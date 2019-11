FC Bayern München - Auch Jose Mourinho kein Thema: Warum Hansi Flicks Chancen jetzt steigen

Ralf Rangnick will nicht, Erik ten Hag und Thomas Tuchel wollen noch nicht, Arsene Wenger ist "keine Option". Welche Alternativen bieten sich dem FC Bayern auf der Suche nach einem neuen Trainer noch? Klar ist: Die Spur der Verantwortlichen führt nicht zu Jose Mourinho. Indes steigen die Chancen von Interimscoach Hansi Flick auf einen Verbleib bis zum Saisonende.

"Wir lösen das in Ruhe und ohne Druck", pflegt Hasan Salihamidzic über die Trainersuche des FC Bayern zu sagen. Von Ereignislosigkeit kann an der Säbener Straße aber keine Rede sein. Beinahe täglich ergeben sich neue Entwicklungen bei der Frage, wer die zuletzt weniger zufriedenstellende Arbeit von Niko Kovac fortführt.

Fest steht: Arsene Wenger wird es nach einem Gespräch mit Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Mittwoch ebenso wenig wie Ralf Rangnick, Erik ten Hag und Thomas Tuchel, die sich zu Beginn der Woche allesamt gegen ein sofortiges Engagement beim Rekordmeister aussprachen. Und auch der immer wieder gehandelte Jose Mourinho stellt nach Informationen von SPOX und Goal keine Alternative für die Münchner dar.

Grundsätzliches Interesse an einem Wechsel beim FCB hätte "The Special One", der nach eigenen Angaben Deutsch lernt, durchaus. Es gibt aber zwei entscheidende Faktoren, die gegen die Verpflichtung des 56-Jährigen sprechen: seine eher konstruktivere, weniger ballbesitzorientierte Spielphilosophie sowie seine eher fragwürdige Menschenführung.

Der als Exzentriker bekannte Mourinho hinterließ bei seinen letzten drei Ex-Klubs Manchester United, Chelsea und Real Madrid verbrannte Erde, indem er sich nicht nur mit einigen Spielern, sondern auch mit mehreren Vorgesetzten anlegte.

Alle Bundesliga-Trainer in der Geschichte des FC Bayern und ihr Punkteschnitt © getty 1/24 Niko Kovac ist nach einer Amtszeit von knapp über einem Jahr und 65 Pflichtspielen entlassen worden. SPOX zeigt alle bisherigen Bayern-Trainer und deren Punkteschnitt. Kovac kann sich sehen lassen. © getty 2/24 Außer Konkurrenz - Klaus Augenthaler: (Mai 1996): 1 Spiel (1 U) Punkteschnitt: 1,0 © getty 3/24 Außer Konkurrenz - Willy Sagnol (September 2017 - Oktober 2017): 1 Spiel (1U) Punkteschnitt: 1,0 © imago 4/24 Außer Konkurrenz - Reinhard Saftig (Mai 1983 - Juni 1983): 3 Spiele (1S - 1 U - 1 N) Punkteschnitt: 1,33 © getty 5/24 Außer Konkurrenz - Andries Jonker (April 2011 - Juni 2011): 5 Spiele (4 S - 1 U) Punkteschnitt: 2,60 © imago 6/24 RANG 19 - Sören Lerby (Oktober 1991 - März 1992): 15 Spiele (4S - 5 U - 6 N) Punkteschnitt: 1,13 © getty 7/24 RANG 18 - Dettmar Cramer (Januar 1975 - Dezember 1977): 101 Spiele (40 S - 27 U - 34 N) Punkteschnitt: 1,46 © getty 8/24 RANG 17 - Gyula Lorant (Dezember 1977 - Dezember 1978): 34 Spiele (14 S - 10 U - 10 N) Punkteschnitt: 1,53 © imago 9/24 RANG 16 - Zlatko "Tschick" Cajkovski (Juli 1965 - Juni 1968): 102 Spiele (52 S - 18 U - 32 N) Punkteschnitt: 1,71 © getty 10/24 RANG 15 - Erich Ribbeck (März 1992 - Dezember 1993): 65 Spiele (31 S - 20 U - 14 N) Punkteschnitt: 1,74 © getty 11/24 RANG 14 - Jürgen Klinsmann (Juli 2008 - April 2009): 29 Spiele (16 S - 6 U - 7 N) Punkteschnitt: 1,86 © getty 12/24 RANG 13 - Franz Beckenbauer (Januar 1994 - Juni 1994 & April 1996 - Mai 1996): 17 Spiele (10 S - 2 U - 5 N) Punkteschnitt: 1,88 © getty 13/24 RANG 12 - Branko Zebec (Juli 1968 - März 1970): 58 Spiele (32 S - 14 U - 12 N) Punkteschnitt: 1,90 © getty 14/24 RANG 11 - Giovanni Trapattoni (Juni 1994 - Juni 1995 & Juli 1996 - Juli 1998): 101 Spiele (54 S - 33 U - 14 N) Punkteschnitt: 1,93 © getty 15/24 RANG 10 - Otto Rehhagel (Juli 1995 - April 1996): 30 Spiele (18 S - 4 U - 8 N) Punkteschnitt: 1,93 © getty 16/24 RANG 9 - Louis van Gaal (Juli 2009 - April 2011): 63 Spiele (35 S - 17 U - 11 N) Punkteschnitt: 1,94 © imago 17/24 RANG 8 - Pal Csernai (Dezember 1978 - Mai 1983): 151 Spiele (89 S - 31 U - 31 N) Punkteschnitt: 1,97 © getty 18/24 RANG 7 - Udo Lattek (März 1970 - Januar 1975 & Juli 1983 - Juni 1987): 299 Spiele (184 S - 68 U - 47 N) Punkteschnitt: 2,07 © getty 19/24 RANG 6 - Ottmar Hitzfeld (Juli 1998 - Juni 2004 & Januar 2007 - Juli 2008): 253 Spiele (158 S - 53 U - 42 N) Punkteschnitt: 2,08 © getty 20/24 RANG 5 - Felix Magath (Juli 2004 - Januar 2007): 87 Spiele (56 S - 18 U - 13 N) Punkteschnitt: 2,14 © getty 21/24 RANG 4 - Jupp Heynckes (Viermal zwischen Juli 1987 Juni 2018): 353 Spiele (235 S - 60 U - 58 N) Punkteschnitt: 2,17 © getty 22/24 RANG 3 - Niko Kovac (Juli 2018 - November 2019): 65 Spiele (45 S - 12 U - 8 N) Punkteschnitt: 2,26 © getty 23/24 RANG 2 - Carlo Ancelotti (Juli 2016 - September 2017): 60 Spiele (43 S - 8 U - 9 N) Punkteschnitt: 2,28 © getty 24/24 RANG 1 - Pep Guardiola (Juli 2013 - Juli 2016): 100 Spiele (80 S - 11 U - 9 N) Punkteschnitt 2,51

