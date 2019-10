Kommentar zu Thomas Müller: Nur ein Kovac-Abschied spricht gegen einen Wechsel

Thomas Müller soll den FC Bayern um eine Freigabe für einen Wechsel im Winter gebeten haben. Der 30-Jährige würde mit einem Abschied die für ihn richtige Konsequenz aus den vergangenen knapp eineinhalb frustrierenden Jahren unter Niko Kovac ziehen. Denn nur ein zeitnaher Abschied des Trainers würde Müller in seiner aktuellen Lage helfen. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Jonas Rütten.

7, 19, 10, 0 und 30. Was sich zunächst wie eine Abfolge der Lottozahlen vom vergangenen Samstag anhört, sind tatsächlich die spärlichen Einsatzminuten, die Thomas Müller zuletzt beim FC Bayern München von Niko Kovac bekommen hat.

Jener Müller, der wie kaum ein anderer Spieler im aktuellen Kader für das so erfolgreiche Triple-Jahrzehnt des deutschen Rekordmeisters steht, wird von Kovac aktuell nur noch dann eingesetzt, "wenn Not am Mann sein sollte". Eine Aussage vom Samstag, die das ohnehin schon angespannte Verhältnis zwischen dem 30-Jährigen und Kovac unwiderruflich zerrüttet haben dürfte.

Müller soll schließlich einer der Spieler gewesen sein, die hinter verschlossenen Türen im vergangenen Krisen-Herbst Kovac bei den Vereinsbossen kritisiert hatten. Dazu kam noch der "Geistesblitz"-Kommentar seiner Frau Lisa bei Instagram. Die Kovac-Aussagen vom Wochenende sind nun jedoch noch einmal eine Spur drastischer.

FC Bayern München - TSG Hoffenheim: Die Noten und Einzelkritiken © getty 1/14 Der FC Bayern München hat mit 1:2 gegen die TSG Hoffenheim verloren. Corentin Tolisso überzeugte nicht, Thomas Müller sorgte nach seiner Einwechslung für Belebung. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/14 Manuel Neuer: Die unpräzisen Hoffenheimer Abschlüsse in der ersten Halbzeit hatte er alle sicher - bei den beiden Treffern von Adamyan dann aber chancenlos. Note: 3,5. © getty 3/14 Joshua Kimmich: Begann rechts hinten und zeigte sich dort offensivfreudig. Im vorderen Spielfelddrittel zog er immer wieder in die Mitte. Spielte gute Pässe, wie den in der 27. auf Tolisso. Ab der 60. wieder im Mittelfeld. Note: 3. © getty 4/14 Niklas Süle: Im Vergleich zu Boateng weniger involviert ins Aufbauspiel. Im Zweikampfverhalten dafür gewohnt kompromisslos. Gewann alle seine direkten Duelle, bestritt aber deutlich weniger (5) als sein Nebenmann Boateng (19). Note: 3,5. © getty 5/14 Jerome Boateng: In der 4. lief er Adamyan bei einem Konter gerade noch ab und verhinderte so ein Gegentor. Spielte etliche gute, öffnende Pässe - etwa in der 70. auf Gnabry. Bei beiden Gegentreffern attackierte er nicht energisch genug. Note: 3. © getty 6/14 Benjamin Pavard: Verteidigte wie in der zweiten Halbzeit gegen Tottenham zunächst erneut links hinten. Tat das souverän, offensiv setzte er aber kaum Akzente. Nach dem Doppelwechsel in der 60. Rückte er nach rechts hinten. Note: 3,5. © imago images 7/14 Corentin Tolisso: In der 27. und 43. schoss er aus aussichtsreicher Position drüber. Immer wieder lasch in seinen Aktionen, vor dem 0:1 leistete er sich den entscheidenden Ballverlust gegen Rudy. Kurz darauf ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 8/14 Thiago: Oft am Ball und mit vielen Pässen, aber nicht ganz so prägend und spielbestimmend wie man es von ihm eigentlich gewohnt ist. Sah kurz vor der Pause Gelb für ein taktisches Foul. Note: 3,5. © getty 9/14 Serge Gnabry: Begann auf der für ihn eher ungewohnten linken Seite und fand dort schwer ins Spiel. Lange kaum ein Faktor, in der 25. schloss er nach einem guten Antritt zu zentral ab. Vergab noch eine Kopfballchance in der 70. Note: 4. © getty 10/14 Philippe Coutinho: Trat zunächst nicht nur mit tollen Pässen, sondern auch mit engagiertem Anlaufverhalten in Erscheinung. Zweimal probierte er es aus der Distanz, verzog aber jeweils. Mit zunehmender Spieldauer baute er ab. Note: 3,5. © getty 11/14 Kingsley Coman: Von Beginn an wahnsinnig spritzig im Dribbling. Kam immer wieder bis zur Grundlinie durch - von wo aus seine Flanken dann aber zu ungenau waren. In der 60. für Müller ausgewechselt. Note: 3. © getty 12/14 Robert Lewandowski: War in der ersten Halbzeit hauptsächlich mit Hackentricks beschäftigt. Kurz vor der Pause hätte er gerne einen Elfmeter bekommen. Vergab zunächst zwei Kopfballchancen, die dritte war zum zwischenzeitlichen 1:1 drin. Note: 2,5. © getty 13/14 Thomas Müller: Kam in der 60. ins Spiel und sorgte sofort für Belebung. Schlug zwei gute Flanken auf Lewandowski, die zweite resultierte im 1:1. Sein Schuss in der 85. wurde abgeblockt. Note: 2,5. © getty 14/14 Ivan Perisic: Gleichzeitig mit Müller eingewechselt, aber deutlich unauffälliger. War an keinem Torschuss beteiligt - holte sich stattdessen eine Gelbe Karte ab. Note: 3,5.

