0 0 15 4 +11 12 2 Tottenham Hotspur 4 2 1 1 13 9 +4 7 3 Roter Stern Belgrad 4 1 0 3 3 13 -10 3 4 Olympiakos Piräus 4 0 1 3 5 10 -5 1

Bundesliga: Die Tabelle im Überblick

Der FC Bayern München liegt nach elf Spielen auf dem dritten Rang. Vier Punkte Rückstand hat das Team von Interimstrainer Hansi Flick auf die Fohlen aus Mönchengladbach.