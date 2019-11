FC Bayern, News und Gerüchte - Hoeneß: Manche Stars wollten "den Trainer weghaben"

Uli Hoeneß hat einmal mehr Gründe für die Trennung von Trainer Niko Kovac genannt. Die internationale Presse feiert derweil Hansi Flicks neuen FCB. Und: Thomas Müller und Robert Lewandowski stellen Bestmarken auf. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News - Hoeneß: Teile des Teams wollten Kovac weghaben

Uli Hoeneß hat einmal mehr Gründe für die Trennung von Trainer Niko Kovac genannt. "Es hat sicherlich Strömungen innerhalb der Mannschaft gegeben, die den Trainer weghaben wollten. Deswegen hat die Führung entsprechend reagiert", sagte Hoeneß im Aktuellen Sportstudio im ZDF.

Wer Kovacs Nachfolge antreten wird, sei völlig unklar. "Es gibt überhaupt keine Entscheidung. Bei den Gesprächen, die anstehen in den nächsten Wochen, wird sicherlich auch zunächst mal über Hansi Flick gesprochen", so der scheidende FCB-Präsident.

Unter Flick haben die Bayern am Mittwoch in der Champions League mit 2:0 gegen Olympiakos Piräus gewonnen und am Samstag im Bundesliga-Topspiel Borussia Dortmund mit 4:0 aus der Allianz Arena geschossen.

"Eines ist doch klar: Nach so einer überragenden Woche mit zwei überzeugenden Siegen kann man doch nicht sagen, den Hansi Flick schicken wir jetzt erstmal wieder weg und holen irgendeinen, der vielleicht nur ein paar Monate arbeiten kann", sagte Hoeneß.

FC Bayern, News: Internationale Presse feiert Flick und FCB

Der Kracher zwischen Bayern und Dortmund hat auch international für Aufsehen gesorgt. "Flicks neue Bayern reißen Dortmund in Stücke", schrieb beispielsweise die spanische Zeitung AS.

Derweil berichtete die italienische Gazzetta dello Sport von der "üblichen Lewy-Show gegen eine müde Borussia". Und die österreichische Kronen Zeitung schrieb: "Bayern überrollt Dortmund."

Sky Go, Lewandowski und "Flick mas": Die besten Netzreaktionen zu FC Bayern gegen BVB © getty 1/12 Sky-Ausfall, Lewandowski-Tore und ein BVB, der in München trotz "Männer-Fußball"-Ansage wieder unter die Räder kommt: Das Topspiel zwischen den Bayern und Dortmund bot wieder allerhand Gesprächsstoff. SPOX zeigt die besten Netzreaktionen zur Partie. © twitter.com/fums_magazin 2/12 Eine Stunde lang liefen die Vorberichte beim Pay-TV-Sender Sky wie geschmiert. Und dann? NICHTS! Sky Go und Sky Ticket fielen über die gesamte Dauer der ersten Halbzeit aus - und Fans schauten in die Röhre. Sky am Limit oder so ähnlich... © twitter.com/pflore 3/12 Während der TV-Sender mit technischen Problemen zu kämpfen hatte, bekam diese auch der BVB, der überhaupt keine Schnitte gegen den FC Bayern sah. © twitter.com/BananenTorj 4/12 Dabei hatte sich der BVB vor dem Spiel darauf eingeschworen, "Männer-Fußball" spielen zu wollen. Was von der großen Ankündigung übrig blieb? © twitter.com/BoissereeC 5/12 Stattdessen folgte ein erneut sehr harmloser und zahnloser Auftritt in der Allianz Arena. Von Männern - so diskutabel die Aussage von Zorc auch für einige war - keine Spur. © twitter.com/Eurosport_DE 6/12 Und während der BVB noch in der Pubertät steckte, machte Robert Lewandowski einfach das, was er am besten kann: Tore schießen. Vielleicht hätte sich der BVB Tipps beim VfL Bochum abholen sollen. Dort weiß man, wie Lewandowski zu verteidigen ist. © twitter.com/msportblog 7/12 Dass der Pole nicht nur Tore schießen, sondern auch richtig gut kicken kann, ist bekannt, sorgt aber nicht selten für offene Münder. "Ist da die 112? Ich wollte einen Ball wie Lewandowski annehmen und habe da jetzt ein Problem..." © twitter.com/BananenTorj 8/12 Zur Halbzeit war es das 22. Tor des Polen, das auch den ergebnistechnischen Unterschied zwischen dem FCB und dem BVB machte. Auf Twitter kursierten erste Tipps für den BVB, wie das Ruder noch herumzureißen ist. © twitter.com/pflore 9/12 Doch während dieses Konzept für Sky-Kunden irgendwann im Laufe der 2. Halbzeit aufging, zerfiel der BVB in München erneut in seine Einzelteile. Die beste Nachricht: Gegen Frankfurt (5:1-Sieg gegen Bayern) hätte es noch dicker kommen können. © twitter.com/chiquitaflanke 10/12 4:0 hieß es am Ende für die Bayern. Dass bei Sky Beschwerden eingingen, man zeige gerade eine Wiederholung statt des Live-Spiels, liegt da auf der Hand. 6 Spiele, 6 Niederlagen, 3:26 Tore. So lautet die BVB-Bilanz nun seit 2014 bei Ligaspielen in München. © twitter.com/11freunde_de 11/12 Während sich der BVB nach der erneuten Blamage in München also wieder einiges anhören lassen muss, ist beim FC Bayern die Welt nach zwei Siegen offenbar wieder in Ordnung. In diesem Sinne: Flick mas! © twitter.com/fums_magazin 12/12 Für Mats Hummels nahm die Rückkehr nach München dann noch einen ganz bitteren Verlauf. Erst war er der mit Abstand beste Dortmunder, der sich vergeblich gegen das Debakel stemmte, dann traf er noch ins eigene Netz. Kein Grund zu jubeln.