FC Bayern: Müller und Kovac? Es kann nur einen geben

Der FC Bayern ist wieder der FC Hollywood von einst und die Sache zwischen Müller und Kovac mutet wie die Fortsetzung des Filmklassikers "Highlander" an. "Es kann nur einen geben an", heißt es dort und genau so verhält es sich mittlerweile bei Kovac und Müller. Dessen Lage - das machten Kovacs gewollter oder ungewollter Mangel an Feingefühl und Moderationsfähigkeit klar - wird sich auch auf lange Sicht nicht ändern. Vorausgesetzt, die Bayern bleiben vom Verletzungspech verschont.

Die Flügel sind Serge Gnabry, Kingsley Coman und Ivan Perisic vorbehalten. Auf Müllers Paradeposition im offensiven Zentrum soll der neue Superstar der Bayern so viel Spielpraxis wie möglich bekommen. Philippe Coutinho und Müller gemeinsam im Zentrum? Das sei zu viel Risiko, meinte Kovac. Ein anderer Trainer könnte dieser Idee freilich aufgeschlossener sein, doch wird sich beim FC Bayern kurzfristig erst einmal nichts am Übungsleiter und damit auch an Müllers Einsatzzeiten ändern.

Also kann dem Ur-Bayer, der mit seiner "Nothing to say"-Aussage deutlich machte, was er von seiner Joker-Rolle hält, nichts anderes übrigbleiben, als den Verein zum frühest möglichen Zeitpunkt zu verlassen. Die Chancen dazu hatte er bereits mehrfach. 2015 wollte ihn Manchester United, 2018 Liverpool und Arsenal, in diesem Sommer Inter Mailand.

Thomas Müller: Spielerstatistiken beim FC Bayern München

Mannschaft Spiele Tore Torvorlagen FC Bayern München 495 186 171 FC Bayern München II 35 16 1 FC Bayern München U19 53 26 -

FC Bayern: Müller mit 30 noch interessant für Top-Klubs

Doch zu den jeweiligen Zeitpunkten war Müller noch in keiner vergleichbar aussichtslosen Lage. Zwar galt er zwischenzeitlich bereits in der vergangenen Saison als Verlierer des Aufschwungs, als Müller im Frühjahr viermal in Folge die Bank drückte und Bayern Punkt für Punkt auf den BVB gutmachte. Personalsorgen spülten ihn bald wieder in die Startelf, wo Müller dann auch überzeugte.

Doch das scheint dieses Mal anders zu sein. Zu deutlich bekam er von Kovac den Stempel des Notnagels aufgedrückt. Während seine Wertschätzung offenbar auf ein Minimum gesunken ist, dürfte Müller andererseits mit seinen 30 Jahren aktuell noch das Interesse von einigen Top-Adressen im europäischen Fußball auf sich ziehen.

Sollte er es mit seiner angeblich erbetenen Freigabe ernst meinen, wäre es nicht nur eine richtige Konsequenz aus den Entwicklungen der vergangenen Wochen, sondern womöglich auch der bestmögliche Zeitpunkt, um noch einmal ein neues Kapitel in der Karriere aufzuschlagen.