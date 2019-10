Leon Goretzka und David Alaba sind am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München eingestiegen.

Goretzka machte fünf Wochen nach seiner Operation im linken Oberschenkel am 48. Geburtstag von Trainer Niko Kovac die komplette Einheit mit. Alaba (Haarriss in der Rippe) setzte nur teilweise aus. Am Samstag tritt der FC Bayern zum Derby beim FC Augsburg an.