FC Bayern, News - Müller: "Die Alibis waren weg"

Auch Thomas Müller hat sich nach dem Sieg gegen den BVB zum Trainerwechsel in München geäußert. "Die Spieler waren durch den Trainerwechsel noch mehr gefordert. Die Alibis waren weg", meinte der Offensivspieler.

Der Unterschied zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem BVB sei gewesen, dass die Münchner präsenter gewesen seien, meinte Müller. "Wir waren da, wir waren in den Zweikämpfen, haben von der ersten Sekunde an klargemacht, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Gerade in der zweiten Halbzeit hat es einfach Spaß gemacht, sich da reinzuhauen", so der 30-Jährige.

Auch Noch-Interimstrainer Flick war mehr als zufrieden: "Es hat sich am Mittwoch schon angedeutet, dass die Mannschaft die Initiative ergreifen will. Wir waren von der ersten Minute an aggressiv und haben heute auch gezeigt, welchen Fußball wir nach vorne zelebrieren können."

Hier gibt es noch mehr Stimmen zu FCB vs. BVB.

FC Bayern, News - Rummenigge: Flick bleibt vorerst Trainer

Nach den beiden Siegen in den vergangenen Tagen hat Flick beste Karten, zumindest bis zum Saisonende Trainer der Bayern zu bleiben. "Wir werden mit Hansi Flick bis auf Weiteres in aller Ruhe weitermachen", erklärte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge am Samstagabend.

Gleichzeitig kündigte Rummenigge an, die zuletzt entstandenen, leichten Differenzen mit Arsene Wenger aus der Welt schaffen zu wollen. "Ich habe vor Arsene Respekt. Wir werden telefonieren und die Dinge ausräumen. Ich habe keine Lust auf Stress mit ihm."

FC Bayern, News: Müller und Lewandowski mit Rekorden

Thomas Müller hat gegen Dortmund seine Vorlagen Nummer 100 und 101 gegeben. Damit ist der Weltmeister von 2014 der beste Assistgeber der Bundesliga seit der detaillierten Datenerfassung 2004. Platz zwei belegt übrigens Franck Ribery mit 92 Assists.

Derweil knackte Robert Lewandowski mit seinem Doppelpack einen Uralt-Rekord von Gerd Müller. Der Pole ist der erste Spieler der Bundesliga-Historie, der 16 Treffer nach elf Spieltagen auf dem Konto hat.

Müller hatte in der Saison 1968/69 nach elf Partien 15 Buden erzielt.