Kein Kontakt zu Mourinho - Allegri Außenseiterkandidat

Ein derartiges Szenario will die Führungsriege der Bayern offensichtlich vermeiden. Wie SPOX und Goal aus dem direkten Umfeld von Mourinho wissen, gab es bislang nicht einmal Kontakt zwischen dem Trainer und dem Tabellenvierten der Bundesliga - anders als im Fall Wenger. Der 70 Jahre alte Franzose brachte sich bei Rummenigge vergeblich ins Gespräch. Laut ESPN kam der Deal vor allem nicht zustande, weil der frühere Teammanager des FC Arsenal einen Vertrag über die Saison hinaus wollte.

Die Entscheider hingegen wünschen sich offenbar einen jüngeren Trainer für ein langfristiges Projekt. Das Problem: Außer die frühestens ab Sommer 2019 verfügbaren ten Hag (Ajax Amsterdam) und Tuchel (Paris Saint-Germain) sind kaum Optionen in Sicht.

Mauricio Pochettino ist bei den Bossen von Tottenham Hotspur nach wie vor unumstritten und dürfte dreieinhalb Jahre vor Vertragsende wohl kaum eine Freigabe erhalten. Der nach seinem Aus bei Juventus Turin im "Sabbatical" weilende Massimiliano Allegri gilt, obwohl er von Rummenigge sehr geschätzt und von Bayerns Unterhändler Giovanni Branchini gemanagt wird, aktuell nur als Außenseiterkandidat. Und der in München beliebte Ex-Profi Xabi Alonso sammelt bei der zweiten Mannschaft von Real Sociedad gerade erst seine ersten Erfahrungen auf der Trainerbank.

Spieler würden sich für Flick-Verbleib stark machen

Daher steigen die Chancen von Interimstrainer Hansi Flick auf ein Engagement bis zum Saisonende. Nach Informationen von SPOX und Goal genießt der frühere Assistent von Bundestrainer Joachim Löw einen exzellenten Ruf bei einem Großteil der Mannschaft. Sollte sich keine sinnvolle Lösung finden, die über den Sommer hinaus angelegt wäre, würden sich viele Spieler für einen Verbleib von Flick stark machen. Der Tenor an der Säbener Straße: Es ergibt keinen Sinn, einen neuen Trainer bis zum Sommer zu holen, der das Bestehende verwaltet anstatt bis dahin auf einen Trainer zu setzen, der die Mannschaft und den Verein bereits kennt.

"Er macht seine Sache sehr gut", sagte Kapitän Manuel Neuer nach dem 2:0-Sieg gegen Olympiakos Piräus am Dienstag über Flick und beschrieb ihn als kommunikativen Trainer, der viele Einzelgespräche führe. Der gebürtige Heidelberger selbst betonte mehrfach, dass er keine Werbung in eigener Sache betreibe: "Für mich ist es eine Aufgabe für zwei Spiele. Ich bin mir der Rolle bewusst und weiß, worauf ich mich einlasse."

Möglicherweise bleibt den Verantwortlichen aber keine andere Möglichkeit, über das Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr) hinaus mit Flick zu planen. Ein Sieg im deutschen Klassiker würde ihm zumindest weitere Sympathiepunkte einbringen - insbesondere bei Rummenigge und Salihamidzic.

